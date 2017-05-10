 Высший совет правосудия отстранил от должности судью Войнаренко за решения против активистов Автомайдана

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП, информирует Цензор.НЕТ.
"Судья Вышгородского районного суда Киевской области Войнаренко Людмила Федоровна временно отстраняется от правосудия на основании решения Третьей дисциплинарной палаты о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применение к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении", - сказано в нем.
Срок действия отстранения - до принятия Высшим советом правосудия решение об освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.
Судья Войнаренко в январе, феврале и марте 2014 года выносила решения о лишении водительских прав активистов Автомайдана.
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и таких 99% в стране. в каждом суде, прокуратуре, налоговой, ментовках, и т.д..
и не надо рассказівать народу, что на 98% закончилась люстрация по стране.
ни 1% властьимущих мразей не было уволено с конфискацией, ни 1% властьимущих мразей не было уволено без конфискации, т.д...
пиздец просто, а не страна.
народ Украины - отдельное спасибо тебе за то, что ты стадо овечек, безмозговых, безвольных, и трусов.
будь овечками и дальше - это твоё призвание, судьба!!!
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