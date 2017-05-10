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Все про:Киев (17034) Нацполиция (7286) самоубийство (535)

 Попытка суицида в столице: пьяная луганчанка бросилась с 11 этажа и застряла на кондиционере

суицид

Женщине удалось спастись благодаря кондиционеру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

"32-летняя уроженка Луганской области пыталась выпрыгнуть с одиннадцатого этажа многоэтажки, но зацепилась за блок охлаждения кондиционера. Оттуда ее сняли сотрудники уголовного розыска Оболонского управления полиции", - сказано в сообщении.

О происшествии полиции сообщил прохожий, когда заметил, что на одиннадцатом этаже дома на кондиционере сидит девушка.

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Прибыв на место происшествия, правоохранители взломали дверь и попали в квартиру. Во время осмотра помещения полицейские выяснили, что женщина уже пыталась совершить самоубийство: на люстре висел шарф, а под ней стоял стул. Женщина находилась в состоянии опьянения и никак не реагировала на уговоры правоохранителей.

В итоге, пока полицейские успокаивали и отвлекали хозяйку разговорами, один из оперативников схватил женщину и затащил на балкон. Объяснить полицейским причину своих суицидальных настроений женщина не смогла, с ней работают врачи и психологи.
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Ерунду говоришь. У человека были и будут обязательства перед родными и социумом. Самоубийство - преступление.
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Обязательства, у человека могут быть, только перед своим ребенком при условии, что он недееспособный. Могу объяснить почему, все остальные обязательства (в т.ч. перед родителями) надуманы
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Вот конкретно я , как часть социума,имею даже перед тобой обязательства собрать твои остатки силами специально обученных людей и захоронить в земле-матушке. Но это при условии что ты повторишь подвиг описанной луганчанки. А ты говоришь "нет обязательств.."
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Які "обязатєльства" ? Це робота спеціально обучених людей, за яку їм платять.
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Ну теперь у нее "обязательства" еще и перед кондером! Остальное, что ты написал -- ненужная философия! Что я тебе должен? Или ты мне? То-то же........
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Конкретно ты мне ничего не должен. Но если ты хочешь жить в социуме, а не в стае животных где все едят всех, то будешь выполнять предписания и запреты (табу). Собственно ты так и делаешь даже не замечая этого.
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Это называется Закон, а не обязательства. С остальным -- согласен.
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Самоубийство не всегда преступление. Случается, что человек осознал бессмысленность своего существования и решил не грузить любимых. А бывает, что не осознал и пошёл воевать за дамбас.
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Ну хорошо, родных она незагрузила. А кто должен ошметки с бетона убирать? Любители в свободное время?
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Эта дама наверное тоже хотела пойти воевать за "дамбас",но ее почему-то не взяли,вот жизнь и потеряла смысл.А вобщем-то ничего они толком сделать не могут,ни повеситься,ни с балкона прыгнуть.Грустно.
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Наобород дизлайк. С какого хрена на дороге попался?
Ну и летела бы себе до самой земли "луганчанка", способная купить квартиру в киевской многоэтажке и не знающая, как ей бедненькой повеситься от безделия и недотраха.
У нас в Киеве сейчас ведь как? Как новый дом - так 60% квартир купили донецкие и луганские "беженцы". Бедненькие.

ПС
Я ничего не имею против настоящих беженцев с Луганска и Донецка, кто бежал от навалившегося "русского мира" в чем мать родила, и кто за всю жизнь не сможет иметь жилище в самой задрыпаной новой киевской "многоэтажке".
Настоящие беженцы и у меня дома жили подолгу, не имея никаких средств снимать квартиры в модерновых киевских многоэтажках.
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для Робот Андер
На Оболони кстати и аренда дорогая и квартиры. Я воздержусь от коментов, потому как неизвестно, это ее квартира или нет, она могла быть там домработницей к примеру,
а напиться могла , потому что на трезвую голову очень тяжко покончить с собой. Поэтому когда я слышу сейчас , что луганчанка (нин) или дончанка (ин), для начала надо изучить, что из себя представляет человек.
Насчет льгот, полностью согласна. И по квартирам, и по рабочим местам, сначала переселенцы, потом остальные. Такое уже было во времена Чернобыля. Мы с мужем не могли полгода мебель купить, в продаже только югославская была (очень дорогая), остальная была под резерв пострадавшим. На Теремках 1 целый микрорайон был выделен пострадавшим от Чернобыля.( хотя настоящих чернобыльцев там было совсем мало) Некоторые люди годами стояли получить жилье и я очень хорошо помню как место квартир им показали кукиш и сказали ждать еще года три, пока не построят новые дома.
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Слава кондиціонерщикам, добре закріпили апарат.
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Луганчанка.....И сказать-то нечего больше.. Могда бы самоубиваться и не в Киеве,а у себя по месту прописки. Там бы точно "самоубили".
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есть там люди и нормальные, достойные ,которые уже свою жизнь отдали за страну на войне,но таких там увы немного
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нормальные и достойные - свой дом защищают и ВСУ помогают. Как могут. А эта херня недосамоубиенная - нажралась до потери сознания и пошла "убиваться".
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Луганская пьянь уже и Киев запрудила...... Хорошо, что из прохожих никто не пострадал.
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Даже не представляете, как сильно запрудила. Увы, Киев просто на глазах превращается в какой-то заповедник сепаров, ведущих себя нагло и вызывающе. Особенно хорошо это видно на дорогах.
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Не скажи. Смотря какая люстра.
А ваще раньше вешались на крюке для люстры, а не на самой люстре.
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Раньше, это когда ? Когда "люстру" т.е. керосиновую лампу вешали на дубовую балку перекрытия ?
В домах с панельным перекрытиям, для вешанья люстр, обычно торчит крючек с куска проволки диамертром де больше 5 мм, на нем кота разве что повесить можно. О прочности самой люстры я даже говорить не хочу, чтобы на ней можно было повесится, она должна быть как минимум из 30 уголка.
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Ну у нас на старой квартире в "сталинке" при потолках под 4м был крюк для люстры весьма мощный.

