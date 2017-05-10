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Все про:Госпогранслужба (2680) граница (2957) задержание (5623) Интерпол (380) оружие (3902) праздник (1533)

 Во время майских праздников около 1000 человек были задержаны за незаконное пересечение границы, - ГПСУ

госпогранслужба

Через границу пытались переместить 25 единиц оружия, 19 боеприпасов и наркотики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Всего в период с 28 апреля по 9 мая пограничники оформили 2,7 млн граждан.

В ГПСУ сообщают, что через границу пытались незаконно переместить 25 единиц оружия, 19 боеприпасов, зафиксировано 20 случаев перемещения наркотических и психотропных веществ.

Также было прекращено незаконное перемещение товаров и грузов на общую сумму более 3 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По совершенным 8 и 9 мая правонарушениям открыто 8 уголовных дел, - МВД. ФОТО + ВИДЕО

Также во время праздников было реализовано более 100 срабатываний базы Интерпола, выполнено более 800 поручений уполномоченных государственных органов и по разным причинам отказано в пропуске через государственную границу почти 220 гражданам России.
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Ну не всем же, как тебе, хер в нищей кацапии, грызть....
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Ну ты же кацапура лезешь со своими высерами...
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Савушкінський "олігарх" завітав до нас. Коли там тобі вже западенці-заробітчани третій поверх на дачі добудують? Чи ти до нас з новими казочками прийшов?
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Кацап, тут воТки нет! За пАребрикАм бояру разливают, тебе туда
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Судя по ленте, бутусовским контент-редакторам пришло ЦУ из АПШШ замять тему о мусорско-титушном беспределе в Днепре.
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Тебе новостей сегодня мало про Днепр? Не сомневайся, будут еще. Или тут одни новости только о Днепре должны быть?
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да, мало. очень мало.
и будет мало до тех пор, пока не увижу мразей рьігов, мусоров и титушню - организаторов и исполнителей - в клетке на суде.
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а за вчерашнее в Днепре и в Киеве-ватников и пройухловцев ?сколько задержали?мы ели людей вчера отбили-два раза в затылок ипанули ватники!ну мы им потом правда набили -полные глаза печали-ннооооо!полиция-бездуплевая-я за создание патрулей из патриотов!кацапы головы подымают!
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а можно было тупо не допустить до этого.
но шоколадному шлемазлу и его шавкам зачем-то понадобился этот серый инфо-шум.
наверное, под его покровом шоколадные мародеры снова што-то спи3дили...
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мешал Михо пороху в Одессе и теперь там разгуляево колорацкое
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В Украине состоялся реванш

«Они идут. В кремлёвских колоннах «бессмертного полка», в проплаченных колоннах оппоблока, в колоннах титушни, в колоннах недобитой беркутни. Это реванш. Ещё год, и то, что случилось в Днепре, станет нормой, а Киев украсят красные флаги. Мы или они - вот в чём вопрос».
Так кратко и метко прокомментировал минувшей ночью вчерашние возмутительные события в Днепре общественный активист Юрий Касьянов.
В этом городе вчера титушки Вилкула избили ветеранов АТО (видео) при попустительстве полиции.
Нардеп Семен Семенчеко вчера дал знать, что «русский мир» в Украину тащит Порошенко, и призвал украинцев к активному сопротивлению.
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Свиностопольская фсб-шная консерва Костя Гришин идет лесом вместе со своими тухлыми призывами.
Все, за што брался этот подонок, было тупо слито. Начиная с батальона "Донбасс" под Иловайском и заканчивая блокадой торговли с ОРДИЛОм.
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а ти не переживай так, порохолюб. зі зрадниками покінчимо і його шісток не забудемо.
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із мразотою на кшталт Кості Грішина каши точно не зваримо)
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ВК " Батальйон Донбас" підтримає реальний протест.
"Буде проведено розслідування". Поліцейські і титушки, які винні в побитті ветеранів АТО і активістів, "будуть притягнуті до відповідальності". Яке щастя нам привалило! Тільки не вірю жодному слову. Тому що жодної людини з колишньої беркутни, титушни або їх організаторів до відповідальності за три роки війни притягнуто не було. Бо до старих додалися нові - авакови, аброськини, голубани, ківи. Все це - стандартна брехлива балаканина щоб заговорити і збити обурення людей. Все це ми вже бачили і чули після побиття ветеранів на Блокаді. І команда на побиття йшла з самого верху. Так само як і вчора, при штурмі офісу ОУН Микола Коханівський в Києві.
Коротше. Внутрішній Корпус Батальйону Донбас, незважаючи на чергування на Блокаді, готовий підтримати акції протесту ветеранів та майданівців. З реальними цілями - негайні арешти винних, відставки і арешти начальства, арешти титушни. Грати в іграшки "заговори проблему" і "Міністр розбереться" ми не будемо. Каналізувати протести людей ще гірше ніж їх провокувати разом з титушней.
Особовий склад ВК "Донбас" готовий прибути як Київ так і в Дніпро. Головне щоб це був український протест. А не шоу бродячих клоунів. Організатори: з ким треба скоординуватися хлопцям - виходьте на зв'язок з Анатолий Виногродский и Штаб блокади торгівлі з окупантами.
Слава Україні!
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Мережею шириться світлина офіцера поліції, котрого звинувачують у сприянні Вілкулу в побитті патріотів (фотофакт)

"Фото полицейского, командовавшего "титушками" в Днепре. Большая просьба - максимальный ретвит. Украина должна знать этого "хероя", - поділився знімком у спільноті "Патріоти України - єднаймося!" користувач "Фейсбука" Тарас Кушлик, передають Патріоти України.

Во время майских праздников около 1000 человек были задержаны за незаконное пересечение границы, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7708
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время майских праздников около 1000 человек были задержаны за незаконное пересечение границы, - ГПСУ
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