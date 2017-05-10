 Завтра Кабмин рассмотрит изменения в положение о Пенсионном фонде

Как передает Цензор.НЕТ, заседание Кабмина во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом состоится в четверг, 11 мая. Начало мероприятия в 11.00.
Правительство собирается рассмотреть:
- Внесение изменений в статью 11 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц;
- Внесение изменений в Положение о Пенсионном фонде Украины;
- Некоторые вопросы казначейского обслуживания средств общеобязательного государственного пенсионного страхования;
- О внесении изменений в пункт 4 Положения о Министерстве обороны Украины и другое (касается деятельности Министерства при выполнении своих задач) и другое.
1252 3
Служба занятости презентовала проект для абитуриентов - бесплатную профориентацию, - Гройсман(7)
Гройсман о стартапе Grammarly: Разработка невероятно популярна. Поздравляю украинских изобретателей с мировым признанием!(36)
За три года в ДТП погибли 12,4 тысяч украинцев, более 100 тысяч искалечены, - Гройсман(55)
Олийнык похоронен на Байковом кладбище. Проститься с поэтом пришли Гройсман, Нищук и другие министры. ФОТОрепортаж(16)
Еще одна ложь Гройсмана(0)
Программа "Бюджет участия" действует уже в десяти городах, - Гройсман(6)
За год доходы украинцев выросли на 37%: рост зарплат наконец-то опережает рост цен, - Гройсман. Инфографика(403)
Систематически на тепловой генерации возникает скрытая маржа, которая не доходит к госшахтам и шахтерам.
Это происходило в прошлом году: летом при снижении выработки Энергоатома прогнозный баланс пересмотрели, а осенью при увеличении выработки Энергоатома его "забыли" пересмотреть - тариф ТЭС, а с ним и прибыль тепловой генерации, взлетел на 30% −40%.
Это же происходило и в этом году - когда Энергоатом заместил антрацитовую тепловую генерацию, прогнозный баланс "забыли" пересмотреть. Думаю, в другой стране за такие фокусы уже было бы уголовное дело.
Таким образом, хотя формально в 1 кв. 2017 в тариф была заложена цена угля 1740грн, реально тариф ТЭС покрывал более 2000грн, а сейчас формально в тариф ТЭС заложено 2000 грн, но благодаря манипуляциям с прогнозным балансом реально тариф ТЭС покрывает более 2500грн. Поднимали этот вопрос на встрече с министром энергетики - но нас не захотели слышать.
Систематически на тепловой генерации возникает скрытая маржа, которая не доходит к госшахтам и шахтерам. Какая мотивация у чиновников в существовании такой ситуации - каждый пусть делает выводы сам.
Ну а новость о том, что за первый квартал украинские ГЭС перевыполнили план выработки электроэнергии в 1,5 раза подтверждает эту всю теорию. "Ошибиться" в планах на 44%, тем более, что с конца февраля баланс пересматривается ежемесячно, - это надо уметь и очень хотеть. Жду, когда отрапортуют о том, что Энергоатом тоже перевыполнил план.
Андрей ГЕРУС
Ответить
Ответить
Ответить