 Власть в Украине очищена на 98%, - глава Департамента по вопросам люстрации Минюста

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в интервью немецкому агентству Deutsche Welle заявила глава Департамента по вопросам люстрации Минюста Анастасия Задорожная.
По ее словам, люстрация высших органов власти прошла децентрализовано.
"Генпрокуратура, МВД, СБУ, Минобороны, суды, Минюст - все государственные органы и органы местного самоуправления должны были самостоятельно проверить своих работников", - сказала она.
Задорожная напомнила, что с момента вступления в силу закона об очищении власти в октябре 2014 года отводилось 10 дней на проверку личных дел сотрудников на соответствие критериям закона о люстрации.
"Уже последней была инспекция результатов люстрации нашим департаментом. Могу сказать, что власть очищена на 98 процентов", - резюмировала она.
25 апреля 2017 года стало известно, что конкурс на должность директора Департамента по вопросам люстрации Минюста выиграла Анастасия Задорожная. Ее замом избрали Александру Чиковани. Главным специалистом отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы стал Сергей Козыренко, а ведущим специалистом отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами - Виктория Билак.
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очищена на 98%", это прикол такой? Может стёб над украинцами? В Украине власть это мафия, это беззаконие и безнаказанность.
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Тогда лучше про концлагеря в Рейкьявике. Это более правдоподобно.
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А на мой взгляд 98% нужно расстрелять нах!и это будет люстрация!
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Это новые очищенные мусора вчера ветеранов лупили????
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вот оно как делается.
как говорил ныне покойный: "оцените красоту игры.."
хоп хоп... пока суть да дел - ставят на должность соску какую то и говорят: слу, та тут мы в принципе то все уже почистили до тебя. 98%. тебе всего 2 осталось))
я ху@ю, дорогая редакция))
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