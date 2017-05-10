 По совершенным 8 и 9 мая правонарушениям открыто 8 уголовных дел, - МВД. ФОТО + ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сегодня, 10 мая, на ведомственном видеоселекторном совещании сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.По его словам, всего на территории Украины 8 и 9 мая по инициативе органов государственной власти и местного самоуправления состоялось более 2 тысяч массовых мероприятий, участие в которых приняли около 700 тысяч граждан. Публичную безопасность и порядок в эти дни обеспечивали более 30 тысяч полицейских и 3,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

Александр Фацевич отметил, что значительную роль в организации наблюдения за развитием событий, управления силами и средствами при осложнении обстановки, фиксации правонарушений сыграло использование новейшего оборудования. В частности, правоохранители использовали три специальных автомобиля визуального наблюдения Ситуационного центра Национальной полиции и Национальной гвардии, а также полицейский вертолет.

"В целом мероприятия в государстве проходили спокойно, вполовину менее активно, чем в предыдущие годы. Об этом свидетельствует незначительное количество участников акций в большинстве регионов, намного меньше конфликтных ситуаций, и, в результате, задержанных граждан, минимальное количество травмированных", - сказал Фацевич.Он добавил, что за различные правонарушения в отделы полиции были приглашены 89 человек. Кроме того, полицейскими в пяти регионах государства открыты восемь уголовных производств.Заместитель главы Национальной полиции поблагодарил личный состав за ответственное отношение к работе и надлежащее обеспечение правопорядка на территориях обслуживания.