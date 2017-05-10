 Киевские фуры со львовским мусором задержаны на Волыни при попытке выгрузки отходов, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сегодня ночью в селе Пески Гороховского района Волынской области сотрудники группы реагирования патрульной полиции совместно с лесниками остановили четыре подозрительных фуры. Грузовики, согласно товаротранспортным накладным, перевозили мусор из Львова в Киев и пытались разгрузить его в неустановленном месте, на территории бывшей военной части.
Все автомобили имеют киевскую регистрацию и принадлежат принадлежат киевскому предпринимателю.
Начато уголовное расследование по ч. 1 ст. 239 (Загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об аресте транспортных средств.
Как известно, напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов возникла во Львове из-за закрытия Грибовичской свалки после обвала на ней и гибели людей в мае 2016 года.
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