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 Киевские новости
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Все про:бювет (5) КГГА (1941) Киев (17034)

 В столице создали карту бюветных комплексов с информацией о ремонтах

В столице создали карту бюветных комплексов с информацией о ремонтах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт КГГА, соответствующий сервис размещен на сайте Специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд".

Обновленная карта содержит информацию о бюветы, находящиеся в рабочем состоянии, а также те, что будут отремонтированы в текущем или следующем годах.

Как сообщал ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, в текущем году в Киеве отремонтируют 18 бюветных комплексов и построят 4 новые артезианские скважины. Кроме того, новые бюветные комплексы возведут на улице Ивана Кудри, 37-39 и на улице Иорданской, 11. На эти цели городские власти направят 14,2 млн грн.

Всего СВКП "Киевводфонд" обслуживает 190 бюветных комплексов Киева.

Сейчас в 33-х бюветных комплексах отключено водоснабжение из-за капитальных ремонтов, строительство новых артезианских скважин или камер для систем доочистки воды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве на ремонт бюветов потратят 80 млн гривен
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