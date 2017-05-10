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 Политика Украины
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 Прокуратура просит суд арестовать задержанного 9 мая в Киеве активиста ОУН Парфенкова

оун снос памятника щорсу

Прокуратура просит суд арестовать задержанного 9 мая по подозрению в хулиганстве активиста Организации украинских националистов (ОУН) Василия Парфенкова.

Об этом Українським новинам сообщил юрист ОУН Юрий Овсиенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Насколько я знаю, его просят арестовать", - сказал он.

Овсиенко сообщил, что мера пресечения будет избрана Печерским районным судом Киева 10 мая. Он добавил, что Парфенкову инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

В настоящее время Парфенков является единственным активистом, который остается под стражей.

Остальные задержанные отпущены, на них составлены административные протоколы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По совершенным 8 и 9 мая правонарушениям открыто 8 уголовных дел, - МВД. ФОТО + ВИДЕО

Как сообщалось ранее, двое активистов ОУН, задержанных полицией 9 мая в Киеве, госпитализированы в результате избиения.
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вот о КАКИХ "делах" губошлепствовал луценко с утра.. против украинцев..
мол, они "обидели сепаратистов"
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А скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли
Пани лукаві... Гинуть! Гинуть!
У ярмах лицарські сини,
А препоганії пани
Жидам, братам своїм хорошим,
Остатні продають штани...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Дивитись, плакать - і мовчать!
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А "8-12" арестовывать не собираются, как считаешь гениальный плокулол?
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Писец. Просто когнитивный диссонанс. Одна и та же прокуратура имени "буГевкестника ГевоГюции" Луценко в Киеве просит арестовать человека, кинувшего в колорадов дымовую шашку, а в Днепре распинается в готовности "найти и покарать" колорадских титушек...
Ложь стала неотъемлемой частью нашей власти.
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арестовать и казнить.
Приговор приведет в исполнение судья Печерского районного суда. Очередность судьи будет выбрана программой. Люстрация Печерского суда подтверждена Настей.
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А где депутаты и министры, которые берут на поруки.
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Парфенков((( так то ж москаль
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а сепарів навіть не тронули....

Югік, госкажи пго згаду і агентів кгемля
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Луценко и его прокураторов в топку. Почему эта прохуратура не требует ареста совковой мрази и титушек авакяна?
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" Прокуратура просит суд арестовать задержанного 9 мая в Киеве активиста ОУН "

О ,вот это по нашему ... Все правильно . Патриотов в тюрьму , а сепаров в Раду
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Это все, что вам нужно знать о нашей пгокугатуге....... Патриота- "просит суд арестовать". А вилку с титушней, сепаратнёй и продажными мусорами- ни разу не "просит". Какому государству служит эта "пгокугатуга"?
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А кто бы сомневался?А этого пидора Вилкула с его бандой за решётку слабо?
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ИНКВИЗИЦИЯ.
Наступит время , печерский суд всем составом будет отвечать перед народом Украины, без права на помилование, вместе с оборотнем прокуратором.
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А шо там отвечать - веревку на шею и на ближайшее дерево. Адвокатов на ветку ниже.
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У меня вопрос: а мы точно эту власть выбирали? Если они нас обманули, мы ведь имеем право поменять ее. А потом поменять ее местами с патриотами, которых она посадила в тюрьмы.
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Події сьогоднішнього дня чітко показали, що влада АНТИУКРАЇНСЬКА!!!!!!!!!!!!!!
09.05.2017
https://elise.com.ua/2017/05/09/srochnoe-obrashhenie-veteranov-ato-k-vlasti-my-budem-ubivat-vas-kak-i-vy-ubivaete-nas-video/
Чому; по-перше - зранку в Києві озброєне формування під назвою переатестована поліція "заблокувала" (в поліції ніхто тиолком не пояснив, що означає заблокували, на підставі чого, це така правова дія є чи що) офіс ОУН. Що саме цікаво не проросійських, не сепаратиських, не бандитських а саме української організації. Тим самими саме поліція створила провокацію під офісом ОУН, яка в подальшому розвилась в штурмі та діях поліції при цьому (що підтверджує відео зняте в приміщенні ОУН під час штурму)
https://www.facebook.com/chumak.ink/videos/694063120777662/
https://www.facebook.com/lisitsia/videos/1672039356159431/
; по-друге - в Одесі зі слів керівника автомайдану, поліція провела учасників бестолокового маршу до місця їх шабашу безперешкодно із червоними занменами, стрічками , з піснями про "бендеровцев" і т.ін.; і накінець Дніпро - де в кращих традиціях попередників, з за спин поліцаїв тітушня тупо побила ветеранів АТО.
09.05.2017 19:48

