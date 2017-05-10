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Все про:Львов (3422) Свобода (3018) коктейль Молотова (21)

 В офис "Свободы" во Львове бросили "коктейль Молотова"

Неизвестные, предположительно, в ночь на среду бросили в офис партии "Свобода" во Львове бутылку с зажигательной смесью ("коктейль Молотова") и лишь по случайности он не загорелся и не привел к пожару.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина председатель Львовской городской организации ВО "Свобода" Любомир Мельничук.

"Сегодня, очевидно ночью, в наш партийный офис на Чайковского бросили коктейль Молотова. По словам экспертов, чудом помещение не загорелось", - написал Л.Мельничук в своей странице в Фейсбук в среду днем.

По его словам, "очевидным является факт, что во Львове поднимают голову антиукраинские силы, которые работают на дестабилизацию ситуации".

При этом Л.Мельничук подчеркнул, что чаяния недоброжелателей на то, что таким образом можно давить на националистов, не имеют под собой оснований.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ночью неизвестные бросили "коктейли Молотова" в центральный офис телеканала "Интер", - полиция. ВИДЕО (обновлено)
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"очевидным является факт, что во Львове поднимают голову проукраинские силы, которые работают на дестабилизацию ситуации".
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В 1939 році капітан фінської армії Куіттінен винайшов склад запалювальної суміші для запалення радянських танків, та засіб підпалу пляшок з цією сумішшю , він назвав цю саморобку « Коктєль для Молотова», оскільки вторгнення СРСР супроводжувалося агресивною брехнею Молотова на всіх міжнародних рівнях. За-фінські це лунає приблизно

як « Молотовин Коктайл». В фінській мові присвійна форма утворюється не за допомогою прийменника « для», як в россійській або англійський мові, а за допомогою суфіксу.
У англомовній пресі це трансформувалося в« Молотов Коктель ».А потім з англійської мови потрапило в Росію. За часів війни, а ні після, ні про яких « коктейлях Молотова» в СРСР не
чули та звалося просто - « Пляшка з запальною сумішшю».
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Антиукраинские силы во Львове?
Тогда про-Украинские в Луганске.
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а почему нет? много говна понаехало с дамбасса
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на жаль це правда. Львів настільки вже толерантний, що дальше нікуди. Приїздять хто завгодно і виконують замовлення своїх кураторів.
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да ну нах...разливали ночью коктели.....а тут мусорье нарисовалось(ищите кто сдал)...и все хорошо?ни кто эти коктели Молотово не разливал?прикольная штучка....еще алюминий-и будет напалм...это все известно...
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ну раз случайно не загорелся, значит выборы скоро..
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Забавно... еще Козма Прутков, рассказывают, говаривал, что если на клетке слона написано "буйвол", то не верь глазам своим. Вот здесь вот ровно то же самое. Захожу на сайт всеукраинского как там сказано объединения "Свобода" узнать что оно такое есть и чем отличается от других политических движений. Читаю как там написано:
"...Головною метою Всеукраїнського об'єднання "Свобода" є побудова могутньої Української Держави на засадах соціальної та національної справедливості. Держави, яка посяде гідне місце серед провідних країн світу і забезпечить безупинний розвиток української нації".
Мне, конечно же, тут же интересно стало - а КАК они этого добиваться намерены? Ведь все мы за социальную и национальную справедливость, вот хоть кого угодно спроси, все только за двумя руками, особенно политики. А что касается безостановочного развития украинской нации, так тут вообще первым побежал бы, если бы разъяснил кто, КАК именно решается этот вопрос. Но странное дело - молчит на предмет того, КАК именно поставленных целей добиваться ВО "Свобода". Молчит, как рыба об лед, никаких принципов и идей не предъявляет, место защитников украинцев заняла и как партизан на допросе молчит. Вот и думаю теперь, что раз так, то может и не украинское это объединение "Свобода"-то, а только украиномовное, разница ведь есть. Лозунги-то все горазд толкать, вот только КАК именно правильно дело делать мало кто знает, а без этого все благие намерения дорога в ад. Да и политическое ли это объединение, если идеи не представляет? Я все-таки не барина себе ищу, а сторонников своим проукраинским убеждениями, не москаль ведь я все-таки
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Всем тем,кому Бандера и любим,и ненавистен,
Из подсознанья своего тихонько объясняю:
Без бандеровцев была б граница не возле Сяна,
Она,скорей всего,была бы ближе к Висле.
Тому отой,у кого серце від Львівських БАТЯрів,
Не сприймає за героя в споднях другу Мату Харі.
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