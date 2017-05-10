 "Закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож#пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами", - Филатов

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает "Цензор.НЕТ"
"Первые выводы.
1. Я виноват, что доверился обещаниям полиции, что все под контролем. Естественно, что у мэра нет пары сотен громил-"космонавтов", имеющих дубинки и полицейские удостоверения, но все равно виноват.
2. С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож@пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперёд ногами. Навсегда.
3. На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО.
4. Весь последний год я бил в колокола, рассказывая о том, что в Днепре ненормальная ситуация в полиции. Если вы помните, я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета. Увы, но в МВД меня никто не услышал.
5. Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала 20 столетия. Я не хочу развивать эту тему, но уже вижу как ватные задницы разрываются от ужаса. Да, в истории нет ничего нового. И плохо, что она ходит по кругу. Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать.
И последнее.
Полное разочарование в местной "демократической" оппозиции. Перед ними извиняешься и протягиваешь руку, а в ответ они пишут мерзости. Просто спецотлов акцентуализированных психопатов. Особенно умиляет дегенерат Куприй ( привёл же я выродка в политику )...
Ну ниче, я сам справлюсь. Не в первой", - написал Филатов.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Филатов: Аваков и Луценко - или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей(286)
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Более 22 лет обещали достроить метро в Днепре, и вот наконец такое решение принято, - Порошенко(103)
На сегодняшний момент в Днепре системно решена проблема расчистки основных дорог и магистралей в зимнее время, - Филатов(19)
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Пацан сказал, пацан сделал?
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и оно падло еще кичеца,тварей ненавижу!
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Об этом сегодня в своем блоге написал экс-глава «Правого сектора», депутат ВР Дмитрий Ярош, отметивший, что кадровые выводы уже сделаны, но этого недостаточно.
«Полный разгром антигосударственной бандгруппировки «Оппоблок», аресты «титушни» и главное, организаторов победобесного кремлевского шабаша в Днепре, которые сидят по офисам Оппоблока и ДТЭК, единственное, что может остановить человеческий гнев», - указал Ярош.
«Ну и не забыть о сепарской мусорне в украинской полицейской форме. Если же власть и правоохранители снова будут, в условиях войны, терпеть антигосударственную деятельность Вилкула и им подобных - заговорит улица, а возможно, и стволы», - добавил он.https://www.economics-prorok.com/2017/05/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc-%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb.html
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И это только начало....типа разведка боем.
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"я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета. Источник: http://censor.net.ua/n439318"
он смог.
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Анкоридж - это Аляска, Карл!!!
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Гордость так и прет: в России дорогу засыпали разбитой плитой с именами героев войны
В сети вызвала шквал возмущения информация о том, что в Омске одну из ям на дороге заспали разбитой табличкой с именами погибших во Второй мировой войне. Ранее об этом сообщило сообщество "Аварийный Омск" в социальных сетях, выложив соответствующие фотографии.
"Знаете ли вы что, табличками с именами погибших в Кормиловке (ул. Калинина) засыпали ямы на дорогах. Что вы думаете об этом?" - спросили в сообществе.
Эта информация нашла живой отклик в соцсетях.
Некоторые предположили, что просто новые вместо старых табличек власти повесили новые, однако один из подписчиков сообщил, что место, где висели таблички на мемориале Великой Отечественной войны просто завесили праздничным баннером.
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Проблему с коммунизмом порешали и можно было построить нормальную экономику.
Потом Пиночет порешал и тоже всё получилось.
Как скандинавы порешали, никто не знает. Они болтать не любят.
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Катерина Мола: Давайте начистоту - президент ватник. Вата и луценко, который начинал из СПУ, а аваков, по-моему, просто слетел с катушек...
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Причины:
1. Большинство (если ни все ) подобные "организации" - финансируются за НАШ счет из гос бюджета, а местные органы только добавляют.
2. Запретить - может только суд. но и это не панацея, так как сразу можно создать точно такую слегка подправив название (а можно даже и не подправлять или просто добавить что то).
ЧТО ДЕЛАТЬ ??? - ОТВЕЧУ:
1. Заставить правоохранительные органы вспомнить о существовании в законодательстве Украины норм запрещающих сепаратизм и экстремизм, Рубить голову змее (Медведчуки, Ахметовы, Вилкулы....) а не щипать её за хвост рискуя только получить укус (порой весьма ядовитый, как показывает жизнь)
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Но они работают не на Украину, а на вороватую компания Пеци.
Филатову - уважение!
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