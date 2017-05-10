 16 мая в Украину прибудут представители МВФ, чтобы посмотреть законопроект о пенсионной реформе, - Рева

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"16 мая они (представители МВФ. - Ред.) должны приехать еще раз, чтобы посмотреть сам законопроект", - сказал министр в комментарии журналистам в среду.
По его словам, практически все детали проекта пенсионной реформы согласованы с МВФ. Представители Фонда хотят посмотреть, как эти моменты были прописаны в законопроекте.
А.Рева отметил, что вскоре после передачи законопроекта представителям МВФ премьер-министр Украины Владимир Гройсман представит реформу украинской общественности.
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Кабмин вдвое увеличил ежемесячные выплаты на питание детям-чернобыльцам(43)
Количество получателей субсидий уменьшилось на 900 тыс., - Рева(120)
Мы не подписываем все, что скажут, а ведем дискуссии, - Рева о меморандуме с МВФ(30)
В наших реалиях монетизация субсидий для населения может быть проведена через 3-4 года, - Рева(39)
"Хочешь идти на пенсию в 60 лет — заработай ее" — Рева(0)
Третий этап пенсионной реформы - пересмотр обеспечения военнослужащих, - Рева(162)
"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева(153)
Вы мешаете реформам .
И вообще , портите картину .
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следовательно на депутатов будут давить
Потому что Порошенко, гройсман , гонтарева в меморандуме к МВФ дали обязательство, что рада примет законы о пенсионной и земельной "реформе" до 17 мая 2017 года ( то есть до окончания этой сессии)
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или то фотка такая вышла.
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- А я, между прочим, в твоем возрасте уже работала!
- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще буду работать!
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Шо там смотреть?
Пусть поживут годик с пенсионерами на минималку.
Или поживут на среднюю зарплату.
.
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