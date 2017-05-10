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 Политика Украины
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Все про:Ильенко (215) кино (1110) культура (651) Госкино (63)

 Для выхода украинского кино на самодостаточный уровень необходима активная господдержка в течение 5 лет, - глава Госкино Ильенко

Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко считает, что для выхода украинского кино на самодостаточный уровень необходимо около 5 лет активной поддержки со стороны государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нужно признать, что тот бюджет, который был выделен на поддержку кино в 2017 году (500 млн грн) является самым большим за всю историю независимой Украины бюджетом на кинопроизводство, и он позволяет говорить о том, что происходит интенсивное развитие. Мы по большому счету начинаем сталкиваться с тем, что начинаем ощущать дефицит творческих кадров", - сказал чиновник.

Он отметил, что сейчас Госкино осуществляет поддержку 50 полнометражных художественных фильмов, а всего около 90 проектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продвижение украинского кино - слабое место в нашей киноиндустрии, - глава Госагентства Ильенко

"Есть серозная необходимость говорить о развитии кинообразования, мы сегодня сталкиваемся с тем, что фактически нам необходимо значительные усилия вкладывать в образование профессиональное, давая возможность украинским студентам ездить за государственный счет учиться за границей", - рассказал.Ильенко.

При этом он отметил, что, несмотря на активное развитие, киноиндустрия в Украине еще не стала самодостаточной, чтобы самостоятельно развиваться.

Читайте: В прошлом году в Украине вышло 35 фильмов при поддержке государства, - глава Госкино Ильенко

"Я думаю, что если такая поддержка со стороны государства украинского кино будет происходить еще минимум 5 лет подряд, то украинская киноиндустрия выйдет на уровень самодостаточности, когда можно будет говорить об изменении подходов... возможно, будет необходимо более точечно финансировать", - заявил глава Госкино.
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И о чем нам новое кино будет рассказывать? О великом порошенко? Или может вы снимите об Илловайске и коридоре смерти который организовал путин... и кто? Что-то я сильно сомневаюсь.
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А что, кино только про войнушку нужно снимать? Фильмы о людях уже отменили?
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При господдержке можно снять только какую то гуйню, которая по каким то причинам (может и финансовым) понравилась чиновнику принимающему решение
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В Совке всё кино снимали с господдержкой. Вышли такие шедевры, как Бриллиантовая рука, Ирония судьбы, Место встречи изменить нельзя, Гостья из будущего... (извините, что без кавычек, лень). Может, дело не в господдержке, а в наличии талантов и том, как эти деньги распределять?
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В совке во первых - не было распилов бюджета, а во вторых - у режисеров не было другого выбора (комерческого кино в совке не могло быть в принципе), плюс надо было втиснуться в рамки уензуры
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Ну, вот видите, Вы сами ответили, как создать качественное кино в Украине! А откуда деньги - от спонсоров или из бюджета, не имеет значения.
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Побороть коррупцию, запретить снимать коммерческое кино и заодно задавить режисеров цензурой?!
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А почему бы и нет? Вы когда последний раз смотрели украинский фильм? Учтите, что никакой цензуры нет)))))) Что касается меня, то я похвастаюсь: видел "Той, хто пройшов крізь вогонь" і "Поводир"! Неплохое, но "среднее" кино.
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Я фантистику люблю (тут Голливуд вне конкуренции), а кино про жизнь, я могу и через окно посмотреть, а по новостям - ужасы
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Государство должно как минимум - не мешать, а как максимум - создать условия (преференции)... но никаких "господдержек" быть не должно!!!
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"12 подвигов Порошенкла"

"Петро и шоколадная фабрика"
"Брюссель слезам не верит"
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Он так и сказал "в течении"? В Гольфстриме? Или в Эль-Ниньо?
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Що роблят??? Українське кіно мовою окупанта і агресора!!!)))
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да брехня это все... современный мир уже давно не продуцирует никаких вообще новых идей, пережевывает все старое. Хотите пережевывать тщательнее за гос. финансирование? Поищите лучше как представить миру украинскую идею о которой мир ничего не знает, вот где ждет однозначный успех. А то живем в поле реанимированного постсоветского идиотизма... для всего мира Россия - русские, звать их всех этим именем велел москальский царь смердов Москвы Петр 1. Так кто весь мир тогда, если он по этому указанию москалей русскими и называет непонятно почему? В этом направлении только копнуть как интерес сразу будет обеспечен.
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А как на счёт начать-продолжить с коньюктурных детективных, боевиковых сериалах? Там прибыль коэффициентная, а прибыль вкладывать в нормальное кино. Хотя у на просто домики и построят и авто себе купят новые.
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Кино сейчас нигде не самодостаточно, кроме США и может быть Индии. Голливуд напрочь убил индустрию кино во всем остальном мире.
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Согласен. Не нужно лезть туда, где очередь больше 50-ти лет.
Украина, если хочет, может заказывать фильмы в Голливуде (когда разбогатеет).

