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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10215) Гройсман (2879) заседание правительства (45)

 Завтра Кабмин рассмотрит изменения в положение о Пенсионном фонде

Заседание, которое обычно проходит в среду, перенесли на четверг из-за праздников.

Как передает Цензор.НЕТ, заседание Кабмина во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом состоится в четверг, 11 мая. Начало мероприятия в 11.00.

Правительство собирается рассмотреть:

- Внесение изменений в статью 11 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц;

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- Внесение изменений в Положение о Пенсионном фонде Украины;

- Некоторые вопросы казначейского обслуживания средств общеобязательного государственного пенсионного страхования;

- О внесении изменений в пункт 4 Положения о Министерстве обороны Украины и другое (касается деятельности Министерства при выполнении своих задач) и другое.
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Как чиновники заставляют украинцев переплачивать за электроэнергию
Систематически на тепловой генерации возникает скрытая маржа, которая не доходит к госшахтам и шахтерам.
Это происходило в прошлом году: летом при снижении выработки Энергоатома прогнозный баланс пересмотрели, а осенью при увеличении выработки Энергоатома его "забыли" пересмотреть - тариф ТЭС, а с ним и прибыль тепловой генерации, взлетел на 30% −40%.
Это же происходило и в этом году - когда Энергоатом заместил антрацитовую тепловую генерацию, прогнозный баланс "забыли" пересмотреть. Думаю, в другой стране за такие фокусы уже было бы уголовное дело.
Таким образом, хотя формально в 1 кв. 2017 в тариф была заложена цена угля 1740грн, реально тариф ТЭС покрывал более 2000грн, а сейчас формально в тариф ТЭС заложено 2000 грн, но благодаря манипуляциям с прогнозным балансом реально тариф ТЭС покрывает более 2500грн. Поднимали этот вопрос на встрече с министром энергетики - но нас не захотели слышать.
Систематически на тепловой генерации возникает скрытая маржа, которая не доходит к госшахтам и шахтерам. Какая мотивация у чиновников в существовании такой ситуации - каждый пусть делает выводы сам.
Ну а новость о том, что за первый квартал украинские ГЭС перевыполнили план выработки электроэнергии в 1,5 раза подтверждает эту всю теорию. "Ошибиться" в планах на 44%, тем более, что с конца февраля баланс пересматривается ежемесячно, - это надо уметь и очень хотеть. Жду, когда отрапортуют о том, что Энергоатом тоже перевыполнил план.

Андрей ГЕРУС
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Що роздивлятись, як порошується Конституція України і решта законів ????))))
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ПАВЛО РОЗЕНКО ЧТОБ ГОСПОДЬ БОГ ДАЛ ЧТОБ ТЫ ЖИЛ НА 949ГР. ПРОШУ БОГА
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавтра Кабмин рассмотрит изменения в положение о Пенсионном фонде
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