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 Франция требует привлечь к ответственности боевика за сексуальные домогательства к наблюдателю ОБСЕ

секс

Министерство иностранных дел Франции осуждает препятствования работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе и призывает все стороны гарантировать безопасность и беспрепятственный доступ для членов миссии в зону их ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Новый инцидент относительно патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине имел место 5 мая вблизи Петровского (Донецкая область). Наблюдатели ОБСЕ подверглись угрозам со стороны вооруженных людей, а одна из членов миссии стала жертвой сексуальных домогательств. Франция решительно осуждает любые препятствия надлежащей работе миссии ОБСЕ, в частности умышленные и систематические запугивания ее наблюдателей со стороны сепаратистов. Ответственные должны быть установлены и привлечены к ответственности за свои действия", - говорится в заявлении спикера МИД Франции, распространенном посольством Франции в Украине в среду.

МИД Франции призвал все стороны конфликта и особенно сепаратистов гарантировать миссии ОБСЕ свободный, беспрепятственный и безопасный доступ к зоне ее ответственности, а также "присоединиться к выполнению Минских договоренностей, которые являются единственным путем к решению конфликта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы должны получить фамилию этого негодяя", - Ирина Геращенко о сексуальных домогательствах боевика к сотруднице ОБСЕ

В МИД подчеркнули, что Франция и Германия в рамках "нормандского формата" будут прилагать всех усилий для разрешения конфликта на Донбассе.

Как сообщалось, 5 мая СММ ОБСЕ сообщила о домогательствах с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей со стороны вооруженного мужчины в ОРДО (отдельных районах Донецкой области) в отношении члена патруля Миссии женского пола.

"Член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не позволит патрулю Миссии двигаться в восточном направлении из Петровского до Раздольного, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль покинул этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о том, что случилось", - говорится в отчете миссии по состоянию на вечер 5 мая.

Как известно, населенные пункты Петровское и Раздольное Старобишевского района Донецкой области находятся под контролем боевиков ОРДО.
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ЛОЛШТО?! Иностранный легион пришлют домбасян карать?
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Ван Дамм правда постарел, но в Самоволку может ещё сбежать и заступиться за девичью честь!
Франция требует привлечь к ответственности боевика за сексуальные домогательства к наблюдателю ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2274 Франция требует привлечь к ответственности боевика за сексуальные домогательства к наблюдателю ОБСЕ - Цензор.НЕТ 5239
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О. Точно пришлют. Из этого подразделения. Эти так покарают по самое.. ну Вы поняли Франция требует привлечь к ответственности боевика за сексуальные домогательства к наблюдателю ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4343
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а не уй цацкаца с ними!обсе ж бухает с ними?а они хотят жарить их!тут все логично!
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хорошая идея, давайте привлечем их к ответственности, можно не только за сексуальные домогательства
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Озабоченные встрепенулись, когда их задниц коснулись.
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Та вяло как-то встрепенулись - ни тебе карательного Иностранного легиона на Домбасе, ни тебе "Шарля де Голля" в Черном море. Очередной пук в лужу.
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Так ведь уже не выражают глубокую озабоченность, а что то требуют, явный прогресс.
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Мне только интересно: а от кого они это, собственно, требуют? От захерченка?
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Эмм, а франция требует, что бы мы это сделали ДО "выборов на Донбассе", ПОСЛЕ, или ВОВРЕМЯ?
А то я чёт запутался...
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я слышал что некоторые паразиты попадают в мозг к улиткам и получают над ними полный контроль, может французам стоит поменьше их жрать?
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это бандиты. их надо привлечь. и надо начинать с кремля. там малина главшпана.
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Ось нехай Макарон прівлєкаєт, а ми подивимось.
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офигеть просто можно, до французов только сейчас дошло, что бандит с автоматом это совсем не то же самое, что ботаник в библиотеке... не удивительно, что там лепенши тоннами на уши своим согражданам лапшу вешают, и как они там только все это носят...
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Когда нас будут в Европу записывать, вспомните этот курьёз.
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боевика найти, и отрубить ему )(уйло, то ись лепенис...
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А кто мешает французам съездить на Донбасс и там его споймать.
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Бл#дь, лягушатники совсем уху ели: значит боинги сбивать и города обстреливать - это у них обеспокоенность, а как абизяна словесно посягнула на целомудрие наблюдательницы - так сразу "наказать", да?

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Разрешаем французам их всех там переловить и немного расстрелять.
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А почему за сбитый боинг нет "БЕСПОКОЙСТВА" и желания привлечь к ответвености???
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По логике французов, за то, что он там с автоматом бегает - за это его не надо привлекать к ответственности.
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pustj anji priedut sjuda so svoim ljegionom i privlekut....a to....gavkatj iz daleka vse mogut
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Как дети! Тут Боинг сбивают, города из градов обстреливают и т.п.. И крайнего найти не могут, да наказать его. А они думают, что получится наказать похотливое быдло.
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Уявляю що відповість кацапня - нунєізнасілаваліжииииии
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Франция требует привлечь к ответственности ...

Он же террорист !
.
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Поезжайте на Донбасс и привлекайте сколько угодно)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияФранция требует привлечь к ответственности боевика за сексуальные домогательства к наблюдателю ОБСЕ
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