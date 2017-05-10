 Для выхода украинского кино на самодостаточный уровень необходима активная господдержка в течение 5 лет, - глава Госкино Ильенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нужно признать, что тот бюджет, который был выделен на поддержку кино в 2017 году (500 млн грн) является самым большим за всю историю независимой Украины бюджетом на кинопроизводство, и он позволяет говорить о том, что происходит интенсивное развитие. Мы по большому счету начинаем сталкиваться с тем, что начинаем ощущать дефицит творческих кадров", - сказал чиновник.
Он отметил, что сейчас Госкино осуществляет поддержку 50 полнометражных художественных фильмов, а всего около 90 проектов.
"Есть серозная необходимость говорить о развитии кинообразования, мы сегодня сталкиваемся с тем, что фактически нам необходимо значительные усилия вкладывать в образование профессиональное, давая возможность украинским студентам ездить за государственный счет учиться за границей", - рассказал.Ильенко.
При этом он отметил, что, несмотря на активное развитие, киноиндустрия в Украине еще не стала самодостаточной, чтобы самостоятельно развиваться.
"Я думаю, что если такая поддержка со стороны государства украинского кино будет происходить еще минимум 5 лет подряд, то украинская киноиндустрия выйдет на уровень самодостаточности, когда можно будет говорить об изменении подходов... возможно, будет необходимо более точечно финансировать", - заявил глава Госкино.
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"Петро и шоколадная фабрика"
"Брюссель слезам не верит"
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Украина, если хочет, может заказывать фильмы в Голливуде (когда разбогатеет).
Можно купить приличный сценарий и заказать приличного режиссера.
А если речь идёт о том, что украинцы хотят сами сниматься - ВПЕРЁД в Голливуд! Йовович, Кириленко и т.д.
Для кого-то интересно:
"Як добиватися мрій у Голлівуді варто повчитися в українки Джулії Мельник."
http://ukrainian.voanews.com/a/ukrayinka-hollywood/3812412.html
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Про 5 лет - ПИЗДЁЖ.
Так врать умеет только наглое было.
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И я не слышал.
А он есть! (С)
P.S. Все эти "Союзы.." отрыжка совка и естественно кормушка - деньги девать некуда...
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Если "расширить и углубить", то государство может и должно финансировать документальное кино на социально важные темы, но никак не кормушки для всевозможных яворивських.
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Поэтому, против использования моих налогов в данном направлении.
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бюджет ~100 штук $
сборы 250 миллионов $
и попадание в книгу Гиннесса
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Кацапи успішно тримають увесь постсовковий простір під впливом кацапського духу, нешкодуючи грошей на голівудське кіно кацапським язіком у високої якості, безкоштовним, без реєстрації доступом до онлайн перегляду.
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