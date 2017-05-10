 "Проблем с оформлением загранпаспорта не будет", - сообщение ГП "Документ"

Как передает Цензор.НЕТ, в ГП "Документ" разъяснили, как происходит выдача загранпаспортов украинцам. Об этом в эфире " 112 Украина " заявил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук.

В ГП "Документ" рассказали, что украинцы могут получить загранпаспорт в подразделениях Государственной миграционной службы, в центрах предоставления административных услуг и в центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис".

"В связи с тем, что сейчас монополиста нет и в трех учреждениях можно делать загранпаспорта, я думаю, что никаких проблем не будет", - отметил Полищук.

На официальном сайте ГП "Документ" отмечают, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами в предоставлении доступа к специализированным каналам связи, штатную работу центров "Паспортный сервис" временно изменено. На данный момент в полном объеме работу возобновили сервисные центры в Киеве, Харькове, Ровно, Львове, Одессе, Днепре, Ивано-Франковске и Ужгороде. Владимир Полищук добавил, что на данный момент продолжаются работы по подключению Луцка, Хмельницкого и Тернополя. "Я думаю, что вскоре, к концу недели, проблемы со связью, с доступом к специализированным каналам связи будут решены", - сообщил он.