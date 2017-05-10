 Премьер Гройсман посетит с официальным визитом Израиль 14-16 мая, - пресс-служба Кабмина

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.
В сообщении отмечается: "В рамках визита Глава Правительства Украины проведет переговоры с Премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, Президентом Израиля Реувеном Ривлиным и Спикером Кнессета Юэлем Эдельштейном. Кроме того, Владимир Гройсман встретится с Министром сельского хозяйства Израиля Ури Ариэлем и посетит Научно-исследовательский центр Министерства сельского хозяйства и развития сельских территории "Волкани".
В ходе визита будет подписан ряд двусторонних документов - Меморандум о сотрудничестве между министерствами здравоохранения Украины и Израиля, Меморандум об обмене статистическими данными между таможенными администрациями Украины и Государства Израиль, Совместная Декларация между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль о сотрудничестве в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также Имплементационный протокол к Соглашению между Правительством Государства Израиль и Кабинетом Министров Украины о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда государства Израиль.
Кроме того, запланирована встреча Премьер-министра Украины с деловыми кругами, руководством Центра "Тева" и руководителями ведущих израильских компаний в сфере биомедицинской инженерии и представителями украинской общины Израиля".
386 29
Гройсман о стартапе Grammarly: Разработка невероятно популярна. Поздравляю украинских изобретателей с мировым признанием!(36)
За три года в ДТП погибли 12,4 тысяч украинцев, более 100 тысяч искалечены, - Гройсман(55)
"Никакая цель не может служить оправданием для развязывания войны", - Гройсман(52)
"Децентрализация действует": За первый квартал 2017 местные бюджеты выросли на 34,9% или на 14,5 млрд грн, - Гройсман(80)
Еще одна ложь Гройсмана(0)
Гройсман о развитии инфраструктуры для людей с инвалидностью: "Безбарьерность должна стать нормой"(24)
Олийнык похоронен на Байковом кладбище. Проститься с поэтом пришли Гройсман, Нищук и другие министры. ФОТОрепортаж(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Израиль своих не выдайот а Ростов не латексный....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
З якої національності складається влада України???.
Так ...чим більш ненавидиш українців тим головокружительна кар*єра у владі...А якщо б так робили українці захопивши владу в твоїй країні??? щоб ти казав......
Lift ,після вашого перевороту в сравсії у 1917 ...починаючи с 1918 -вбито 35 млн.українців.не тому твоя країна вбитих 35 млн.українців не визнає геноцидом?????
а поглянь як вдало твої брати по крові захопивши повнісю владу в Україні проводять геноцид над українсткою нацією ...кажуть хазарію будують на нашій землі ........за що вас любити, за вашого сраліна.ежова,ягоду,берію,за ваших ватажків срср і гулагу ,за бланка мавзолейного?
Ответить
розкажи людям що значить то слово
Ответить
Наверное это уже в генах и крови.
Только подумайте-много ли Украина имеет союзников?
Подумали?
Будет еще меньше.
Но дурачкам все равно))
Ответить
Ответить
Ответить