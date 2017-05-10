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 Политика Украины
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Все про:судья (1816) автомайдан (274) Высший совет правосудия (59)

 Высший совет правосудия отстранил от должности судью Войнаренко за решения против активистов Автомайдана

войнаренко

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия отстранила от должности судью Вышгородского районного суда Киевской области Людмилу Войнаренко за решения против активистов Автомайдана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП, информирует Цензор.НЕТ.

"Судья Вышгородского районного суда Киевской области Войнаренко Людмила Федоровна временно отстраняется от правосудия на основании решения Третьей дисциплинарной палаты о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применение к ней дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении", - сказано в нем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСП отказался привлечь к ответственности судью Изовитову-Ваким за запрет митингов активистов Евромайдана: рассматривается вопрос о ее бессрочном назначении на должность

Срок действия отстранения - до принятия Высшим советом правосудия решение об освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Судья Войнаренко в январе, феврале и марте 2014 года выносила решения о лишении водительских прав активистов Автомайдана.

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падла.
и таких 99% в стране. в каждом суде, прокуратуре, налоговой, ментовках, и т.д..
и не надо рассказівать народу, что на 98% закончилась люстрация по стране.
ни 1% властьимущих мразей не было уволено с конфискацией, ни 1% властьимущих мразей не было уволено без конфискации, т.д...
пиздец просто, а не страна.
народ Украины - отдельное спасибо тебе за то, что ты стадо овечек, безмозговых, безвольных, и трусов.
будь овечками и дальше - это твоё призвание, судьба!!!
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Таких покарань хай буде найбільше, щоб подібні судді відчули на собі невідворотність справедливості.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысший совет правосудия отстранил от должности судью Войнаренко за решения против активистов Автомайдана
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