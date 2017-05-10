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Все про:таможня (1358) реформы (2588) ГФС (2796)

 Продажа сложной техники с фискальным чеком повысит конкуренцию белых импортеров и снизит цены, - эксперты

С 8 мая 2017 года сложная техника с гарантийным талоном в Украине должна продаваться с фискальным чеком.

Эксперты Института социально-экономической трансформации опубликовали рекомендации по системе действий для детенизации торговли, основанную на институциональной реформе ГФС и таможни, реформе общего налогообложения и фискализации рисковых товаров высокого ценового сегмента. Об этом сообщают "Украинские новости".

В рекомендациях обращается внимание, что институциональные реформы таможни стартовали с презентации концепции от Министерства финансов Украины в марте текущего года. А уже в мае вступил в силу закон о фискализации ушедшего в тень рынка сложной бытовой техники, продающейся с гарантийным талоном.

С 8 мая 2017 года сложная техника с гарантийным талоном в Украине должна продаваться с фискальным чеком. Именно с этого дня вступило в силу постановление Кабмина от 16 марта 2017 года № 231, определив перечень из более 300 наименований товаров, на которые распространяется данное требование. В частности, речь идет о крупной бытовой технике, к которой полагается гарантийный талон - о холодильниках, плитах, насосах, котлах, кондиционерах, стиральных машинах, пылесосах, бойлерах, принтерах, сканерах, ноутбуках, телефонах, телевизорах.

Решение о продаже сложной техники на гарантии с обязательной выдачей фискального чека, направленного на уменьшение теневого рынка техники в Украине, который, по данным GFK, достигает 25% в некоторых группах товаров. Так, каждый пятый ноутбук завезен в Украину незаконно, не имеет всех необходимых сертификаций и технически может быть не адаптирован под работу в нашей стране. Вот почему наличие у покупателя фискального чека (расчетного документа со всеми реквизитами, необходимыми для идентификации продавца) покажет происхождение техники, будет подтверждением факта покупки товара и поможет защитить право покупателя на гарантийное обслуживание, что особенно важно для технически сложных товаров. При этом на цену товара наличие кассового аппарата у продавца не повлияет, то есть стоимость техники не повысится, а даже со временем и снизится.

"Обязательное использование кассовых аппаратов положительно повлияет на рост доли официального рынка техники, а следовательно - и на уменьшение стоимости продукции", - говорит Виктория Куликова, менеджер комитета бытовой электротехники в Европейской Бизнес Ассоциации.

Сейчас же если где и поднимется цена, то только на несертифицированный товар, продаваемый без учета, без гарантий и неизвестно как завезенный в Украину.

"Цены повысятся только там, где полностью контрабандный рынок", - согласен экономист Глеб Вышлинский.

Также новшество прекратит злоупотребления с уклонением от налогов на рынке техники, так как зачастую крупные игроки рынка реализуют товар не от собственного лица, а от ФОПов на "упрощенке". Введение кассового контроля прекратит такие трюки, а заодно поможет вывести большие деньги с черного рынка валюты и минимизировать коррупционные риски в этом секторе рынка.

"Бесплатно работать по такими схемами государственные органы не станут, поэтому разница в цене между официальным и неофициальным товаром идет на взятки налоговым и таможенным специалистам, кто защищает такой незаконный импорт в Украине", - говорит Глеб Вышлинский, эксперт РПР, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

Настоящих малых предпринимателей изменение не коснется, ведь из финального списка техники, благодаря активистам рабочей группы при Государственной регуляторной службе Украины, были исключены элементарные бытовые приборы - чайники, фены, флешки, плееры, печные решетки, настольные игры, бигуди, коляски и т.д., то есть та продукция, которая продается представителями настоящего микробизнеса, торгующего по упрощенной системе налогообложения на рынках и раскладках.

