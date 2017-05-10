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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2618) Филатов (220)

 "Закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож#пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами", - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов закрывает городское финансирование всех "ветеранских" организаций.

Об этом он написал в Фейсбуке, сообщает "Цензор.НЕТ"

"Первые выводы.
1. Я виноват, что доверился обещаниям полиции, что все под контролем. Естественно, что у мэра нет пары сотен громил-"космонавтов", имеющих дубинки и полицейские удостоверения, но все равно виноват.

2. С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож@пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперёд ногами. Навсегда.

3. На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО.

4. Весь последний год я бил в колокола, рассказывая о том, что в Днепре ненормальная ситуация в полиции. Если вы помните, я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета. Увы, но в МВД меня никто не услышал.

5. Если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора начала 20 столетия. Я не хочу развивать эту тему, но уже вижу как ватные задницы разрываются от ужаса. Да, в истории нет ничего нового. И плохо, что она ходит по кругу. Если власть не может защитить людей, то они сами имеют право это сделать.

Читайте также: Филатов: Аваков и Луценко - или вы наведете в Днепре порядок, или я буду подымать людей

И последнее.

Полное разочарование в местной "демократической" оппозиции. Перед ними извиняешься и протягиваешь руку, а в ответ они пишут мерзости. Просто спецотлов акцентуализированных психопатов. Особенно умиляет дегенерат Куприй ( привёл же я выродка в политику )...

Ну ниче, я сам справлюсь. Не в первой", - написал Филатов.

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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В Днепре не помешало бы охранную фирму Леон взорвать - именно там выращиваются титушки которые по указу сверху кому угодно голову проломают, подставят, отожмут бизнес или имущество, или отправят отрабатывать и ни куда нибудь, а в рассею. Но суть ни в этом - Местное СБУ все прекрасно знает и крышует эти ОПГ так как сами вхожи в эти преступные организации. В Днепре находится такой осьминог, что его щупальца дотягивается до самой АП и только Саакашвили мог бы сжечь эту всю нечисть.
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Беня тоже мог и именно поэтому его убрали из Украины....
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Вже давно настав час поприкривати ці годівниці замполітів, героїв Ташкентського фронту !!!))))
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какие нах ветераны)их осталось 20 человек!!!а кабмин все моет бабло на этих организациях!

"Закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож#пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами", - Филатов - Цензор.НЕТ 1418
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Война закончилась 72 года назад! Значит самому молодому ветерану, сейчас не меньше 90 лет - это если он призвался в 18 лет в 1945 году. А когда с медальками идут 75 летние вертухаи - это уже издевательство над подлинными ветеранами!
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так вот выше живой пример ;*ветерана*которому боец в нос заехал!
и оно падло еще кичеца,тварей ненавижу!
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Если не будут арестованы организаторы «Бессмертного полка» в Днепре, то украинцы возьмутся за оружие.
Об этом сегодня в своем блоге написал экс-глава «Правого сектора», депутат ВР Дмитрий Ярош, отметивший, что кадровые выводы уже сделаны, но этого недостаточно.
«Полный разгром антигосударственной бандгруппировки «Оппоблок», аресты «титушни» и главное, организаторов победобесного кремлевского шабаша в Днепре, которые сидят по офисам Оппоблока и ДТЭК, единственное, что может остановить человеческий гнев», - указал Ярош.
«Ну и не забыть о сепарской мусорне в украинской полицейской форме. Если же власть и правоохранители снова будут, в условиях войны, терпеть антигосударственную деятельность Вилкула и им подобных - заговорит улица, а возможно, и стволы», - добавил он.https://www.economics-prorok.com/2017/05/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%88-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%bc-%d1%83%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b9-%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d0%bb.html
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Все проблемы,патамушта убрали Корбана и НИКТО не занимается вилкулом.
И это только начало....типа разведка боем.
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Особенно умиляет дегенерат Куприй ( привёл же я выродка в политику )..Источник: http://censor.net.ua/n439318 Только за эту фразу респект меру.(не говорю уже об остальном)
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ну как он закроет?голосовать горстовет наверное дожен по бюджетным решениям..то всё эмоции.
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во во...правильно...Гыга,я понял почему ты денег больше получаешь...я бы просто написал-РУКИ ПРОЧЬ ОТ ВЕТЕРАНОВ....а ты глубоко берешь...красава...
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Посмотрим, здесь:
"я даже публично лишил полицию очередной субвенции из городского бюджета. Источник: http://censor.net.ua/n439318"
он смог.
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"Если же власть и правоохранители снова будут в условиях войны терпеть антигосударственную деятельность Вилкула и им подобных - заговорит улица, а возможно, и стволы. Не надо играть с украинцам! Один уже поиграл и сейчас далеко. Днепряне, не допустим колорадо-ватного реванша! Днепр был, есть и будет украинским!", - заявил Ярош.
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Мусорню днепровскую надо разгонять до последнего урода!
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И это без шуток - и поставить смертников которые будут рвать в клочья всю заразу которая там затихарилась.
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Нужно возвращать Корбана для наведения порядка. Видно, он хорошо справлялся со своими обязанностями, так как петина "влада" его прессовала.
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В Николаеве не дожидаясь реакции чиновников на вчерашний ватно-сепарско-афганский шабаш сегодня просто наваляли люлей любителям совка!
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правильно и сделали. А вообще,объясните мне,кто-нибудь,какие МОИ интересы или МОЕЙ СТРАНЫ защищали они в Афгане? Мне это не надо было. Поэтому - никакие они не ветераны,а оккупанты. Все. Точка.
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Цензор, шо за реклама нах з "руские девушкі в форме"?
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это маркетгиг тебе подсовывает рекламу а ты нешарься по расиянским сайтам и небудет дерьма ... а если желаеш то через друй браузер ....даже на 4pda хоть и сайт для электронщиков.....а шоб пропала фигня пошарься на мобилаке пром.юа и тому подобное
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Вже забрали, на рашинські сайти не ходжу крім боксклабу
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Та реклама формируется из твоих запросов в инете. Я вот поинтересовался планами русликов на лето и теперь мне предлагают забронировать номер в любом из пятидесяти отелей АНКОРИДЖА!
Анкоридж - это Аляска, Карл!!!
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и не только в Днепре косить по Кривой рог там одни крыши борделей наркопритонов игровых залов
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Создание отрядов самообороны уже давно назрело.
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Филатов Красавчик!

Гордость так и прет: в России дорогу засыпали разбитой плитой с именами героев войны

В сети вызвала шквал возмущения информация о том, что в Омске одну из ям на дороге заспали разбитой табличкой с именами погибших во Второй мировой войне. Ранее об этом сообщило сообщество "Аварийный Омск" в социальных сетях, выложив соответствующие фотографии.

"Закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож#пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами", - Филатов - Цензор.НЕТ 2494

"Знаете ли вы что, табличками с именами погибших в Кормиловке (ул. Калинина) засыпали ямы на дорогах. Что вы думаете об этом?" - спросили в сообществе.
Эта информация нашла живой отклик в соцсетях.

"Закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож#пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами", - Филатов - Цензор.НЕТ 8549

"Закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож#пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами", - Филатов - Цензор.НЕТ 4689

"Закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож#пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами", - Филатов - Цензор.НЕТ 5339

"Закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож#пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами", - Филатов - Цензор.НЕТ 975

"Закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож#пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами", - Филатов - Цензор.НЕТ 5787

Некоторые предположили, что просто новые вместо старых табличек власти повесили новые, однако один из подписчиков сообщил, что место, где висели таблички на мемориале Великой Отечественной войны просто завесили праздничным баннером.

"Закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож#пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами", - Филатов - Цензор.НЕТ 7200
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а можна і по всій Україні розігнати цю псевдо-дедиваявали шоблу? тільки в одному Київі більше 30 організацій псевдо-ветиранів, які отримують державне фінансування
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В Германии - фрайкоры, в Сша - ККК.
Проблему с коммунизмом порешали и можно было построить нормальную экономику.
Потом Пиночет порешал и тоже всё получилось.
Как скандинавы порешали, никто не знает. Они болтать не любят.
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Посмотрим какие яйца у Бориса. В такой ситуации должны быть чугунными. Особо учитывая какой у нас говногидрант...
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Говорят, в харькове просто засилье ветеринарских организаций. Гепына технология победы на выборах.
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Повторяюсь уже в 100-тый раз - В Днепре несколько Преступных организаций, которые сотрудничают между собой и сотрудничали как при Януковиче, так и при Порошенко - одни ахметовские, другие днепропетровские. Большая часть членов этих ОПГ сидят на местах в областной власти и решают собственные задачи в то время когда их пособники прессуют людей по области и за ее пределами. Не верю что ПС и Филатов не знали об этом.
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Украинцам нужно самоорганизовыватся и чистить свои города самим. Полиция уж точно не с народом
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"Закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож#пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами", - Филатов - Цензор.НЕТ 7765 2 ч.2 часа назад
Катерина Мола: Давайте начистоту - президент ватник. Вата и луценко, который начинал из СПУ, а аваков, по-моему, просто слетел с катушек...

"Закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож#пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами", - Филатов - Цензор.НЕТ 525

"Закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож#пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами", - Филатов - Цензор.НЕТ 392
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Я аплодирую этому решению, НО по сути мало что оно поменяет, нет у мера ни рычагов ни власти ни законного ни подзаконного способа искоренить эти "организации ветеранов колчаковского фронта". Можно просто немного их прищемить , но они этого не очень то и почувствуют.
Причины:
1. Большинство (если ни все ) подобные "организации" - финансируются за НАШ счет из гос бюджета, а местные органы только добавляют.
2. Запретить - может только суд. но и это не панацея, так как сразу можно создать точно такую слегка подправив название (а можно даже и не подправлять или просто добавить что то).
ЧТО ДЕЛАТЬ ??? - ОТВЕЧУ:
1. Заставить правоохранительные органы вспомнить о существовании в законодательстве Украины норм запрещающих сепаратизм и экстремизм, Рубить голову змее (Медведчуки, Ахметовы, Вилкулы....) а не щипать её за хвост рискуя только получить укус (порой весьма ядовитый, как показывает жизнь)
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На місцевому рівні можна зробити багато, наприклад розірвати договора оренди і повисилять нах з приміщень ветеранів колчаківців за які вони ніхера не платять хай вілкули їх утримують в себе за свій рахунок.
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Не верю Филатову - Он прекрасно знал что творится в его городе но никаких действий не предпринимал, а творилось в его городе очень много интересных вещей....
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Чтобы его серьезно восприняли, должно было произойти нечто из ряда вон. Он просто этого ждал.
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Филатов как официальное лицо сказал что нужно сделать и пусть делает, а вот общественность вполне может действовать и не официально. Думаю вычислить и показательно расправиться хотя бы над одним из нападавших не так сложно. И это серьезно остудит всех остальных любителей непыльно подзаработать бицепсами.
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Будь в стране нормальное СБУ - эта ситуация была бы невозможна.
Но они работают не на Украину, а на вороватую компания Пеци.
Филатову - уважение!
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Зачем Филатов сидит при власти если Порошенко за все отвечает? На месте Порошенка, я бы этого Филатова и остальную шушваль выбросил бы из кресла мэра.
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Ну да, есть пидорасы, которые считают, что за действия директора фирмы должна отвечать уборщица его кабинета.
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у совка было сильное нквд...много щастья оно нам принесло?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Закрываю городское финансирование всех "ветеранских" организаций. Хитрож#пые бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами", - Филатов
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