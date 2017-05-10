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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (12827) Страсбург (44) безвизовый режим (1132) Евросоюз (11778)

 ЕС окончательно утвердит безвизовый режим для Украины 17 мая, - "Укринформ"

ес украина виза

Президент Европарламента и посол председательствующей в Евросоюзе Мальты окончательно утвердят безвизовый режим для Украины 17 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Укринформу" в дипломатических кругах.

Кроме того, по данным издания, в Страсбурге церемонию подписания законодательного регламента планирует посетить Президент Украины Петр Порошенко.

"Церемония подписания предварительно запланирована на 17 мая в Страсбурге. Ожидается, что в этот день Страсбург посетит Президент Украины Петр Порошенко", - рассказал собеседник агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы поддерживаем наших восточных партнеров", - еврокомиссар Могерини анонсировала отмену виз с Украиной

Как сообщалось, 11 мая Совет ЕС окончательно утвердит без обсуждения законодательный регламент о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования для краткосрочных путешествий в страны ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также Шенгенской зоны.

Далее, по процедуре, документ должны подписать 17 мая президент Европарламента Антонио Траяне и посол председательствующей в ЕС Мальты.

После опубликования безвизовый режим для украинских граждан вступит в силу, как планируется, 11 июня.
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они б нам -всех министров поменяли-а то толку небудет-жулье одно!-только внешнее управление!
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Який безвіз, коли в Україні відбувається , під протекторатом влади, сепарський реваншистський шабаш !!!))))
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Всі ці типу рехворми в Україні, це тусування засмальцованої колоди !!!))))
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Йшла двітисячі якась там серія Санта-Барбари. Сподіваюся, що в кінці всі одружаться)))
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даже не знаю куда летом отдохнуть съездить
в загнивающую гейропу или на лазурные берега молодых но в тоже время стремительно развивающихся республикЕС окончательно утвердит безвизовый режим для Украины 17 мая, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 322
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Твоё место в руцком мыре... нефиг шастать голыйгарх...
Кафе "Руцкий "мыр", однако: http://eimage.livejournal.com/425622.html
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Лучше бы Порошенко посетил церемонию арести Вилкула,а безвиз и без него подпишут
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Посоветуйте президенту что лучше. Он без вас прям растерялся..
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Вам не огидно за цього "президента" всюди затичкою бути?Начебто ви розумна людина,і не сепар.Невже ще не прозріли?
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"Я уверен в том, что мы ОСЕНЬЮ получим безвизовый режим", - Порошенко, 3 сентября 16г

На востоке виден дым
И уплыл куда-то Крым.
Мы хотим, хотим, хотим
Лишь безвизовый режим.
Россиян мы победим.
А потом их всех простим.
Ведь совсем не нужен им
Наш безвизовый режим.
А пока что - карантин.
Лазарет на всех один.
Мы сидим, сидим, сидим,
Ждем безвизовый режим.
читать полностью: Безвизовая считалочка
ЕС окончательно утвердит безвизовый режим для Украины 17 мая, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 4915
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При таком уровне бюрократизма неудивительно, что британцы хотят оттуда смыться. Всего английского хладнокровия оказывается недостаточно, чтобы выдержать такую неуклюжесть и неспешку в принятии решений.
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усим зрадодрочерам срочно ! 17 числа уси виходим на майдан !
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Дивись, під час реваншистської ходи сепарської гидоти, яка під протекторатом влади, влаштовує шабаші в Україні, безвіз став не актуален!!!))))
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під протекторатом влади? та ти шо? ти в очі сі довбаєш чи шо хлопче? котрий протекторат?
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Безвизовый почекун Педро три дня назад рассказывал про то, как все уже окончательно и бесповоротно решится 11 мая. Не йух языком молоть!
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Прошёл паспортный контроль, сразу выкинул загранпаспорт и говоришь полиции что забыл свое имя и фамилию. И все, жизнь удалась - сидишь на пособии в Европе. Вот многие "беженцы" так и делают. А хуле, права человека превыше всего!
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Если бы ещё в этот день ввести визовый режим с Рашкой, то получился бы замечательный праздник
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС окончательно утвердит безвизовый режим для Украины 17 мая, - "Укринформ"
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