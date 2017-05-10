 Продажа сложной техники с фискальным чеком повысит конкуренцию белых импортеров и снизит цены, - эксперты

Эксперты Института социально-экономической трансформации опубликовали рекомендации по системе действий для детенизации торговли, основанную на институциональной реформе ГФС и таможни, реформе общего налогообложения и фискализации рисковых товаров высокого ценового сегмента. Об этом сообщают "Украинские новости".
В рекомендациях обращается внимание, что институциональные реформы таможни стартовали с презентации концепции от Министерства финансов Украины в марте текущего года. А уже в мае вступил в силу закон о фискализации ушедшего в тень рынка сложной бытовой техники, продающейся с гарантийным талоном.
С 8 мая 2017 года сложная техника с гарантийным талоном в Украине должна продаваться с фискальным чеком. Именно с этого дня вступило в силу постановление Кабмина от 16 марта 2017 года № 231, определив перечень из более 300 наименований товаров, на которые распространяется данное требование. В частности, речь идет о крупной бытовой технике, к которой полагается гарантийный талон - о холодильниках, плитах, насосах, котлах, кондиционерах, стиральных машинах, пылесосах, бойлерах, принтерах, сканерах, ноутбуках, телефонах, телевизорах.
Решение о продаже сложной техники на гарантии с обязательной выдачей фискального чека, направленного на уменьшение теневого рынка техники в Украине, который, по данным GFK, достигает 25% в некоторых группах товаров. Так, каждый пятый ноутбук завезен в Украину незаконно, не имеет всех необходимых сертификаций и технически может быть не адаптирован под работу в нашей стране. Вот почему наличие у покупателя фискального чека (расчетного документа со всеми реквизитами, необходимыми для идентификации продавца) покажет происхождение техники, будет подтверждением факта покупки товара и поможет защитить право покупателя на гарантийное обслуживание, что особенно важно для технически сложных товаров. При этом на цену товара наличие кассового аппарата у продавца не повлияет, то есть стоимость техники не повысится, а даже со временем и снизится.
"Обязательное использование кассовых аппаратов положительно повлияет на рост доли официального рынка техники, а следовательно - и на уменьшение стоимости продукции", - говорит Виктория Куликова, менеджер комитета бытовой электротехники в Европейской Бизнес Ассоциации.
Сейчас же если где и поднимется цена, то только на несертифицированный товар, продаваемый без учета, без гарантий и неизвестно как завезенный в Украину.
"Цены повысятся только там, где полностью контрабандный рынок", - согласен экономист Глеб Вышлинский.
Также новшество прекратит злоупотребления с уклонением от налогов на рынке техники, так как зачастую крупные игроки рынка реализуют товар не от собственного лица, а от ФОПов на "упрощенке". Введение кассового контроля прекратит такие трюки, а заодно поможет вывести большие деньги с черного рынка валюты и минимизировать коррупционные риски в этом секторе рынка.
"Бесплатно работать по такими схемами государственные органы не станут, поэтому разница в цене между официальным и неофициальным товаром идет на взятки налоговым и таможенным специалистам, кто защищает такой незаконный импорт в Украине", - говорит Глеб Вышлинский, эксперт РПР, исполнительный директор Центра экономической стратегии.
Настоящих малых предпринимателей изменение не коснется, ведь из финального списка техники, благодаря активистам рабочей группы при Государственной регуляторной службе Украины, были исключены элементарные бытовые приборы - чайники, фены, флешки, плееры, печные решетки, настольные игры, бигуди, коляски и т.д., то есть та продукция, которая продается представителями настоящего микробизнеса, торгующего по упрощенной системе налогообложения на рынках и раскладках.
