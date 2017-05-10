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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2410) пенсионная реформа (853) пенсия (1591) Рева (190)

 16 мая в Украину прибудут представители МВФ, чтобы посмотреть законопроект о пенсионной реформе, - Рева

рева

В Украину 16 мая прибудут представители Международного валютного фонда, которым будет представлен проект закона о пенсионной реформе.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"16 мая они (представители МВФ. - Ред.) должны приехать еще раз, чтобы посмотреть сам законопроект", - сказал министр в комментарии журналистам в среду.

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По его словам, практически все детали проекта пенсионной реформы согласованы с МВФ. Представители Фонда хотят посмотреть, как эти моменты были прописаны в законопроекте.

А.Рева отметил, что вскоре после передачи законопроекта представителям МВФ премьер-министр Украины Владимир Гройсман представит реформу украинской общественности.

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Пенсионеры , давайте-ка на кладбище . Добровольно .
Вы мешаете реформам .
И вообще , портите картину .
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Товарищ Рева ! Про ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ пенсии не забудьте им рассказать. А то эти капиталисты понятия не имеют, как в 2017 году жить по средней зарплате за 2007 год.
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По e-mail не посмотришь в глаза, подёргивая ожиревшую мошонку
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Рева серьезный министр )))))) По размерам хари он уверенно догоняет Розенко . Это золотой запас Украины . Ежели две хари этих подонков сдать на сало то пенсионный фонд не будет дефицитный .
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О звиздит замполит что дышит,для того чтобы посмотреть на законопроект не нужно ехать в Украину,тварюка ,шестёрка горобцовская ,упыри будут согласовывать теперь пенсионный геноцид
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Домовой, они приедут посмотреть, как голосует рада, за принятие этого геноцида.
следовательно на депутатов будут давить
Потому что Порошенко, гройсман , гонтарева в меморандуме к МВФ дали обязательство, что рада примет законы о пенсионной и земельной "реформе" до 17 мая 2017 года ( то есть до окончания этой сессии)
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Да я в курсах Ириша,я даже читал всё это дерьмо,оно уже подано и по земле,и по пенсионерам
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это ответственность поколений за свои дела в действии?
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Может пенсии отменить,а пенсионеры пусть кормятся с земли,а то сидят перед подъездами и только мешают жить своим внукам,а некоторые кормят кошек и голубей отдавая 30% своей пенсии :p 16 мая в Украину прибудут представители МВФ, чтобы посмотреть законопроект о пенсионной реформе, - Рева - Цензор.НЕТ 2125
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Тук ,тук к нам едет ревизор утилизатор украинских пэнсионэров и другого ненужного для мировых социальных паразитов хлама,так как взять с них нечего .одни расходы.
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у ревы стремная морда лица какая-то,я бы иму не верил.
или то фотка такая вышла.
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Бабушка маленькой внучке:
- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!
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чтобы посмотреть

Шо там смотреть?
Пусть поживут годик с пенсионерами на минималку.
Или поживут на среднюю зарплату.
.
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Мечта нашего государства - абсолютно здоровый, богатый гражданин, всегда плативший налоги и умерший в день выхода на пенсию....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины16 мая в Украину прибудут представители МВФ, чтобы посмотреть законопроект о пенсионной реформе, - Рева
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