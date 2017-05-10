 В офис "Свободы" во Львове бросили "коктейль Молотова"

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина

председатель Львовской городской организации ВО "Свобода" Любомир Мельничук."Сегодня, очевидно ночью, в наш партийный офис на Чайковского бросили коктейль Молотова. По словам экспертов, чудом помещение не загорелось", - написал Л.Мельничук в своей странице в Фейсбук в среду днем.По его словам, "очевидным является факт, что во Львове поднимают голову антиукраинские силы, которые работают на дестабилизацию ситуации".При этом Л.Мельничук подчеркнул, что чаяния недоброжелателей на то, что таким образом можно давить на националистов, не имеют под собой оснований.