 Франция требует привлечь к ответственности боевика за сексуальные домогательства к наблюдателю ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Новый инцидент относительно патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине имел место 5 мая вблизи Петровского (Донецкая область). Наблюдатели ОБСЕ подверглись угрозам со стороны вооруженных людей, а одна из членов миссии стала жертвой сексуальных домогательств. Франция решительно осуждает любые препятствия надлежащей работе миссии ОБСЕ, в частности умышленные и систематические запугивания ее наблюдателей со стороны сепаратистов. Ответственные должны быть установлены и привлечены к ответственности за свои действия", - говорится в заявлении спикера МИД Франции, распространенном посольством Франции в Украине в среду.
МИД Франции призвал все стороны конфликта и особенно сепаратистов гарантировать миссии ОБСЕ свободный, беспрепятственный и безопасный доступ к зоне ее ответственности, а также "присоединиться к выполнению Минских договоренностей, которые являются единственным путем к решению конфликта".
В МИД подчеркнули, что Франция и Германия в рамках "нормандского формата" будут прилагать всех усилий для разрешения конфликта на Донбассе.
Как сообщалось, 5 мая СММ ОБСЕ сообщила о домогательствах с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей со стороны вооруженного мужчины в ОРДО (отдельных районах Донецкой области) в отношении члена патруля Миссии женского пола.
"Член патруля СММ женского пола подверглась сексуальным домогательствам со стороны мужчины, вооруженного автоматом (АК-47), который угрожал, что не позволит патрулю Миссии двигаться в восточном направлении из Петровского до Раздольного, пока его требования не будут удовлетворены. Патруль покинул этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о том, что случилось", - говорится в отчете миссии по состоянию на вечер 5 мая.
Как известно, населенные пункты Петровское и Раздольное Старобишевского района Донецкой области находятся под контролем боевиков ОРДО.
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А то я чёт запутался...
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Он же террорист !
.
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