 Нардепа Артеменко могут лишить мандата до 18 мая, - Мосийчук

Об этом заявил в комментарии Радіо Свобода депутат фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я уверен, что парламент проголосует. Его полномочия уже фактически прекращены с момента издания соответствующего указа (о лишении гражданства. - Ред.) Президента. Технически просто должно быть направлено письмо в Центральную избирательную комиссию", - заявляет Мосийчук.
До лишения депутатского мандата Артеменко может посещать заседания Верховной Рады: как сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, прекращение гражданства не лишает одновременно депутатских полномочий. По его словам, для этого нужно, чтобы за это проголосовали 226 депутатов.
В то же время, закон Украины "О статусе народного депутата" предусматривает лишение гражданства как одно из оснований прекращения полномочий народного депутата.
Ранее народный депутат Дмитрий Линько (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) обнародовал на своей странице в Фейсбук копию указа о лишении украинского гражданства депутата Андрея Артеменко и бывшего исполняющего обязанности заместителя председателя Одесской ОГА Саши Боровика.
Напоминаем, издание The New York Times выяснило, что нардеп из фракции Ляшко Артеменко предлагал советнику Трампа план сдачи Крыма в аренду России на 100 лет. Такое заявление вызвало большой общественный резонанс. В частности, представитель Президента Герасимов заявил: "За этими вещами стоят россияне". А глава комитета ВР по иностранным делам Гопко отметила: "Рада должна отреагировать на призывы парламентариев, поддерживающих позицию Кремля". Нардеп (БПП) Лещенко заявил: "План Артеменко" - на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова". А нардеп (БПП) Фриз направила в СБУ запрос относительно "плана Артеменко". Глава Меджлиса крымскотатарского народа Чубаров потребовал: "ГПУ надо выйти с предложением о снятии депутатского иммунитета с Артеменко и привлечь его к уголовной ответственности". А фракция Радикальной партии исключила Артеменко из своего состава. А глава партии Ляшко потребовал от СБУ расследовать публикацию Артеменко о плане по передаче Крыма в аренду РФ. Сам Артеменко объяснил свой "план" следующим образом: "Это сделано для того, чтобы Путин и Трамп подписали мирное соглашение насчет Украины".
Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, открыла уголовное производство по подозрению Артеменко в государственной измене.
Артеменеко в свою очередь заявил, что имел мандат от Ляшко на путешествия в США и мирный план. "Это была инициатива Радикальной партии", - сказал он.
С переводом полного текста статьи в The New York Times о "плане Артеменко" можно ознакомиться здесь.
Позже выяснилось, что у Артеменко есть гражданство Канады.
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