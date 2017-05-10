 Россия увеличила расходы на ЧМ-2018 по футболу до 80 млрд долл.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.TV.
Соответствующая сумма утверждена российским правительством. Затраты на реализацию программы увеличились с 638,8 млрд до 643,55 миллиардов рублей (до $80 млрд).
Напоминаем, матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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Не???
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молодых и стройных футболистов, которые приедут на чемпионат 2018 года, население России будет смотреть как на еду.
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путлер.2013 год.
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11 миллиардов $
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Та й навіть якщо не розпилювати гроші, все рівно економіка страждає - приклад тієї ж Греції після Олімпіди чи Португалії після Євро-2004.
Так що запасаємося поп-корном...
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