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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионеры (587) работа (400) Розенко (482)

 Розенко: Я против того, чтобы ставить человека перед выбором: пенсия или зарплата. Пенсионеры работают не от хорошей жизни

розенко

Пенсионеры продолжают работать не от хорошей жизни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозревателю" сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Я, конечно, против того, чтобы на сегодняшнем этапе ставить перед человеком выбор: или пенсия, или заработная плата", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что ранее считалось, что 10 тысяч - это зарплата очень высокая, но после девальвации гривни эта сумма практически практически в ничто: "Поэтому снова повторяю: пенсионеры продолжают работать не от хорошей жизни".

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"Да, в европейских странах существует такая практика, что пенсионер не имеет права работать. Но, возможно, нам к этому надо прийти, и, возможно, не один десяток лет пройдет до того, как мы примем аналогичное решение", - сказал Розенко.

Напомним, ранее вице-премьер министр Павел Розенко сообщил, что из 18 млн человек трудоспособного возраста только 11 млн платят взносы в Пенсионный фонд.
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Ох и рожу себе этот упырь нажрал,видать тоже не от хорошей жизни .....
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Спух від недоїдання та невгамовної праці для народа !!!))))
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Пан Розенко! Що ж Ви знову підвищили мінімальну тим, хто не працював ? А коли вже згадаєте про тих, хто працював і ОСУЧАСНИТЕ іх пенсіі, а то вже майже зрівнялися з мінімальними? Людей найбільше гнітить несправедливість. Кажете, грошей немає, а ПФ доповідає, що у них 1200000 пенсіонерів- учасників війни !? Зробіть переоблік : в краіні на 40000000 населення більше 1000000 старше 90 років? Чому Ви розтринькуєте народні гроші?
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Спочатку підніміть рівень життя і статків народа до євростандартів, тоді і розглядайте практіки європейські ))))
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Ну, для этого, в условиях тотального засилья Розенок в госорганах, есть четыре пути:

1. Занять денег в кредит, кредиты прожрать, пустив на пенсии.
2. Напечатать побольше гривни.
3. Содрать с еще работающих лохов не семь, а восемь шкур всякими налогами и поборами.
4. Сократить количество пенсионеров.

Вы какой способ выбираете?
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Привести в соответствие пенсии судей, прокуроров, мусоров, депутатов, работников министерств, чинуш и прочих нахлебников-трудяг, что получают в 20-100 раз более высокие пенсии, чем простые люди. Об этом ты, волчина, подумал?
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Розенко, сгинь! "И нашим, и вашим" - не получится. Не пыхти так, а то похудеешь.
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Татьяна, это оно похудеет?. Не смешите. Там только харевая часть лица может по швам треснуть.
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Америку открыл, пенсии не хватает.
А попробуй проживи на 1600 грн. Только по мусаркам рыться с такой пенсией.
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Уже купил новый телевизор.......Диагональ большая....Харя этого упыря не влазит!
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Минфин заявил о сложностях при использовании конфискованных "денег Януковича"

Большая часть средств окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, конфискованных в апреле текущего года, может быть использована только после внесения изменений в закон о госбюджете.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, конфискованные средства в размере $1,1 млрд (около 30 млрд грн в эквиваленте) уже перечислены на счет Госказначейства. Вместе с тем, в госбюджете на 2017 год поступления от спецконфискации предусмотрены в размере всего 11,5 млрд грн.

"Превышение свыше 11,5 млрд грн засчитывается, однако может быть использовано только после внесения изменений в Закон о государственном бюджете", - говорится в сообщении.

При этом в документе указано, что средства от конфискации, которые являются разовым поступлением, имеют определенные ограничения и могут быть использованы исключительно для разовых расходов. В частности, эти средства могут быть направлены на оборону и безопасность, поддержку агропроизводителей, социально-экономическое развитие регионов, Фонд регионального развития и т.д.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенко: Я против того, чтобы ставить человека перед выбором: пенсия или зарплата. Пенсионеры работают не от хорошей жизни
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