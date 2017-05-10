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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД (4075) Франция (1871) Климкин (1270) минские соглашения (2125) нормандская четверка (356) Макрон (25)

 Уверен, что Макрон и его команда будут давить на Россию с целью выполнения Минских соглашений, - Климкин

климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин уверен, что новоизбранный Президент Франции Эмманюэль Макрон будет поддерживать "минский процесс".

Об этом он сказал в интервью каналу "Голос Америки" в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Я уверен, что Макрон и его команда будут очень последовательно и мощно работать над тем, чтобы давить на Россию с целью выполнения того, что она должна выполнить", - сказал Климкин.

По его словам, Россия сознательно меняет тактику, пытаясь своими решениями завести весь процесс по разрешению конфликта на Донбассе в тупик.

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"Россия сейчас сознательно меняет тактику, пытаясь завести все в тупик своими решениями, а также тем, что сейчас они пытаются как-то создать совершенно другую логику, говоря о каком-то мистическом "народе Донбасса". То есть такая логика сознательно направлена на то, чтобы поднять ставки и чтобы легализовать российский протекторат, который они собственно уже создали в Донбассе. Но всем прекрасно понятно, что это - дорога в никуда", - отметил глава украинского МИД.

Министр добавил, что один из первых своих официальных визитов Макрон осуществит в Германию, и предметом разговора будет как двусторонняя координация, так и координация между Украиной, Германий и Францией.

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Напоминаем, кандидат от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон выиграл выборы Президента Франции, набрав 66,10% голосов избирателей.
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Климкин, объясни лучше французскому Макрону, что москалей русскими именовать велел своим смердам москальский царь Петр 1 и поэтому когда французы москалей русскими называют они тем самым всем демонстрируют, что... смерды москальский царей. И очень прошу еще, займись спортом, сбрось пузо, ты нам нужен еще живым и здоровым, зря так раскабанел, чесслово, нехорошо это для здоровья.
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херню подписал петр алексеевич, теперь выгребаем все
кстати никто этих соглашений в глаза не видел в полном объеме
интересует один вопрос: они что, бессрочные?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУверен, что Макрон и его команда будут давить на Россию с целью выполнения Минских соглашений, - Климкин
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