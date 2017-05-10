В столице создали карту бюветных комплексов с информацией о ремонтах.

Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт КГГА, соответствующий сервис размещен на сайте Специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд".
Обновленная карта содержит информацию о бюветы, находящиеся в рабочем состоянии, а также те, что будут отремонтированы в текущем или следующем годах.
Как сообщал ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, в текущем году в Киеве отремонтируют 18 бюветных комплексов и построят 4 новые артезианские скважины. Кроме того, новые бюветные комплексы возведут на улице Ивана Кудри, 37-39 и на улице Иорданской, 11. На эти цели городские власти направят 14,2 млн грн.
Всего СВКП "Киевводфонд" обслуживает 190 бюветных комплексов Киева.
Сейчас в 33-х бюветных комплексах отключено водоснабжение из-за капитальных ремонтов, строительство новых артезианских скважин или камер для систем доочистки воды.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве на ремонт бюветов потратят 80 млн гривен
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