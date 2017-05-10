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 Киевские фуры со львовским мусором задержаны на Волыни при попытке выгрузки отходов, - Нацполиция

мусор

В Волынской области полиция задержала четыре фуры с львовским мусором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня ночью в селе Пески Гороховского района Волынской области сотрудники группы реагирования патрульной полиции совместно с лесниками остановили четыре подозрительных фуры. Грузовики, согласно товаротранспортным накладным, перевозили мусор из Львова в Киев и пытались разгрузить его в неустановленном месте, на территории бывшей военной части.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Львовский мусор добрался до Чернобыльской зоны, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Все автомобили имеют киевскую регистрацию и принадлежат принадлежат киевскому предпринимателю.

Начато уголовное расследование по ч. 1 ст. 239 (Загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об аресте транспортных средств.

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Как известно, напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов возникла во Львове из-за закрытия Грибовичской свалки после обвала на ней и гибели людей в мае 2016 года.
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нацполиция с метадоновыми барыгами .лучше бы боролось-метадон фурами мля идет!
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Отправьте их по месту регистрации - в Киев. Пусть возле зала Евровидения выгрузятся и покажут Европе, какая эффективная власть в Украине.
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це буде тривати вічно! при любій владі! львів посадили на сміттєвий гачок!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевские фуры со львовским мусором задержаны на Волыни при попытке выгрузки отходов, - Нацполиция
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