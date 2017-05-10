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 Политика Украины
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 Власть в Украине очищена на 98%, - глава Департамента по вопросам люстрации Минюста

люстрация

Украинские чиновники люстрированы на 98%.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в интервью немецкому агентству Deutsche Welle заявила глава Департамента по вопросам люстрации Минюста Анастасия Задорожная.

По ее словам, люстрация высших органов власти прошла децентрализовано.

"Генпрокуратура, МВД, СБУ, Минобороны, суды, Минюст - все государственные органы и органы местного самоуправления должны были самостоятельно проверить своих работников", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст по результатам конкурса назначил директором департамента люстрации Задорожную

Задорожная напомнила, что с момента вступления в силу закона об очищении власти в октябре 2014 года отводилось 10 дней на проверку личных дел сотрудников на соответствие критериям закона о люстрации.

"Уже последней была инспекция результатов люстрации нашим департаментом. Могу сказать, что власть очищена на 98 процентов", - резюмировала она.

25 апреля 2017 года стало известно, что конкурс на должность директора Департамента по вопросам люстрации Минюста выиграла Анастасия Задорожная. Ее замом избрали Александру Чиковани. Главным специалистом отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы стал Сергей Козыренко, а ведущим специалистом отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами - Виктория Билак.
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А в принципе верно. Ведь то, что мы сейчас наблюдаем - это не власть. А ОПГ, захватившая рычаги управления государством.
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"Украинские чиновники люстрированы на 98%", а где точные данные об этом? Источник: http://censor.net.ua/n439315
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Че за шум. Она же не сказала от сего ичищена. А очищена она, власть, от совести, порядочности, честности.
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"Власть в Украине
очищена на 98%", это прикол такой? Может стёб над украинцами? В Украине власть это мафия, это беззаконие и безнаказанность.
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На самом деле цифра правдивая, только наоборот, власть не очищена на 98%
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Мне вот компания вылет на контракт отдожила, аж до 17-го мая. А я, не предвидя это, позавчера дал жене слово- До Вылета- Не Бухать! А щас вот заголовок прочитал... И понял: я- негодяй и клятвопреступник! Бо нельзя не бухать, когда люстрированная успешно тётя- врет, тварь, без всякой совести!
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Після того, що трапилося в Дніпрі це звучить, як насмішка.
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Це що: є ще якась країна з назвою Україна? З географією дружу, але не зустрічала. Може зір втрачаю?
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Это звучит как издевательство! Судьи,ворье-99.9%,прокуроры ,ворье 100%,менты -ворье и бандиты 90%.Получается ,что люстрировали только общество,которое стало,добрее,чище и милосерднее друг к другу!
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В этом году уже без колорадки . Плохо что киллер не профессионалом оказался
Власть в Украине очищена на 98%, - глава Департамента по вопросам люстрации Минюста - Цензор.НЕТ 5469
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Таки да, такую "симпатичную" сволочь не жалко!
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Внук, мать её, Каплан. Такой же рахит косоглазый!
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Ветераны умиляют. Самому старшему в 1945 году было 10 лет.
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98% - это мало. Не тот размах. Чуркин подтвердит.
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98% люстрировано, остался только внук януковоща, но он ещё малолетний, вот подрастёт и станет 100%.
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Deutsche Welle будет об это своим читателям рассказывать??
Тогда лучше про концлагеря в Рейкьявике. Это более правдоподобно.
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Власть в Украине очищена на 100% при чём очищена от порядочных,честных и профессиональных людей !!!!
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"ищем главу администрации, без таллона о прохождении люстрации просьба не обрашаться"
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точка сидения определяет точку зрения!
А на мой взгляд 98% нужно расстрелять нах!и это будет люстрация!
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А в списке люстрированных за два года все те же 999 человек, что и на начало освобождения мест для своих... Тупая была, пришла еще тупее...
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(с) "Власть в Украине очищена на 98%, - глава Департамента по вопросам люстрации Минюста" - От опасных для власти порядочных людей и патриотов.
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Украинцы!Порошенко и всю его команду не уберете-значит зря вас убивают!
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Абсолютная ложь!!! Как у этих чиновников поворачивается язык такое произносить если в разделе Резонанс публикация о погибшем сбушнике, именно по причине полного игнорирования люстрации. Да вчерашний день чётко показал что сама власть в Днепре устранила от руководства патриотов и на их место назначила откровенных сепаров. Где расследования по российским паспортам у Вилкула и Труханова? Где расследования по здобуткам Матиоса? Полная профанация. Будто и не было Майдана и Небесной Сотни и не гибли патриоты в Крыму, Донецке, Луганске.
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Короче панове!Разрешаю писать от руки на платёжках:Оплатил!Или,на Ваше панове усмотрение!
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Научіться уважно читати те, що вам подали: "... усі державні органи і органи місцевого самоурядування мали би САМОСТІЙНО ПЕРЕВІРИТИ СВОЇХ СПІВРОБІТНИКІВ...". Отут усі 98% паскудної брехні від таких же паскудних брехливих істот
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Это всё уже было,только министр был другой.Помнишь?

Власть в Украине очищена на 98%, - глава Департамента по вопросам люстрации Минюста - Цензор.НЕТ 3984
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Это какой-то звездец!! Эта малолетняя дура, вообще, с нашей планеты?????
Это новые очищенные мусора вчера ветеранов лупили????
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Я десь на 98,0% впевнений, що у нього не всі вдома. Події в Дніпрі чітко продемонстрували, що мєнти на 98% "очищені".
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пУтлер - медведчук - ахметов - пеця... Антиукраинская ось зла.
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Власть и в действительности люстрирована на 98%.Но люстрировали не уголовников а честных и добросовесных чинуш.Народ видит итоги люстрации а то что эта уголовная власть врет то наше существование тому подтвердение.Власть узурпирована уголовниками и рашистами.
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Від рептилоідів українська влада взагалі на 100% очищена.
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залишилось люструвати люстраторів хабарників-алкоголіків
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это та писявка которая в прошлом месяце только пришла на должность?
вот оно как делается.
как говорил ныне покойный: "оцените красоту игры.."
хоп хоп... пока суть да дел - ставят на должность соску какую то и говорят: слу, та тут мы в принципе то все уже почистили до тебя. 98%. тебе всего 2 осталось))
я ху@ю, дорогая редакция))
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Девочка вобщем-то объективно сказала, отчиталась, что на 98% процесс люстрации завершён. Это не значит, что кто-то реально попал под негативные последствия люстрации, это значит лишь то, что 98% запланированного законом объёма дел рассмотрено и больше в Украине люстрировать нечего и некого Тем более сами коррумпированные органы, как она сказала, - прокуратура, суды, СБУ, МВД, - сами для себя проводили закрытую "люстрацию", без стороннего, ненужного внешнего вмешательства. Это как запустить на компе антивирус и будет отчёт: что проверено 98% запланированного - вирусов не найдено. Но процесс проверки (люстрации) на 98% уже завершён, закон о люстрации формально выполнен. О чём она и отрапортовала
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВласть в Украине очищена на 98%, - глава Департамента по вопросам люстрации Минюста
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