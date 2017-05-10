 Розенко: Я против того, чтобы ставить человека перед выбором: пенсия или зарплата. Пенсионеры работают не от хорошей жизни

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозревателю" сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Я, конечно, против того, чтобы на сегодняшнем этапе ставить перед человеком выбор: или пенсия, или заработная плата", - сказал он.
Вице-премьер отметил, что ранее считалось, что 10 тысяч - это зарплата очень высокая, но после девальвации гривни эта сумма практически практически в ничто: "Поэтому снова повторяю: пенсионеры продолжают работать не от хорошей жизни".
"Да, в европейских странах существует такая практика, что пенсионер не имеет права работать. Но, возможно, нам к этому надо прийти, и, возможно, не один десяток лет пройдет до того, как мы примем аналогичное решение", - сказал Розенко.
Напомним, ранее вице-премьер министр Павел Розенко сообщил, что из 18 млн человек трудоспособного возраста только 11 млн платят взносы в Пенсионный фонд.
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1. Занять денег в кредит, кредиты прожрать, пустив на пенсии.
2. Напечатать побольше гривни.
3. Содрать с еще работающих лохов не семь, а восемь шкур всякими налогами и поборами.
4. Сократить количество пенсионеров.
Вы какой способ выбираете?
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А попробуй проживи на 1600 грн. Только по мусаркам рыться с такой пенсией.
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Большая часть средств окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, конфискованных в апреле текущего года, может быть использована только после внесения изменений в закон о госбюджете.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.
По информации Минфина, конфискованные средства в размере $1,1 млрд (около 30 млрд грн в эквиваленте) уже перечислены на счет Госказначейства. Вместе с тем, в госбюджете на 2017 год поступления от спецконфискации предусмотрены в размере всего 11,5 млрд грн.
"Превышение свыше 11,5 млрд грн засчитывается, однако может быть использовано только после внесения изменений в Закон о государственном бюджете", - говорится в сообщении.
При этом в документе указано, что средства от конфискации, которые являются разовым поступлением, имеют определенные ограничения и могут быть использованы исключительно для разовых расходов. В частности, эти средства могут быть направлены на оборону и безопасность, поддержку агропроизводителей, социально-экономическое развитие регионов, Фонд регионального развития и т.д.
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