https://youtu.be/sJxGSnXjeBo
https://youtu.be/VKG-fE6II64
Аваковский «беркут» совместно с титушками жестоко избили ветеранов войны за независимость Украины.
Вопиющее преступление против ветеранов АТО во время войны было заснято журналистами из Днепра.
Издание «Информатор» опубликовало видео жестокого побоища ветеранов АТО в Днепре.
На первой видеозаписи видно, как титушки, превосходящие числом ветеранов АТО, избивали их при бездействии полиции.
На втором ролике показано, как сама полиция жестко применяет силу к патриотам.
Нацполіція та спецпризначенці у Києві побили громадських активістів, які хотіли розгорнути прапор України. ВІДЕО
09.05.2017, 15:22
Сьогодні, 9 травня, в Парку слави у Києві спецпризначенці спочатку заблокували, а потім побили активістів патріотичних громадських організацій, які хотіли розгорнути великий прапор України на честь бійців, які загинули за волю України в часи Другої Світової війни.
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Проте ми не здалися і все ж відстояли своє право вшанувати героїв! Прапор було розгорнуто де і планувалося - на Алеї Слави, а пам'ять борців було вшановано!
Читайте також: Драка возле Памятника Славы: избито более 20 ветеранов. ФОТО
Дякую організаторам усім хто долучився!
Разом сила! Слава України
http://uainfo.org/blognews/1494330248-natspolitsiya-ta-spetspriznachentsi-u-kievi-pobili-gromadskih.html

Цензура зашкаливает: Аваков отжал 112 телеканал, - СМИ
https://elise.com.ua/2017/05/09/tsenzura-zashkalivaet-avakov-otzhal-112-telekanal-smi/
Министр внутренних дел Арсен Аваков насильственно «приобрел» телеканал «112 Украина».
Об этом изданию МИР рассказал один из его сотрудников.
«Я удивлен, что мне еще нужно что-то рассказывать, так как это не новость. То, что Аваков - новый владелец «112»-го, всем уже, как мне кажется, давно известно. Невооруженным глазом можно увидеть, что теперь это провластный ресурс. Ни Президента, ни Авакова, ни его Министерство здесь уже не критикуют», - поделился источник.
Кроме того, по его словам, с «покупкой» телеканала главой МВД изменилась не только его редакционная политика, но и состав ведущих.
«После таких, я бы сказал, коренных изменений в жизни телеканала многие его ведущие нашли в себе силы просто развернуться и уйти», - сообщил он.
Ранее сообщалось, что на 112 начались большие проблемы. Экс-владелец телеканала срочно выехал в Лондон и попросил там политического убежища.
В это же время сотрудники и журналисты сообщали об угрозах, часть сразу уволилась и перешла работать на другие телеканалы, в частности так сделала журналистка Натали Влащенко и многие другие.
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С соей все ясно.Только физическое их уничтожение в назидание будущим властям.
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Давайте твари кремлевские , добавляйте до рубля,чтобы у нас рука не дрогнула , если мы уже ухватимся за ваши горлянки, живыми никто не уйдет, достали уже издеваться над Украиной.
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У НАС НЕ ТОЛЬКО ГИБРИДНАЯ ВОЙНА, НО И ГИБРИДНОЕ ПРЕЗИДЕНСТВО.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура просит суд арестовать задержанного 9 мая в Киеве активиста ОУН Парфенкова
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