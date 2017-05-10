EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины, Экономика
  381  3
Материалы по теме:
Все про:ЕБРР (179) Минфин (1134) Россия (70368) санкции (6065) Данилюк Александр (181)

 ЕБРР продлил ограничения на финансирование проектов банка в России, - Данилюк

кризис ебрр

Большинство акционеров Европейского банка реконструкции и развития поддержали продление ограничений на финансирование проектов в России.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на заседании Совета управляющих ЕБРР Российская Федерация попыталась достичь отмены ограничений на финансирование проектов в РФ. Эти ограничения были введены в 2014 году. Основная аргументация российского управляющего была в том, что эти ограничения наносят ущерб развитию частного сектора экономики России и якобы негативно влияют на результаты работы Банка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕБРР в 2017 году намерен увеличить инвестиции в проекты в Украине до €1 млрд

В свою очередь, в своем выступлении я отметил, что ситуация, когда один акционер ЕБРР осуществляет военную агрессию против другого акционера, является грубым нарушением норм международного права и является недопустимым. Кроме того, военная и экономическая агрессия России против Украины наносит вред не только Украине, но и России, включая и частный сектор, о котором так "волновался" представитель РФ. Я также подчеркнул, что необходимо продолжить ограничительные меры Банка против России.

Также читайте: Четыре страны присоединились к санкциям Совета ЕС против России, - Могерини

На заседании абсолютное большинство акционеров поддержали продление ограничений по проектам ЕБРР в России", - написал Данилюк.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А нафик репоедам деньги из Европы? Им санкции только на пользу и искандеры смеются до всрачки, аж икают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проект разработали и представили на рассмотрение парламента депутаты Артур Герасимов, Дмитрий Андриевский, Андрей Шинькович (все трое - "Блок Петра Порошенко"), Юрий Левченко (внефракционный) и Александр Кодола ("Народный фронт").
Использование квартир не по назначению влечет за собой наложение штрафа от 2 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (34-51 тыс. гривен). Сейчас административный штраф за нарушение правил пользования жилыми домами и помещениями предусмотрен в размере от 17 до 51 грн. для граждан и от 51 до 119 грн. для должностных лиц. В случае повторного взыскания за такое же нарушение сумма штрафа будет составлять от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов (51-85 тыс. гривен).
 показать весь комментарий
Ответить
 
рашко-наглость не удивляет уже дайте денег нам,стройте,помогайте нам развиваться,а мы будем дальше дамбас гробить и грабить((((
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕБРР продлил ограничения на финансирование проектов банка в России, - Данилюк
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти