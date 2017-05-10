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 Политика Украины
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Все про:декларация (957) доходы (496) Крым (19659) семья (195) Аксенов (251)

 Доходы жены марионеточного "главы" Крыма Аксенова выросли за год в 10 раз

аксенов

Доходы жены марионеточного "главы" Крыма Сергея Аксенова за 2016 год выросли почти в 10 раз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Сам Аксенов заработал в 2016 году порядка 2,6 млн рублей - на 86% больше, чем в 2015 году, свидетельствует декларация о доходах крымского "премьера". В пользовании Аксенова находятся дом площадью 577,5 кв.м и земельный участок 607 кв.м.

Пользователем домом и землей является также жена главы Крыма. Кроме того, в пользовании Елены Аксеновой земельный участок в 961 кв. м.

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Супруга Аксенова владеет тремя квартирами общей площадью 178,8 кв. м, шестью нежилыми помещениями общей площадью 565 кв.м и автомобилем BMW 750 LI XDRIVE.

Доход жены Аксенова вырос за год в 9,6 раза - до 32,8 млн рублей (в 2015 году она задекларировала 3,4 млн рублей).

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А шо насчет доходов самых великих патриотовв Украины Рината Леонидовича с Петром Алексеевичем?
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А як справи з статками "наших" е-декларантів та членів іх родин !!!!))))
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могу поспорить .что гоблина скоро не станет!конец 17го даю ему -максимум
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А в это время...тот танцующий морячеГ...уже последний хер без соли доедает....и ему уже явно не до танцев.....
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оч похоже... некоторые наши депутаты тож имеют до ужаса предприимчивых и богатых жен, а иногда им везет и с другими родственниками...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДоходы жены марионеточного "главы" Крыма Аксенова выросли за год в 10 раз
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