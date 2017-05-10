 Попытка суицида в столице: пьяная луганчанка бросилась с 11 этажа и застряла на кондиционере

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.
"32-летняя уроженка Луганской области пыталась выпрыгнуть с одиннадцатого этажа многоэтажки, но зацепилась за блок охлаждения кондиционера. Оттуда ее сняли сотрудники уголовного розыска Оболонского управления полиции", - сказано в сообщении.
О происшествии полиции сообщил прохожий, когда заметил, что на одиннадцатом этаже дома на кондиционере сидит девушка.
Прибыв на место происшествия, правоохранители взломали дверь и попали в квартиру. Во время осмотра помещения полицейские выяснили, что женщина уже пыталась совершить самоубийство: на люстре висел шарф, а под ней стоял стул. Женщина находилась в состоянии опьянения и никак не реагировала на уговоры правоохранителей.
В итоге, пока полицейские успокаивали и отвлекали хозяйку разговорами, один из оперативников схватил женщину и затащил на балкон. Объяснить полицейским причину своих суицидальных настроений женщина не смогла, с ней работают врачи и психологи.
7407 69
Военнослужащий 54-й мехбригады покончил с собой(59)
В Харьковской области в детдоме семейного типа повесился 12-летний мальчик(12)
Полиция установила 4 факта суицида, связанных с деятельностью интернет-"групп смерти": 10 попыток самоубийств предотвращены, - Князев(11)
В Крыму за три месяца четверо подростков совершили самоубийство, – СМИ(43)
В Киеве скончался музыкант, которому оторвало руку в кровавом ДТП(0)
Дело о смерти экс-главы ФГИ Семенюк-Самсоненко закрыто из-за отсутствия состава преступления: это было самоубийство, - полиция(62)
Мужчина в Киеве застрелил гражданскую жену, а потом себя, - полиция. ВИДЕО(39)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну и летела бы себе до самой земли "луганчанка", способная купить квартиру в киевской многоэтажке и не знающая, как ей бедненькой повеситься от безделия и недотраха.
У нас в Киеве сейчас ведь как? Как новый дом - так 60% квартир купили донецкие и луганские "беженцы". Бедненькие.
ПС
Я ничего не имею против настоящих беженцев с Луганска и Донецка, кто бежал от навалившегося "русского мира" в чем мать родила, и кто за всю жизнь не сможет иметь жилище в самой задрыпаной новой киевской "многоэтажке".
Настоящие беженцы и у меня дома жили подолгу, не имея никаких средств снимать квартиры в модерновых киевских многоэтажках.
Ответить
На Оболони кстати и аренда дорогая и квартиры. Я воздержусь от коментов, потому как неизвестно, это ее квартира или нет, она могла быть там домработницей к примеру,
а напиться могла , потому что на трезвую голову очень тяжко покончить с собой. Поэтому когда я слышу сейчас , что луганчанка (нин) или дончанка (ин), для начала надо изучить, что из себя представляет человек.
Насчет льгот, полностью согласна. И по квартирам, и по рабочим местам, сначала переселенцы, потом остальные. Такое уже было во времена Чернобыля. Мы с мужем не могли полгода мебель купить, в продаже только югославская была (очень дорогая), остальная была под резерв пострадавшим. На Теремках 1 целый микрорайон был выделен пострадавшим от Чернобыля.( хотя настоящих чернобыльцев там было совсем мало) Некоторые люди годами стояли получить жилье и я очень хорошо помню как место квартир им показали кукиш и сказали ждать еще года три, пока не построят новые дома.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А ваще раньше вешались на крюке для люстры, а не на самой люстре.
Ответить
В домах с панельным перекрытиям, для вешанья люстр, обычно торчит крючек с куска проволки диамертром де больше 5 мм, на нем кота разве что повесить можно. О прочности самой люстры я даже говорить не хочу, чтобы на ней можно было повесится, она должна быть как минимум из 30 уголка.
Ответить
Хорошая хрустальная люста может весить даже поболе 32-летней тетки из Луганска. Так что ее на крючечек из проволоки, как и тетку не повесишь. Хотя в совковых панельках по умолчанию был действительно эдакий проволочный кукишь торчал для подвешивания некоей пластиковой херни, которую стало принято называть люстрами.
Ответить
А я писал про настоящие люстры.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Женщины не вешаются.
Они всегда думают, как будут выглядеть.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
антибактериальным мылом «Протекс», чтобы избежать заражения крови на месте триангуляционной полосы на шее.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
соломки бы подстелилкондиционер бы подвесил.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
З метою заробитти лайків пропоную всім хто народився у Луганській чи Донецькій областях концтабори на зразок Біркенау і смачнюшку:
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
мо за родинАй скучила?в дЄпрессии)
Ответить