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 Политика Украины
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Все про:визит (2147) Израиль (821) Гройсман (2880)

 Премьер Гройсман посетит с официальным визитом Израиль 14-16 мая, - пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 14-16 мая посетит Государство Израиль с официальным визитом. Ключевые темы переговоров – введение в Украине передового опыта Израиля в сфере агропроизводства и реформы системы здравоохранения, налаживание сотрудничества в области высоких технологий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.

В сообщении отмечается: "В рамках визита Глава Правительства Украины проведет переговоры с Премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, Президентом Израиля Реувеном Ривлиным и Спикером Кнессета Юэлем Эдельштейном. Кроме того, Владимир Гройсман встретится с Министром сельского хозяйства Израиля Ури Ариэлем и посетит Научно-исследовательский центр Министерства сельского хозяйства и развития сельских территории "Волкани".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман посетит Израиль 14 мая с официальным визитом, - израильские СМИ

В ходе визита будет подписан ряд двусторонних документов - Меморандум о сотрудничестве между министерствами здравоохранения Украины и Израиля, Меморандум об обмене статистическими данными между таможенными администрациями Украины и Государства Израиль, Совместная Декларация между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль о сотрудничестве в сфере предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, а также Имплементационный протокол к Соглашению между Правительством Государства Израиль и Кабинетом Министров Украины о временном трудоустройстве украинских работников в отдельных отраслях на рынке труда государства Израиль.

Кроме того, запланирована встреча Премьер-министра Украины с деловыми кругами, руководством Центра "Тева" и руководителями ведущих израильских компаний в сфере биомедицинской инженерии и представителями украинской общины Израиля".

Также читайте: Премьер Гройсман перенес ранее запланированный на 27-28 декабря визит в Израиль, - источник "Интерфакса"
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По Изрилям ездят,а дорогу от Восточного ЖД вокзала не могут капитально отремонтировать в сторону аэропорта Борисполь Стыд и Срам!!! Да и само - ранее ПРекрасное Шоссе на Борисполь ужасное, латка на латке, одним словом Барыги Живут по Новому, а деньги стригут по Старому,такси 550 от ЖД до аэропорта,автобус 240 для троих,а для большой семьи до 1000 гривен потянет...Не суки эти Барыги???
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я також думаю що ці хапуги-водії ще ті бариги - беруть такі гроши з людей.
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там зап. аэродром давно готов. Его отец там живет десяток лет(и является депутатом горсовета Винницы одновременно- у нас так можно) и все уже давно отладил.
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а мы и не удивляемся-понимаешь-гройсман-Израиль посетил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!хахахаха
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На историческую родину потянуло, чувствует писец
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Папа гнойсман, мама гнойсман, а сын патриот Украины. Нонсенс, однако
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Я бы предпочел, чтобы он украсил столб на майдане
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вместе во своим босом - порохом и другими винницкими ошмётками, что за ними в Киев притащились. Хочу, чтобы была галлерея таких столбов позора!
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Запасной аэродром подготавливают рыгаШакалАдники??

Израиль своих не выдайот а Ростов не латексный....
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Дайте мене ВО свобода и я перекрещу всю эту шобляку в выкрестов
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додому......відзвітувати про успішне знищення української нації,і отримати план подальших дій
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улюблена тема кацапських тролей - повний карт-бланш.
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Хватает антисемитов в Украине .... это что ,,любит,, Трамп ...
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не бреши Lif ,в Україні більше українофобів-україножерів...особливо вся влада з них..Чомусь в Україні престижно бути україножером ..а "антисимімом" в Україні погано бути......

З якої національності складається влада України???.
Так ...чим більш ненавидиш українців тим головокружительна кар*єра у владі...А якщо б так робили українці захопивши владу в твоїй країні??? щоб ти казав......

Lift ,після вашого перевороту в сравсії у 1917 ...починаючи с 1918 -вбито 35 млн.українців.не тому твоя країна вбитих 35 млн.українців не визнає геноцидом?????

а поглянь як вдало твої брати по крові захопивши повнісю владу в Україні проводять геноцид над українсткою нацією ...кажуть хазарію будують на нашій землі ........за що вас любити, за вашого сраліна.ежова,ягоду,берію,за ваших ватажків срср і гулагу ,за бланка мавзолейного?
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за назву "goй" вас поважати?????

розкажи людям що значить то слово
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Повылазило антисемитское го.но))
Наверное это уже в генах и крови.
Только подумайте-много ли Украина имеет союзников?
Подумали?
Будет еще меньше.
Но дурачкам все равно))
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сіміон,а ти антиукраїнсьске,україножерське гі*но , як і влада України
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На историческую родину. Поклониться попрятавшимся там ворюгам нашим.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПремьер Гройсман посетит с официальным визитом Израиль 14-16 мая, - пресс-служба Кабмина
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