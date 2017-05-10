 По совершенным 8 и 9 мая правонарушениям открыто 8 уголовных дел, - МВД. ФОТО + ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сегодня, 10 мая, на ведомственном видеоселекторном совещании сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.
По его словам, всего на территории Украины 8 и 9 мая по инициативе органов государственной власти и местного самоуправления состоялось более 2 тысяч массовых мероприятий, участие в которых приняли около 700 тысяч граждан. Публичную безопасность и порядок в эти дни обеспечивали более 30 тысяч полицейских и 3,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.
Он добавил, что за различные правонарушения в отделы полиции были приглашены 89 человек. Кроме того, полицейскими в пяти регионах государства открыты восемь уголовных производств.
Заместитель главы Национальной полиции поблагодарил личный состав за ответственное отношение к работе и надлежащее обеспечение правопорядка на территориях обслуживания.
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Эх, Фецевич, не наблюдать нужно было, а предупреждать правонарушения....
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