Хорошая хрустальная люста может весить даже поболе 32-летней тетки из Луганска. Так что ее на крючечек из проволоки, как и тетку не повесишь. Хотя в совковых панельках по умолчанию был действительно эдакий проволочный кукишь торчал для подвешивания некоей пластиковой херни, которую стало принято называть люстрами.
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Ну у низебродов может и керосинки в балке гвоздем приколочены были.
А я писал про настоящие люстры.
Попытка суицида в столице: пьяная луганчанка бросилась с 11 этажа и застряла на кондиционере - Цензор.НЕТ 8398
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Ты знаешь, иногда люди умудряются повеситься на таких вещах, что ума не приложишь "как?" на этом можно дёрнуться. И тем не менее. Рассказываю не по наслышке, а ( к сожалению) из первых рук, как говорится.
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Это да. Но он прав, что на том куске проволоки в совковых панельках реально кота не повесишь. Под весом нормальной люстры она тупо разгибается.
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И х..просто с ней пускай убьётся не жалко.
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кацапы уже и ватниц до суицида доводят!лиха беда-начало.дальше горя еще хлебнут-тока кондеры не везде будут!
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Не хотела Жити по Новому,а хотіла - ЩОБ Почули Кожного..??
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Хорошо отпраздновала дедовоевалов день тетка.
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Демонстрация.
Женщины не вешаются.
Они всегда думают, как будут выглядеть.
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иначе что ей мешало с кондиционера прыгнуть?
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Ну нихрена нормально лугандоны сделать не могут
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кандьору-незачот! в нужное время в ненужном месте очутился. а вообще как-то піхуй
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А если вешаешься, то веревку обязательно намыль
антибактериальным мылом «Протекс», чтобы избежать заражения крови на месте триангуляционной полосы на шее.
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И не забудь главное - не пользуйся одной и той же веревкой несколько раз !
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такие особи обычно уходят на призовую игру и доводят начатое дело до финала.
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Ошибочное мнение. Самоубийц можно поделить на две категории - тех, кого заклинило конкретно (их намного меньше) и тех, у которых это вызвано неудачным стечением обстоятельств (большинство). Вторые на повторный заход не идут, даже больше - у них дикий страх перед смертью.
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Не та котрій вчора не дали продефіліровать з колорадкою?
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Знал бы где упадёшь, соломки бы подстелил кондиционер бы подвесил.
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можно адресок конторы, которая кондер устанавливала?
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мабудь вона торопылася на марш бессмертного полку )))
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Надо было разъяснить, как правильно с балконов прыгать нужно.
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нихрена эти даунбасене до ума довести не могут...
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Ворошиловоградська пташка ....польоты во сне и наяву
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нет чтоб поехать на родину. по просить у ВСУ пару противотанковых мин, какую то задрыпанную машину, направить это все на ближайший блокпост сепаров.
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Синдром боярышника, отягощенный победобесием
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Зачем фотку левую прилепили в новость. Я 10 минут на размытой фотке искал кондер с телом.
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Хто оплатить ремонт кондиціонера? Колись п'яний чоловік упав на дах "Москвича" мого знайомого. Залишився живий. Власник "Москвича" таки вибив з родичів ідіота повну вартість ремонту.
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Не буду більше білою вороною, досить з мене банів.
З метою заробитти лайків пропоную всім хто народився у Луганській чи Донецькій областях концтабори на зразок Біркенау і смачнюшку:
Попытка суицида в столице: пьяная луганчанка бросилась с 11 этажа и застряла на кондиционере - Цензор.НЕТ 4383
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Якщо безвихідь, то краще померти героєм, вбивши кілька ворогів України.
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тра було по каондЕру знизу гарненько гахнути..щоб алкашка заккінчила розпочате...
мо за родинАй скучила?в дЄпрессии)
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