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 Политика Украины
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 Суд арестовал 5,2 миллиона гривен, внесенные в качестве залога за подполковника СБУ Федорука, подозреваемого в крышевании "янтарной мафии"

федорук

Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства в размере 5,2 миллиона гривен, внесенные в качестве залога за подполковника Службы безопасности Украины Вадима Федорука, который подозревается в причастности к организации в Ривненской области преступной группировки по незаконной добыче и торговле янтарем.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил начальник отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Сергей Долгополов.

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Напомним, что Федорук вышел из следственного изолятора 27 февраля текущего года после того, как за него был внесен залог в размере 5,2 миллиона гривен. При этом ни сам Федорук, ни его адвокат, не смогли пояснить источник происхождения указанных средств и их законность. Хотя их доходы не соответствуют сумме залога.

"Поскольку в рамках зарегистрированного уголовного производства по ст.209 УК Украины Главной военной прокуратурой проводится проверка законности происхождения денежных средств в сумме 5,2 млн грн, адвоката пригласили на допрос в качестве свидетеля, - объяснил Сергей Долгополов. - Чтобы он разъяснил, каково происхождение этих денег. Но он явился к следователю только после вручения повестки под видеофиксацией. При этом в сопровождении 13 адвокатов, двое из которых не смогли предоставить документы, подтверждающие их полномочия. Группа адвокатов правовую помощь оказывала путем предложения следователю отменить проведение законного следственного действия, а также заявлениями о том, что в отношении процессуального руководителя по данному производству будут отдельными средствами массовой информации сняты видеосюжеты. В итоге суть показаний свелась к тому, что свидетель, ссылаясь на тайну адвокатской деятельности, отказался отвечать на вопросы, связанные с залогом. В частности, он отказался подтвердить даже тот факт, что сам его вносил, хотя это отражено в мемориальном ордере, который он предоставлял лично, чтобы его подзащитного выпустили из-под стражи".

Прокурор также отметил, что по одной из версий следствия, деньги, уплаченные в качестве залога, были незаконно получены в результате преступной деятельности, связанной с незаконной добычей янтаря, и не найденные во время обысков.

"Денежные средства, внесенные в качестве залога, признаны вещественным доказательством и следственным судьей удовлетворено ходатайство Главной военной прокуратуры о наложении на них ареста, - прокомментировал Сергей Долгополов. - Согласно этому решению лицу, за которое они внесены, лицу, которым они внесены и иным лицам, запрещено ими распоряжаться. Сейчас направлен ряд запросов в органы ГФС, НАПК, Государственную службу финансового мониторинга Украины. Исходя из информации, которая будет предоставлена, а также из результатов следственных действий, которые проводятся, будет приниматься решение о наличии оснований для сообщения о подозрении исполнителям и пособникам в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.209 УК Украины, а также возможном изменении меры пресечения лицу, за которое внесен этот залог".

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Федорук подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст. 368 (получение взятки), ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) УК.

Он был задержан 4 июля 2016 года во время спецоперации правоохранителей, в ходе которой был также задержан заместитель прокурора Ривненской области Андрей Боровик.
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Гниду Федорука при этом под стражу взяли? Или деньги признали незаконными, но оборотня под залог этих денег таки отпустили?
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янтарная мафия куда как важнее путинской угрозы!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал 5,2 миллиона гривен, внесенные в качестве залога за подполковника СБУ Федорука, подозреваемого в крышевании "янтарной мафии"
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