Можно купить приличный сценарий и заказать приличного режиссера.

А если речь идёт о том, что украинцы хотят сами сниматься - ВПЕРЁД в Голливуд! Йовович, Кириленко и т.д.

Для кого-то интересно:
"Як добиватися мрій у Голлівуді варто повчитися в українки Джулії Мельник."
http://ukrainian.voanews.com/a/ukrayinka-hollywood/3812412.html

Для выхода украинского кино на самодостаточный уровень необходима активная господдержка в течение 5 лет, - глава Госкино Ильенко - Цензор.НЕТ 2170
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Почитал - она еще ничего не добилась, так что и учится у нее, пока что не чему!!!
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С 1993 года постсовок снял один фильм, который себя ЧЕСТНО окупил в международном прокате - "Дневной Дозор". Выпустили кацапьё, при поддержке Украины, Белоруси и Казахстана.

Про 5 лет - ПИЗДЁЖ.
Так врать умеет только наглое было.
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кто-будь напомнит сколько денег выделяют на кино в США? если бы такой базар пошел из сената, избиратели бы такого дегенерата с говном смешали, у нас пипл хавает, при чем за свои же деньги, такой тупой народ на планете Земля нужно еще поискать
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Не понимаю, чем киноиндустрия отличается от машиностроения или IT, например? Давайте каждому бизнесу раздавать бюджет направо и налево.
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Никогда не слышали об ансамбле "Песни и Пляски Пентагона"?
И я не слышал.
А он есть! (С)
P.S. Все эти "Союзы.." отрыжка совка и естественно кормушка - деньги девать некуда...
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К сожалению, не только совка. В Европе такое практикуют. Как это помогает сохранить самобытность - вы в курсе.
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Вы имеете ввиду "союзы деятелей культуры и искусства" или госфинансирование кино?
Если "расширить и углубить", то государство может и должно финансировать документальное кино на социально важные темы, но никак не кормушки для всевозможных яворивських.
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Я не могу точно провести грань между познавательным док.кино и яворивскими. А вы?
Поэтому, против использования моих налогов в данном направлении.
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В переводе на человеческий язык : "Дайте больше денег распилить!"
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The Blair Witch ProjectДля выхода украинского кино на самодостаточный уровень необходима активная господдержка в течение 5 лет, - глава Госкино Ильенко - Цензор.НЕТ 1792
бюджет ~100 штук $
сборы 250 миллионов $
и попадание в книгу Гиннесса
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Честно, не знаю, кто за эту фуфель дал 250 миллионов. Первые 40 минут вообще ничего не происходит, потом страшный звук, кукла Вуду на деревьях и сплошное метание камеры в тенях. В общем, не впечатлило))))) Люблю ужастики, но мало могу назвать действительно жутких. Сплошные комедии в потёмках.
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Бляха-муха... И как же ж Голливуд сто лет без господдержки справляется, а?
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Тяжело что-то Вам ответить... Приблизительно моя мысль будет такой: а как же Дженерал моторз по сравнению с АвтоЗАЗом справляется? А как же Боинг по сравнению с Антоновым? А как же Майкрософт по сравнению с "Житомирским калькулятором"? Страна другая. Экономика другая. История другая...
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Да все все понимают. Но пилить бюджет слишком привлекательно.
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Там буржуазия верит в будущее государства и экономики, а киношники умеют снимать кино и для домработницы, и для профессора университета... Всего - то разницы
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ці гроші треба пустити не на своє кіно, а на безкоштовне онлайн світове кіно УКРАЇНСЬКОЮ мовою в якості HD, хоча б 720p...
Кацапи успішно тримають увесь постсовковий простір під впливом кацапського духу, нешкодуючи грошей на голівудське кіно кацапським язіком у високої якості, безкоштовним, без реєстрації доступом до онлайн перегляду.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля выхода украинского кино на самодостаточный уровень необходима активная господдержка в течение 5 лет, - глава Госкино Ильенко
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