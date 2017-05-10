EN|RU|UK
Темы дня: Первомай Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России
 Политика Украины, Шоу-бизнес
  2181  48
Материалы по теме:
Все про:Евровидение (677) Крым (19659) провокация (1184) Россия (70366)

 Российская певица Самойлова выступила с подготовленной для Евровидения песней в оккупированном Севастополе

самойлова

Российская певица Юлия Самойлова выступила на праздничном концерте в оккупированном Севастополе, посвященном Дню Победы, тем самым снова нарушив украинское законодательство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Певица выступила на площади Нахимова в оккупированном Севастополе в честь Дня Победы в день первого полуфинала "Евровидения".

Самойлова исполнила подготовленную для Евровидения композицию "Flame Is Burning", а также песню "День Победы". Она также рассказала, что на песенном конкурсе Евровидение в 2018 году хотела бы исполнить новую композицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аккредитованные на Евровидение российские журналисты, незаконно посещавшие Крым, не будут допущены в Украину, - Геращенко

Генеральный директор российского"Первого канала" Константин Эрнст утверждает, что есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом об участии Самойловой в конкурсе в 2018 году.

Также читайте: "Данные не проверенные, никаких официальных сообщений нет", - Нищук о возможных санкциях к Украине и РФ за нарушение устава Евровидения


Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и хай по набережной с гоблином в колеснице прокатится!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кощунство конечно, но такое впечатление, что ее сначала рвануло + контузия, а потом она типа "выступила"...
Видать так на панель хотелось, что даже коляска не остановила....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Российская певица Самойлова выступила с подготовленной для Евровидения песней в оккупированном Севастополе
------------
А могла бы и в Киеве. Но только по телефону и в исполнении Гиви. )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Могла б і у Києві якби не шарилась по Криму в обхід України.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
умер легендарный ди-джей и музыкант Роберт Майлз талантище с большой буквы,всего 47 лет прожил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На все воля божья....
Возможно успел сделать больше, чем хотел...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Классную музыку делал. В дороге дальней , в машине, лучше и не придумаешь. Жаль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что ей на три года запретили въезд в Украину?
Похоже плевала и чихала она на это.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Она начихала на себя,как на человека,поддержав аннексию Крыма и агрессию параши против Украины,заработав позорные копейки на подлизывании хуйла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ей сука дуплетом надо с Кернесом спеть на набережной Ялты!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И шо? Какое призовое место заняла? Кто победил на том кобзоновидинии - кобзон или самойлова?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кобзон - папа, Юля - мама, Севас - панель......
победил Пуйло - типа, ну не знаю кого, зачем и победил ли...
 показать весь комментарий
Ответить
 
очень рады за нее, но нам эта новость ни к чему
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацаПсинская Звязда,почти Тина Тёрнер с Мадонной в одном стакане с водкой
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чому,власне кажучи,це повинно нас цікавити?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не много ли внимания этой кацапской мавпе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю, що вона б це зробила одразу після Євробачення (у разі дозволу на виступ у конкурсі)).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чому після, а не до, як наприклад тепер? До тринадцятого числа весь крим можна обшастати. Дозвіл є, час теж, і кацапи використали б його по максимуму. Потім каліка ще б під дурепу закосила - тіпа она єлє упєла с крима на фінал Евровідєнія, там єйо фани... Якось так вийшло б.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Доказательство того - что изначально все это было задумана как элемент гибридной войны и эта певица в ней участвовала осознанно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты еще не угомонился...я же тебе показал как стреляют....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смотрю на нее и вижу бурятку с финном в пьяном угаре. Если она инвалид, то это не дает ей право издеваться над людьми.

Посмотрите! Это португалец, хотя похож, что еврей, но талантлив!
https://www.youtube.com/watch?v=ymFVfzu-2mw
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
москальским скоморохам в Украине не место
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацаПсинам надо было Борьку Моисея прислать,любимца кацаПсинской ДурьДумы
 показать весь комментарий
Ответить
 
" Почему все дуры, такие Самойловы..." Хотя это приятнее чем рыться в мусорных ящиках...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
решение принимал первый кацаПсинский и лично Костя Эрнст,так что крыша типа не политика..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сєвастопольській ваті страшно пофартило! Єслі б Самойлова не приїхала і не заспівала-то сьогодні там співали співаки НАТО!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вакцину от бешенства ей приготовили?
а то мало ли....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Она не на ноги инвалид, она моральный инвалид.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вместо ног можно использовать протезы, инвалидную коляску,... а вот мозги заменить нечем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нема у кацлов мозгов. Им ,там где должен быть мозг, вАрабьи насрале...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну это их уровень и их выбор. Как в детском стишке : "Мог бы стать я богачем, а остался непричем ... " Европа пошла дальше, а эти носятся со своим фетишем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая же она уродливая... Вся скрепная "духовность" налицо на лице, как и у большинства поребриковых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
классический случай, который показывает, что Бог шельму метит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да кого уже эта жаба интересует! Пусть поет для оппитых боярышником ватников. Вчера смотрел первый концерт для финала: отлично все подготовлено, ведущие супер, сцена и весь хол оформлен отлично. Действительно Украина справилась.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская певица Самойлова выступила с подготовленной для Евровидения песней в оккупированном Севастополе
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти