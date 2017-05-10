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 Политика Украины
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Все про:Amnesty International (133) запрет (1100) заявление (246) Кабмин (10215) Кириленко (630) правозащитники (445) символика (188) декоммунизация (395)

 "Такое впечатление, что заявление Amnesty International писали в Кремле", - Кириленко о защите советской символики

Вице-премьер Вячеслав Кириленко упрекнул правозащитников в неосведомленности.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал заявление Amnesty International с требованием освободить всех задержанных за ненасильственное использование советской символики 9 мая, передает Цензор.НЕТ. Ситуацию он прокомментировал в Twitter.

"Такое впечатление, что заявление Amnesty International писали в Кремле. Коммунистический ГУЛАГ уничтожил 50 млн человек, террор голодом в Украине - 7 млн. Преступления нацизма и коммунизма одинаково осуждаются в Европе. В Украине запрещена символика и нацистов, и коммунистов. "Правозащитники" не знают?" - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Amnesty International призывает Раду объявить открытый конкурс на должность омбудсмена

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Amnesty International уверены, что запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым (принятые в мае 2015 законы о "декоммунизации"), является нарушением права на свободу выражения, а задержание мирных демонстрантов является шагом в ограничении свободы слова и мирных собраний со стороны украинской власти.
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Не удивлюсь если именно в кремле его и писали.
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Да эти все "Amnesty International", "Greenpeace", "WikiLeaks"
и прочая "независимая" антиглобалистская шушера
- только и живут на подачки гебни, и больших корпораций...
чтобы за их деньги - формировать общественное мнение...
Не удивлюсь если там ФСБ, числится среди их учредителей...
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Зачем всё в одну кучу валить? Greenpeace в россии гнобят как могут. Прямо на этом сайте можете почитать: http://censor.net.ua/photo_news/405278/ubirayites_v_svoyu_pindosiyu_8_voorujennyh_chelovek_v_maskah_jestoko_izbili_dobrovoltsev_greenpeace
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Скажите что вы обеспокоены их озабоченностью, и достаточно
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"Amnesty International" после сдоха коммунистической системы в Европе превратилась в контору: "Простить всем и всё". Не разбираясь, кому "всем", и что "всё".
Это неизбежный финал организаций, не умерших вместе с тем, против чего они боролись.
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pustj eti idioty podadut v sud tak i skazhite im ! nenado tam im nichevo dokazyvatj !
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Пусть они немцам это объясняют и объявляют нацистскую символику - свободным выражением прав человека!
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Так вони ж "Амнесті." проти декларування "Таке званими" антикорупціонерами своїх доходів
Щоб були не відомі джерела походження грантів на "так звану антикорупційну діяльність" "так званих антикорпційних організацій та активістів" Лещь ой простити КончитаЛещ з його партнером Григоришиним як приклад, та і Шабунін та інші Гнапи.
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А ПРО ЗАПРЕТ СВАСТИКИ ОНИ НИЧЕГО НЕ ПИСАЛИ ?
тоже люди - нарушаются их права - пусть возбудятся
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Интересно, как бы прореагировала эта "супер-справедливая" Амнистия, если бы, скажем, по Парижу или Вене прошествовала колонна со свастиками и флагами Третьего Рейха?
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Что значит ненасильственное использование символики? Сволота тупая эти AI. Сколько крови пролито носителями комуняцких символов - Гитлеру делать нечего
"Такое впечатление, что заявление Amnesty International писали в Кремле", - Кириленко о защите советской символики - Цензор.НЕТ 1910
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А не послать ли эту "амнистию" куда подальше?
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А послать эту шушерную свору любителей советской символики на...., то есть в лугандон, пущай там порезвятся со своей свободой выражения взглядов. Особенно, если в их составе есть озабоченные женского рода. Там советской символики - целый заповедник и к женщинам местные боевики очччень внимательны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Такое впечатление, что заявление Amnesty International писали в Кремле", - Кириленко о защите советской символики
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