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 Экономика, Спорт, За рубежом
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Все про:бюджет (4278) расходы (93) Россия (70366) футбол (3112) ЧМ-2018 (54)

 Россия увеличила расходы на ЧМ-2018 по футболу до 80 млрд долл.

чм-2018

В России увеличены расходы на чемпионат мира по футболу 2018 года до $80 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.

Соответствующая сумма утверждена российским правительством. Затраты на реализацию программы увеличились с 638,8 млрд до 643,55 миллиардов рублей (до $80 млрд).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ФИФА проблемы с поиском спонсоров для ЧМ-2018 в России, - The Financial Times

Напоминаем, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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Ахренеть. Сочи в два раза переплюнули. Воруют, как в последний день...
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В Сочи и года не прошло, как всё "построенное" начало рассыпаться как кучка песка. А на ЧМ они похоже намерились переплюнуть сами себя.
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На тільки-но збудованій і урочисто відкритій Зеніт-Арені поле таке що Луческу не стримує своїх емоцій.
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А с орбиты Плутона оно смотрится даже целее. )))
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Прос*ать, как два пальца... Всего делов то.
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обязательно отменят...но сначала всё освоить!
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Теперь главное сделать так, что бы туда никто не приехал
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Ще не вечір, а вот буде хохма якщо і заберуть в москалів ЧС після якогось наступного вибрику.
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к лету следующего года будет 200 ярдов,гулять так с Музоном..
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дайте мне наличных, для личных расходов неприличных!
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Давай чуваки, до сотки дотяните, больше, больше мега-проектов!!
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І при цьому, за словами Луческу, поле на новому стадіоні пітерського Зєніта гірше, ніж у полтавської Ворскли...
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Цензор! 80 лярдов зеленых это как я понимаю где- то 4 л лишним триллиона деревянных рупий.
Не???
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Всё идёт к тому, что на
молодых и стройных футболистов, которые приедут на чемпионат 2018 года, население России будет смотреть как на еду.
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Визиває великий сумнів,що цей чемпіонат відбудется в расіі. Може,вже і расіі до того часу не буде...
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Объекты Сочинской ОЛЕНЬпияды мы строим разборными,потому так дорого.Мы их потом перевезём в северную часть РАБссии на горнолыжные трассы..
путлер.2013 год.
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больше картонных деревень! больше пластилинового асфальта! больше распилов!
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Снесенные хрущевки в Москве заменят деревянными домами. Если эксперимент пройдет успешно, будет обсуждаться вопрос о повсеместном применении конструкций деревянного домостроения.Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, Минпромторг уже обсудил ситуацию с мэром Москвы и получил от него поддержку, передает ТАСС.В начале года президент поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. м жилья, или более 7,5 тыс. домов, в которых проживают около 1,6 млн человек.
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по какому курсу цензор считал? 643,5/58=11 !!!
11 миллиардов $
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Хрущевок в Мацкве более 10 000.Бабло замешано крупное.Так что пенсионеров мацкалёв кидают на нехилое бабло
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У богатых свои привычки. Чего только стоит разгон облаков вчера над красной площадью. Самое смешное, что их военные самолеты не могут летать в плохую погоду. А если завтра война, а они даже повыделываться не смогли?
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Такі проекти ну дуже б"ють по економіці і мають негативні наслідки. Приклад - наше Євро-2012. З літа 2012 в Україні перестало рости промислове виробнитцво, а з 2013 - і ВВП.

Та й навіть якщо не розпилювати гроші, все рівно економіка страждає - приклад тієї ж Греції після Олімпіди чи Португалії після Євро-2004.

Так що запасаємося поп-корном...
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А что тут спрашивать? Тока бычьим семенем! Всё остальное пробовали уже Россия увеличила расходы на ЧМ-2018 по футболу до 80 млрд долл. - Цензор.НЕТ 9543
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нищеброды должны чувствовать величие, и знать масштаб вливания, чтобы гордо сидя в гавне, могли саазать, что у нас самый крутой был чемпионат 80 ярдов!!! просрали...
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Деньги спздАт, затем выведут их из алении и разложат на пуленепробиваемых счетах различных банков. От Ватикана до Женевы. И вполне возможно у аленей заберут право проведения ЧМ. Вишенка на тортике... Ну или ягель на лопате.
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Стадион Зянит -Арена поначалу стоил всего,8,5 ярдов сегодня почти 50 в итоге
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Самойлова вместо Евровидения все-таки выступила в Севастополе, а на пристани собаки подвывали с криками бакланов.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРоссия увеличила расходы на ЧМ-2018 по футболу до 80 млрд долл.
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