Вероятно, изменения произойдут и в обслуживании потребителей - по данным Госпотребслужбы Украины в 2016 году только 1% жалоб потребителей на он-лайн продавцов бытовой техники и электроники смогли рассмотреть в Госпотребслужбе. Главной причиной такого низкого показателя называется отсутствие информации о продавце и правильно оформленного расчетного документа. В торговых точках процент рассмотренных жалоб и дальнейшим содействием в решении проблемы составил около 60%.
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Больше всего мне нравится когда сертификаию Айфонов и Мерседесов делают те кто МАУПі по заканчивал.
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Це антиконституційна норма. Ніхто не може обмежувати моє право купляти власність там де я хочу на тих умовах які мені підходять! Я не хочу мати фіскальний чек, ця послуга мені не потрібна, я відмовляюсь за неї сплачувати! Президент має відмінити ці норми закону, як антиконституційні! Влада вже не знає що вигадати щоб продовжити існування свого дебільного бізнесу! Ніяких покупок не буде взагалі, поки влада не відмінить це лайно!
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Закон про захист прав споживачів забороняє брати гроші за послуги які не потрібні споживачу! Вартість касового апарату вкладається в вартість товару, а мені касовий чек не потрібен і я не буду за нього платити і маю повне КОНСТИТУЦІЙНЕ право відмовитись від цієї послуги!
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Купить вы можете что угодно и как угодно, ваше право... Хоть на рынке, хоть на руках...
Но право на гарантийный ремонт вы потеряете, сервисы просто откажутся принимать в гарантийный ремонт изделия без фискального чека. (кстати, требование о необходимости наличия платежного документа уже давно оговорено в законе о защите прав потребителя).
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А как быть инет магазину который продал товар, выбил чек (значит уплатит нало,г звит за день подается автоматически с кассового аппарата), а товар на почте не забрали, круто правда?!
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"Продажа сложной техники с фискальным чеком повысит конкуренцию белых импортеров и снизит цены" - это, что за ДЕБИЛ написал???!!!
Это ж как, интересно, СНИЗИТ ЦЕНЫ, а?????!!!!
Совсем ополоумели???
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Куда оно СНИЗИТ если и так цены во всех сетевых магазинах ОДИНАКОВЫ.
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По-сути написано, что полная уплата всех налогов понизит цены.
Это на дебилов рассчитано.
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так сейчас мантра правительства такая: налоги в Украине типа низкие (ага низкие... 5 место по высоте в Европе), но из-за коррупции товар по белому невозможно ввести и по этому доплачивают)))
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Бред сумашедшего.
Как может телефон ввезенный легально (с уплатой всех пошлин), стоить дешевле ввезенного нелегально.
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Просто очередная лапша для наивных . Нам три года назад один будущий премьер , с пеной у рта орал , что газ должен быть дешевле ))) Простое лобби от фокстротов , эльдорадов , и т. д.
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Вот ума не приложу , как это повысит конкуренцию , если конкурентов станет меньше ? И как это снизит цену если налогообложение увеличит себестоимость .
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Всякие "Алло"-"Цитрусы" один закон продавить не смогли, решили зайти с другой стороны....
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Вот такие вот "ыксперды" и допускаются к принятию решений в экономической политике правительства. Результаты как говорится налицо.
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ну это как поднять цены на газ и этим побороть коррупцию...
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Ну почему народу лепят чушь?
"каждый пятый ноутбук завезен в Украину незаконно, не имеет всех необходимых сертификаций и технически может быть не адаптирован под работу в нашей стране."
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Любой, кто знает устройство ноутбука, понимает, что это - чушь, причём чушь собачья...
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розетка в ноутбуке может оказаться Омериканской!!! и пользователь разъебёт розетку и чего хуже его ударит током и он умрёт (вместо того чтобы купить переходник конечно).
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вы плять на таможне боритесь с контрабасом который "для нужных" людей эшелонами идут, а не с продавцами чайников на рынке
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"повысит конкуренцию белых импортеров и снизит цены"...а белые об этом ( понижении цен ) знают?....при уменьшении доли товара цена рванет за небеса.
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Продажа сложной техники интернете с фискальным чеком ПОВЫСИТ цены, придурки.Ибо покупка кассовых апаратов, обслуживание КА, администрирование налогов (отчетность, штрафы, уплата налогов) войдет в цену отпущенного товара. Плюс откаты сервисным центрам (ибо с ними надо заключать договора за обслуживание) , плюс надо получать разрешение на параллельный импорт (Параллельный импорт - это ввоз товара без разрешения владельца товарного
знака), и эти риски опять будут включены в цену.
К тому же у нас нет закона о параллельном импорте,

Это прото пипец какой то , такое впечатление, что КМ и ВРУ просто копируют все рашисткое законодательство ( что по ЖКХ, (управляющие компании), что по налогам, что по социалке,(законы о труде) что по продажам)
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Задумка може і хороша, а от виконання як завжди хромає... Пояснюю. У нас останнім часом розвелося дуже багато інет-магазинів без офісу і можливості самовивозу. Пересилають новою поштою. Це значить, що я при купівлі не можу оглянути товар, первірити його на наявність браку чи зовнішніх пошкоджень. Чим тоді такі магазини відрізняються від того ж алі-експресу? Може краще біло змусити всі інет-магазини мати офіс і юридичну адресу??

