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Все про:взрыв (4050) контрразведка (40) Мариуполь (4061) СБУ (14177) Бутусов Юрий (1250)

 Женщина-диверсант, установившая мину под машину Хараберюша, действовала не одна. Почерк похож на подрыв автомобиля Шеремета, - журналист

александр хараберюш

Заместитель начальника отдела контрразведки управления СБУ Донецкой области полковник Александр Хараберюш погиб 31 марта 2017 года при подрыве его машины радиоуправляемой магнитной миной. Полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша взорвала женщина-диверсант.

Об этом пишет в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По данным источников "Цензор.Нет", расследование установило, что машина была взорвана миной, которую ночью установила женщина-диверсант.

"Она действовала не одна - кто-то также наблюдал и контролировал обстановку, давал ей команды что делать. Она была простым исполнителем. Обнаружив машину Хараберюша, она установила мину под водительское сиденье - для этого не требуется специальной подготовки, всего одно движение.... Все обстоятельства покушения случайно зафиксированы на видео одной из камер наблюдения", - рассказал журналист.

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"К сожалению, установить мину было не сложно. Семья Хараберюша оставила в 2014 г. Донецк, и своей квартиры или дома в Мариуполе не имела. Они жили на съемной квартире в обычной девятиэтажке. Никакой охраны, конечно, у машин во во дворе не было. У полковника не было водителя и личных охранников", - добавил он.

Также Бутусов отметил, что в данном случае почерк похож на подрыв автомобиля Павла Шеремета: "Очень похожий почерк, как и в деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета".

"Убийство Хараберюша, очевидно, выглядит местью за дерзкие диверсии в Донецке и Луганске. 20 декабря 2016 года в Донецке взорвалась машина Евгения Косяка - сотрудника "министерства государственной безопасности "ДНР". - Косяк получил тяжелейшие ранения, ему оторвало ноги. У Косяка была история отношений с Хараберюшем. Полковник Косяк был заместителем начальника следственного отдела УСБУ Донецкой области, высокопоставленным офицером, который был в курсе многих операций спецслужбы на Донбассе. Именно Хараберюш заподозрил Косяка в сливе информации противнику, и установил за предателем наблюдение. 10 августа 2015 года при передаче информации "МГБ "ДНР" Косяк был схвачен с поличным. Он был самым высокопоставленным российским агентом, разоблаченным в рядах СБУ во время войны. В сентябре 2016 г. российские спецслужбы обменяли Косяка на группу украинских заложников, включая агента Главного управления разведки Минобороны Украины Владимира Жемчугова и инспектора ООН, бывшего начальника управления "А" СБУ Юрия Супруна. Обмен был не выгоден для нас, поскольку предатель располагал глубокими знаниями о личном составе УСБУ Донецкой области, включая семьи, место жительства, детали многих операций. Но надо было выручать наших - любой ценой. Несомненно, что именно освобождение Косяка привело к активизации действий российских спецслужб против донецкой контрразведки СБУ. За свободу наших заложников Александр Хараберюш по сути заплатил своей жизнью", - отметил журналист.

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"Несомненно, противник хорошо осознавал угрозу для своей агентуры в результате деятельности Хараберюша. Кроме Косяка, контрразведчик разоблачил еще двух предателей в областном управлении СБУ, которых также задержали и осудили, в том числе шифровальщика. Ударом по Хараберюшу российские спецслужбы защищают свою агентуру, а также предателей, которые действуют против Украины на оккупированных территориях", - резюмировал Бутусов.

Полный текст статьи читайте ЗДЕСЬ.

Как сообщалось, взрыв автомобиля, в котором находился Александр Хараберюш, произошел в 8:35 31 марта в Центральном районе Мариуполя, на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской. Полковник, занимавший должность заместителя начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ, погиб на месте.

Как сообщалось, 20 июля, утром в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицируют это событие как умышленное убийство. Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖенщина-диверсант, установившая мину под машину Хараберюша, действовала не одна. Почерк похож на подрыв автомобиля Шеремета, - журналист
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