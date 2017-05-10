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Все про:Госслужба занятости (67) Гройсман (2879) абитуриент (47)

 Служба занятости презентовала проект для абитуриентов - бесплатную профориентацию, - Гройсман

гройсман

Госслужба занятости поможет вчерашним школьникам с выбором профессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Фейсбук.

" Государственная служба занятости презентовала интересный и полезный проект "Мир профессий - мой выбор, мой успех". Этот проект дает возможность абитуриентам пройти профориентационный тест в ближайшем отделении службы занятости и узнать привлекательную для себя профессию, - сообщил премьер. - Предлагаю распространять, особенно сейчас, когда многие выпускники школ определяют свой жизненный путь, ведь правильный выбор профессии - залог успешного трудоустройства в будущем!"

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Лживая обрезанная тварь Гройся,где бесплатные лекарства в аптеках?В Ужгороде ни одной такой аптеки нет
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и шо? твои пучеглазые отпрыски, гноймэн, специально прикатят из ландонов, дабы непременно воспользоваться такой чудесной программой?
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prometheus.org. ua Якщо вам ще відомі такі ж проєкти - поділіться - мені дуже цікаво!
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как трогательно, такая забота об украинских детях, пробивает аж до зеленых соплей

Три специальности… которые нужны сегодня на рынке труда. Специальность "тракторист-машинист сельскохозяйственного производства" - днем со днем не сыщешь, человека который будет работать на тракторе или на комбайне, монтажник санитарно-технических систем и оборудования и швея-портной", - сказал Гройсман на заседании Кабмина в среду.
РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/society/20161019/1017888664.html


тут и без службы занятости видно к чему готовят титульную нацию
интересно сколько стоил очередной маланский проект бюджету Украины?
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Встречный иск за запрет фашистской символики в европе. Нечего неонацистов ущимлять.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСлужба занятости презентовала проект для абитуриентов - бесплатную профориентацию, - Гройсман
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