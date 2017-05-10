 Доходы жены марионеточного "главы" Крыма Аксенова выросли за год в 10 раз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Сам Аксенов заработал в 2016 году порядка 2,6 млн рублей - на 86% больше, чем в 2015 году, свидетельствует декларация о доходах крымского "премьера". В пользовании Аксенова находятся дом площадью 577,5 кв.м и земельный участок 607 кв.м.
Пользователем домом и землей является также жена главы Крыма. Кроме того, в пользовании Елены Аксеновой земельный участок в 961 кв. м.
Супруга Аксенова владеет тремя квартирами общей площадью 178,8 кв. м, шестью нежилыми помещениями общей площадью 565 кв.м и автомобилем BMW 750 LI XDRIVE.
Доход жены Аксенова вырос за год в 9,6 раза - до 32,8 млн рублей (в 2015 году она задекларировала 3,4 млн рублей).
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