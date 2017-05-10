 Служба занятости презентовала проект для абитуриентов - бесплатную профориентацию, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Фейсбук.
" Государственная служба занятости презентовала интересный и полезный проект "Мир профессий - мой выбор, мой успех". Этот проект дает возможность абитуриентам пройти профориентационный тест в ближайшем отделении службы занятости и узнать привлекательную для себя профессию, - сообщил премьер. - Предлагаю распространять, особенно сейчас, когда многие выпускники школ определяют свой жизненный путь, ведь правильный выбор профессии - залог успешного трудоустройства в будущем!"
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Тестувальник програмного забезпечення, розробник webUI, Програмування на Java, розробка алгоритмів....створення власного підприємства ....
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как трогательно, такая забота об украинских детях, пробивает аж до зеленых соплей
Три специальности… которые нужны сегодня на рынке труда. Специальность "тракторист-машинист сельскохозяйственного производства" - днем со днем не сыщешь, человека который будет работать на тракторе или на комбайне, монтажник санитарно-технических систем и оборудования и швея-портной", - сказал Гройсман на заседании Кабмина в среду.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/society/20161019/1017888664.html
тут и без службы занятости видно к чему готовят титульную нацию
интересно сколько стоил очередной маланский проект бюджету Украины?
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