Тут вще написали, що не всім споживачам потрібен чек, а мене, як споживача, бісить неможлвість самовивозу товару.
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Старк,возьмите накладную и товарный чек, в чем проблема? мне всегда дают (даже когда я и не требовала) . И товар я ВСЕГДА могу осмотреть в присутствии курьера.И заменить
Единственный раз когда мне не дали распаковать и осмотреть товар это как раз был официальный дилер в Украине (панасоник, покупала хлебопечь)
Товарный чек как и фискальный есть официальным документом, может вы просто его не требовали? Когда вы заказываете в инет магазине товар, то как правило вы имеете выбор или курьером или самовывоз, эта инфа есть на сайте продавца ( если конечно вы не выбираете левые интренет магазины)
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Так в тому то і справа, що мова йде не про ліві магазини. Мобіллак от відмінив самовивіз в Києві і закрив офіс. Навіть у Розетки останнім часом деякі товари - тільки новою поштою (алкоголь, одяг). Ну дуже прикольно було, коли я замовляв пляшку віскі за 200 грн, а мені 40 чи 50 грн доставки хотіли впаяти.

Мені от не хочеться платити за доставку, мені легше під"їхати - навіть на машині буде дешевше. А на новій пошті розпакувати і перевірити той же телефон ну дуже проблематично. Особливо коли черга народу.

І ще один нюанс - при виявленні браку на новій пошті пересилання товару назад в магазин - за гроші покупця!
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розетка всегда отличалась дебилизмом по доставке и обмену товара,
До войны (прибл. 2011-12 г) хотела заказать у них пароварку, так запросили за доставку (что то около 30-40 грн), и то сказали , что доставка только до подъезда, занос в квартиру за отдельную плату, самовывоз ни-ни, хотя у них уже был офис- магазин на подоле. Плюнула и купила на Фотосе, еще и картку на скидку получила. Правда и Фотос уже немного испортился(((
Дело в том, что доставка до 200 грн во всех магазинах платная. Тут уж ничего не поделать.
А новой почтой, если в одном городе, то это вааабще ни туды, ни сюди.
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А от де дійсно потрібно змусити всіх поставити касові апарати - так це в МАФах, які пиво продають...

Ну і таксистів бажано зобов"язати мати таксометр і оплату по безналу...
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Старк, у таксистов ( по крайней мере в Киеве) есть оплата по безналу, просто вы должны оплатить вперед несколько поездок и заключить договор с фирмой. Терминал таксист конечно не будет таскать ( это опасно, с нашим уровнем преступности).
У многих машин есть таксомеры, но тогда оплата будет дороже в 1.5- 2 раза, ибо он считает
и тогда когда вы стоите в пробке. У меня когда то так приятели попались. Теперь загодя спрашивают, оплата за километраж или по счетчику.
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Так, я мав на увазі саме лічильник по кілометражу. Дуже приємно здивувало, що львівські таксисти, яких ловив "з руки", везли саме по лічильнику кілометража. а у нас в Києві, коли зловиш з руки, то таксист назве суму в 1,5 раза більше, ніж по виклику.
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Во Львове нет таких пробок как Киеве, ну разве только в центре Львова
у нас же пробки по всему городу, причем могут возникнуть неожиданно, поэтому будет дороже. Насчет з руки спорить не буду, никогда не ловила. Правда иногда сталкивалась, с хитростью таксистов. Вы идете, стоит машина, вроде свободна, называете адрес, он называет цену ( дороже чем принятая). Потом мне один водитель сказал, что так таксисты, те, кто типа в аренду сдает авто фирме, и диспетчеры договариваются. Есть определенный район, он там стоит, а по заказам (вызовам) не ездит, диспетчер его покрывает (за откат)
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К тому же у нас вроде нет терминалов на батарейках и с вайфаем для подключения к серверу банка
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это продолжение к посту по оплате безналом в такси
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есть терминалы в такси. Не говоря о всяких IPay которыми так же можно брать безналичную плату за проезд имея только смартфон с выходом в интернет.
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по мнению эксперта: Сейчас же если где и поднимется цена, то только на несертифицированный товар, продаваемый без учета, без гарантий и неизвестно как завезенный в Украину.

серьёзно? контрабанда дороже белого? он понимает смысл контрабанды? мне кажется, что как эксперт он так себе.
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Чем больше за товар уплачено налогов, тем дешевле его цена? Новый закон экономики (((
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Очередной налог на "багатых". Этот кабминовский скот занялся тем что повышает косвенные налоги, как то было с мин зп, в надежде что население быдло и ничего не понимает.
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Дивно, що наймасовіший контрабас - смартфони та планшети у список не ввійшли, напевно тому, що кришують самиє крєпкіє хазяйствєннікі
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И мы знаем этих экспертов, которые делают такие заявления!Продажа сложной техники с фискальным чеком повысит конкуренцию белых импортеров и снизит цены, - эксперты - Цензор.НЕТ 4677
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Видимо предполагают, что увеличится объём продаж на официальном рынке техники и за счёт этого понизится цена.
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и снизит цены...

Снизьте сегодня !
И не нужно будет душить "серых".
.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПродажа сложной техники с фискальным чеком повысит конкуренцию белых импортеров и снизит цены, - эксперты
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