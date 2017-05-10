 "Такое впечатление, что заявление Amnesty International писали в Кремле", - Кириленко о защите советской символики

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал заявление Amnesty International с требованием освободить всех задержанных за ненасильственное использование советской символики 9 мая, передает Цензор.НЕТ. Ситуацию он прокомментировал в Twitter.
"Такое впечатление, что заявление Amnesty International писали в Кремле. Коммунистический ГУЛАГ уничтожил 50 млн человек, террор голодом в Украине - 7 млн. Преступления нацизма и коммунизма одинаково осуждаются в Европе. В Украине запрещена символика и нацистов, и коммунистов. "Правозащитники" не знают?" - написал он.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Amnesty International уверены, что запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (принятые в мае 2015 законы о "декоммунизации"), является нарушением права на свободу выражения, а задержание мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти.
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и прочая "независимая" антиглобалистская шушера
- только и живут на подачки гебни, и больших корпораций...
чтобы за их деньги - формировать общественное мнение...
Не удивлюсь если там ФСБ, числится среди их учредителей...
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Это неизбежный финал организаций, не умерших вместе с тем, против чего они боролись.
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Щоб були не відомі джерела походження грантів на "так звану антикорупційну діяльність" "так званих антикорпційних організацій та активістів" Лещь ой простити КончитаЛещ з його партнером Григоришиним як приклад, та і Шабунін та інші Гнапи.
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тоже люди - нарушаются их права - пусть возбудятся
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