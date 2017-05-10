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Все про:документ (280) загранпаспорт (123) паспорт (573)

 "Проблем с оформлением загранпаспорта не будет", - сообщение ГП "Документ"

В ГП "Документ" разъяснили, как происходит выдача загранпаспортов украинцам.

Как передает Цензор.НЕТ, в ГП "Документ" разъяснили, как происходит выдача загранпаспортов украинцам. Об этом в эфире " 112 Украина " заявил пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук.

В ГП "Документ" рассказали, что украинцы могут получить загранпаспорт в подразделениях Государственной миграционной службы, в центрах предоставления административных услуг и в центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис".

"В связи с тем, что сейчас монополиста нет и в трех учреждениях можно делать загранпаспорта, я думаю, что никаких проблем не будет", - отметил Полищук.

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На официальном сайте ГП "Документ" отмечают, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами в предоставлении доступа к специализированным каналам связи, штатную работу центров "Паспортный сервис" временно изменено. На данный момент в полном объеме работу возобновили сервисные центры в Киеве, Харькове, Ровно, Львове, Одессе, Днепре, Ивано-Франковске и Ужгороде. Владимир Полищук добавил, что на данный момент продолжаются работы по подключению Луцка, Хмельницкого и Тернополя. "Я думаю, что вскоре, к концу недели, проблемы со связью, с доступом к специализированным каналам связи будут решены", - сообщил он.

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Надо паспорт оформить , та тикать ... Шось мене кажется , шо тута дела не будет
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Тикайте в Раиссу, там вам дело найдут по вашей специальности. Опять же есть две новости, та которая хорошая для вас, говно в Раиссе по самые колокола
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Таким как ты , натурально нужно в московию , а я лучше возьму курс на Чехию , а може и в Польшу . Там , где есть НАТО , стабильность , нормальная полиция и работающие законы и соцпрограммы
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Надо ж безвиз дождаться , оно удобнее будет . Соображаешь ? А патриоты этой стране не нужны , патриоты по тюрьмам сидят , а сепары свободно разгуливают по улицам ведущих городов страны . Надеюсь , ты заметил это
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Мне пох. Страну , которую я любил всю свою жизнь , я ни на что не променяю. Лучше здохну , чем сбегу , и потом , буду себя презирать за это.
И еще... Стране нужны патриоты. Любой стране. Гнидам во власти не нужны. Не подменяй понятия.
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" И еще... Стране нужны патриоты. Любой стране. Гнидам во власти не нужны. Не подменяй понятия. "

Хлопче , это всего лишь красивые слова , давай смотреть реально ... Патриоты в тюрьмах ? Да . А сепары где ? В Раде тусуются целой толпой ... Где я сбрехал , или подменил понятия
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да ёпта... при чём здесь коррупционная прокладка ДП Докумэнт к оформлению загранпаспорта?
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Проблемы? Ещё бы, за практически двойные бабки по сравнению с государственными миграционнымы службами.... :D
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хочу в Испанию уехать работать на ПМЖ
кто поможет ?
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Редактору: штатную работу центров "Паспортный сервис" временно изменено.
Какой падежа неправильная согласовано?
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Так в том то и дело, что даже за свои немаленькие деньги нельзя паспорт оформить 😠
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Так прокладка ДП "Документ" і є найбільшою проблемою. Коли ти вже нажрешся, Сабаков?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Проблем с оформлением загранпаспорта не будет", - сообщение ГП "Документ"
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