 Женщина-диверсант, установившая мину под машину Хараберюша, действовала не одна. Почерк похож на подрыв автомобиля Шеремета, - журналист

Об этом пишет в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
По данным источников "Цензор.Нет", расследование установило, что машина была взорвана миной, которую ночью установила женщина-диверсант.
"Она действовала не одна - кто-то также наблюдал и контролировал обстановку, давал ей команды что делать. Она была простым исполнителем. Обнаружив машину Хараберюша, она установила мину под водительское сиденье - для этого не требуется специальной подготовки, всего одно движение.... Все обстоятельства покушения случайно зафиксированы на видео одной из камер наблюдения", - рассказал журналист.
"К сожалению, установить мину было не сложно. Семья Хараберюша оставила в 2014 г. Донецк, и своей квартиры или дома в Мариуполе не имела. Они жили на съемной квартире в обычной девятиэтажке. Никакой охраны, конечно, у машин во во дворе не было. У полковника не было водителя и личных охранников", - добавил он.
Также Бутусов отметил, что в данном случае почерк похож на подрыв автомобиля Павла Шеремета: "Очень похожий почерк, как и в деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета".
"Убийство Хараберюша, очевидно, выглядит местью за дерзкие диверсии в Донецке и Луганске. 20 декабря 2016 года в Донецке взорвалась машина Евгения Косяка - сотрудника "министерства государственной безопасности "ДНР". - Косяк получил тяжелейшие ранения, ему оторвало ноги. У Косяка была история отношений с Хараберюшем. Полковник Косяк был заместителем начальника следственного отдела УСБУ Донецкой области, высокопоставленным офицером, который был в курсе многих операций спецслужбы на Донбассе. Именно Хараберюш заподозрил Косяка в сливе информации противнику, и установил за предателем наблюдение. 10 августа 2015 года при передаче информации "МГБ "ДНР" Косяк был схвачен с поличным. Он был самым высокопоставленным российским агентом, разоблаченным в рядах СБУ во время войны. В сентябре 2016 г. российские спецслужбы обменяли Косяка на группу украинских заложников, включая агента Главного управления разведки Минобороны Украины Владимира Жемчугова и инспектора ООН, бывшего начальника управления "А" СБУ Юрия Супруна. Обмен был не выгоден для нас, поскольку предатель располагал глубокими знаниями о личном составе УСБУ Донецкой области, включая семьи, место жительства, детали многих операций. Но надо было выручать наших - любой ценой. Несомненно, что именно освобождение Косяка привело к активизации действий российских спецслужб против донецкой контрразведки СБУ. За свободу наших заложников Александр Хараберюш по сути заплатил своей жизнью", - отметил журналист.
"Несомненно, противник хорошо осознавал угрозу для своей агентуры в результате деятельности Хараберюша. Кроме Косяка, контрразведчик разоблачил еще двух предателей в областном управлении СБУ, которых также задержали и осудили, в том числе шифровальщика. Ударом по Хараберюшу российские спецслужбы защищают свою агентуру, а также предателей, которые действуют против Украины на оккупированных территориях", - резюмировал Бутусов.
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Как сообщалось, взрыв автомобиля, в котором находился Александр Хараберюш, произошел в 8:35 31 марта в Центральном районе Мариуполя, на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской. Полковник, занимавший должность заместителя начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ, погиб на месте.
Как сообщалось, 20 июля, утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
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