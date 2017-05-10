 Уверен, что Макрон и его команда будут давить на Россию с целью выполнения Минских соглашений, - Климкин

Об этом он сказал в интервью каналу "Голос Америки" в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Я уверен, что Макрон и его команда будут очень последовательно и мощно работать над тем, чтобы давить на Россию с целью выполнения того, что она должна выполнить", - сказал Климкин.
По его словам, Россия сознательно меняет тактику, пытаясь своими решениями завести весь процесс по разрешению конфликта на Донбассе в тупик.
"Россия сейчас сознательно меняет тактику, пытаясь завести все в тупик своими решениями, а также тем, что сейчас они пытаются как-то создать совершенно другую логику, говоря о каком-то мистическом "народе Донбасса". То есть такая логика сознательно направлена на то, чтобы поднять ставки и чтобы легализовать российский протекторат, который они собственно уже создали в Донбассе. Но всем прекрасно понятно, что это - дорога в никуда", - отметил глава украинского МИД.
Министр добавил, что один из первых своих официальных визитов Макрон осуществит в Германию, и предметом разговора будет как двусторонняя координация, так и координация между Украиной, Германий и Францией.
Напоминаем, кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон выиграл выборы Президента Франции, набрав 66,10% голосов избирателей.
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кстати никто этих соглашений в глаза не видел в полном объеме
интересует один вопрос: они что, бессрочные?
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