Вероятно, изменения произойдут и в обслуживании потребителей - по данным Госпотребслужбы Украины в 2016 году только 1% жалоб потребителей на он-лайн продавцов бытовой техники и электроники смогли рассмотреть в Госпотребслужбе. Главной причиной такого низкого показателя называется отсутствие информации о продавце и правильно оформленного расчетного документа. В торговых точках процент рассмотренных жалоб и дальнейшим содействием в решении проблемы составил около 60%.
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Но право на гарантийный ремонт вы потеряете, сервисы просто откажутся принимать в гарантийный ремонт изделия без фискального чека. (кстати, требование о необходимости наличия платежного документа уже давно оговорено в законе о защите прав потребителя).
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Это ж как, интересно, СНИЗИТ ЦЕНЫ, а?????!!!!
Совсем ополоумели???
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Это на дебилов рассчитано.
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Как может телефон ввезенный легально (с уплатой всех пошлин), стоить дешевле ввезенного нелегально.
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"каждый пятый ноутбук завезен в Украину незаконно, не имеет всех необходимых сертификаций и технически может быть не адаптирован под работу в нашей стране."
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Любой, кто знает устройство ноутбука, понимает, что это - чушь, причём чушь собачья...
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знака), и эти риски опять будут включены в цену.
К тому же у нас нет закона о параллельном импорте,
Это прото пипец какой то , такое впечатление, что КМ и ВРУ просто копируют все рашисткое законодательство ( что по ЖКХ, (управляющие компании), что по налогам, что по социалке,(законы о труде) что по продажам)
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Тут вще написали, що не всім споживачам потрібен чек, а мене, як споживача, бісить неможлвість самовивозу товару.
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Единственный раз когда мне не дали распаковать и осмотреть товар это как раз был официальный дилер в Украине (панасоник, покупала хлебопечь)
Товарный чек как и фискальный есть официальным документом, может вы просто его не требовали? Когда вы заказываете в инет магазине товар, то как правило вы имеете выбор или курьером или самовывоз, эта инфа есть на сайте продавца ( если конечно вы не выбираете левые интренет магазины)
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Мені от не хочеться платити за доставку, мені легше під"їхати - навіть на машині буде дешевше. А на новій пошті розпакувати і перевірити той же телефон ну дуже проблематично. Особливо коли черга народу.
І ще один нюанс - при виявленні браку на новій пошті пересилання товару назад в магазин - за гроші покупця!
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До войны (прибл. 2011-12 г) хотела заказать у них пароварку, так запросили за доставку (что то около 30-40 грн), и то сказали , что доставка только до подъезда, занос в квартиру за отдельную плату, самовывоз ни-ни, хотя у них уже был офис- магазин на подоле. Плюнула и купила на Фотосе, еще и картку на скидку получила. Правда и Фотос уже немного испортился(((
Дело в том, что доставка до 200 грн во всех магазинах платная. Тут уж ничего не поделать.
А новой почтой, если в одном городе, то это вааабще ни туды, ни сюди.
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Ну і таксистів бажано зобов"язати мати таксометр і оплату по безналу...
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У многих машин есть таксомеры, но тогда оплата будет дороже в 1.5- 2 раза, ибо он считает
и тогда когда вы стоите в пробке. У меня когда то так приятели попались. Теперь загодя спрашивают, оплата за километраж или по счетчику.
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у нас же пробки по всему городу, причем могут возникнуть неожиданно, поэтому будет дороже. Насчет з руки спорить не буду, никогда не ловила. Правда иногда сталкивалась, с хитростью таксистов. Вы идете, стоит машина, вроде свободна, называете адрес, он называет цену ( дороже чем принятая). Потом мне один водитель сказал, что так таксисты, те, кто типа в аренду сдает авто фирме, и диспетчеры договариваются. Есть определенный район, он там стоит, а по заказам (вызовам) не ездит, диспетчер его покрывает (за откат)
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серьёзно? контрабанда дороже белого? он понимает смысл контрабанды? мне кажется, что как эксперт он так себе.
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Снизьте сегодня !
И не нужно будет душить "серых".
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