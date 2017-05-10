 Российская певица Самойлова выступила с подготовленной для Евровидения песней в оккупированном Севастополе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Певица выступила на площади Нахимова в оккупированном Севастополе в честь Дня Победы в день первого полуфинала "Евровидения".
Самойлова исполнила подготовленную для Евровидения композицию "Flame Is Burning", а также песню "День Победы". Она также рассказала, что на песенном конкурсе Евровидение в 2018 году хотела бы исполнить новую композицию.
Генеральный директор российского"Первого канала" Константин Эрнст утверждает, что есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом об участии Самойловой в конкурсе в 2018 году.
Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе Евровидение-2017.
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Видать так на панель хотелось, что даже коляска не остановила....
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А могла бы и в Киеве. Но только по телефону и в исполнении Гиви. )))
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Возможно успел сделать больше, чем хотел...
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Похоже плевала и чихала она на это.
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победил Пуйло - типа, ну не знаю кого, зачем и победил ли...
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Посмотрите! Это португалец, хотя похож, что еврей, но талантлив!
https://www.youtube.com/watch?v=ymFVfzu-2mw
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а то мало ли....
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налицона лице, как и у большинства поребриковых.
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