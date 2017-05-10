 ЕБРР продлил ограничения на финансирование проектов банка в России, - Данилюк

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на заседании Совета управляющих ЕБРР Российская Федерация попыталась достичь отмены ограничений на финансирование проектов в РФ. Эти ограничения были введены в 2014 году. Основная аргументация российского управляющего была в том, что эти ограничения наносят ущерб развитию частного сектора экономики России и якобы негативно влияют на результаты работы Банка.
В свою очередь, в своем выступлении я отметил, что ситуация, когда один акционер ЕБРР осуществляет военную агрессию против другого акционера, является грубым нарушением норм международного права и является недопустимым. Кроме того, военная и экономическая агрессия России против Украины наносит вред не только Украине, но и России, включая и частный сектор, о котором так "волновался" представитель РФ. Я также подчеркнул, что необходимо продолжить ограничительные меры Банка против России.
На заседании абсолютное большинство акционеров поддержали продление ограничений по проектам ЕБРР в России", - написал Данилюк.
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Использование квартир не по назначению влечет за собой наложение штрафа от 2 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34-51 тыс. гривен). Сейчас административный штраф за нарушение правил пользования жилыми домами и помещениями предусмотрен в размере от 17 до 51 грн. для граждан и от 51 до 119 грн. для должностных лиц. В случае повторного взыскания за такое же нарушение сумма штрафа будет составлять от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов (51-85 тыс. гривен).
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