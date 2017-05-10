 ЕС окончательно утвердит безвизовый режим для Украины 17 мая, - "Укринформ"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Укринформу" в дипломатических кругах.
Кроме того, по данным издания, в Страсбурге церемонию подписания законодательного регламента планирует посетить Президент Украины Петр Порошенко.
"Церемония подписания предварительно запланирована на 17 мая в Страсбурге. Ожидается, что в этот день Страсбург посетит Президент Украины Петр Порошенко", - рассказал собеседник агентства.
Как сообщалось, 11 мая Совет ЕС окончательно утвердит без обсуждения законодательный регламент о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования для краткосрочных путешествий в страны ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также Шенгенской зоны.
Далее, по процедуре, документ должны подписать 17 мая президент Европарламента Антонио Траяне и посол председательствующей в ЕС Мальты.
После опубликования безвизовый режим для украинских граждан вступит в силу, как планируется, 11 июня.
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в загнивающую гейропу или на лазурные берега молодых но в тоже время стремительно развивающихся республик
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Кафе "Руцкий "мыр", однако: http://eimage.livejournal.com/425622.html
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На востоке виден дым
И уплыл куда-то Крым.
Мы хотим, хотим, хотим
Лишь безвизовый режим.
Россиян мы победим.
А потом их всех простим.
Ведь совсем не нужен им
Наш безвизовый режим.
А пока что - карантин.
Лазарет на всех один.
Мы сидим, сидим, сидим,
Ждем безвизовый режим.
читать полностью: Безвизовая считалочка
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