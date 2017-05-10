 В офис "Свободы" во Львове бросили "коктейль Молотова"

председатель Львовской городской организации ВО "Свобода" Любомир Мельничук.
"Сегодня, очевидно ночью, в наш партийный офис на Чайковского бросили коктейль Молотова. По словам экспертов, чудом помещение не загорелось", - написал Л.Мельничук в своей странице в Фейсбук в среду днем.
По его словам, "очевидным является факт, что во Львове поднимают голову антиукраинские силы, которые работают на дестабилизацию ситуации".
При этом Л.Мельничук подчеркнул, что чаяния недоброжелателей на то, что таким образом можно давить на националистов, не имеют под собой оснований.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ночью неизвестные бросили "коктейли Молотова" в центральный офис телеканала "Интер", - полиция. ВИДЕО (обновлено)
1247 15
Ночью неизвестные бросили "коктейли Молотова" в центральный офис телеканала "Интер", - полиция. ВИДЕО (обновлено)(159)
"Пацани, це вже дія, маєте тепер робити": Патрульные в Ужгороде задержали мужчину, бросившего в них "коктейль Молотова". ВИДЕО(100)
Лица, бросившие бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства РФ, были задержаны и отпущены после опроса, - Нацполиция(17)
Бунт в России: Жители Воронежской области с коктейлем Молотова в руках жгут геолого-разведывательное оборудование. ФОТО+ВИДЕО(53)
«Чиновники, обгорнувшись в український прапор, так нічого і не зрозуміли», - активіст Майдану(0)
В Одесской области дом журналиста забросали бутылками с "коктейлем Молотова"(11)
В Одессе антиглобалисты бросили "коктейль Молотова" в офис ПР: "Эта партия продолжает НКВДистские традиции предыдущей власти"(23)
Ответить
Ответить
Ответить
як « Молотовин Коктайл». В фінській мові присвійна форма утворюється не за допомогою прийменника « для», як в россійській або англійський мові, а за допомогою суфіксу.
У англомовній пресі це трансформувалося в« Молотов Коктель ».А потім з англійської мови потрапило в Росію. За часів війни, а ні після, ні про яких « коктейлях Молотова» в СРСР не
чули та звалося просто - « Пляшка з запальною сумішшю».
Ответить
Тогда про-Украинские в Луганске.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"...Головною метою Всеукраїнського об'єднання "Свобода" є побудова могутньої Української Держави на засадах соціальної та національної справедливості. Держави, яка посяде гідне місце серед провідних країн світу і забезпечить безупинний розвиток української нації".
Мне, конечно же, тут же интересно стало - а КАК они этого добиваться намерены? Ведь все мы за социальную и национальную справедливость, вот хоть кого угодно спроси, все только за двумя руками, особенно политики. А что касается безостановочного развития украинской нации, так тут вообще первым побежал бы, если бы разъяснил кто, КАК именно решается этот вопрос. Но странное дело - молчит на предмет того, КАК именно поставленных целей добиваться ВО "Свобода". Молчит, как рыба об лед, никаких принципов и идей не предъявляет, место защитников украинцев заняла и как партизан на допросе молчит. Вот и думаю теперь, что раз так, то может и не украинское это объединение "Свобода"-то, а только украиномовное, разница ведь есть. Лозунги-то все горазд толкать, вот только КАК именно правильно дело делать мало кто знает, а без этого все благие намерения дорога в ад. Да и политическое ли это объединение, если идеи не представляет? Я все-таки не барина себе ищу, а сторонников своим проукраинским убеждениями, не москаль ведь я все-таки
Ответить
Из подсознанья своего тихонько объясняю:
Без бандеровцев была б граница не возле Сяна,
Она,скорей всего,была бы ближе к Висле.
Тому отой,у кого серце від Львівських БАТЯрів,
Не сприймає за героя в споднях другу Мату Харі.
Ответить