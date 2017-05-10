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 По совершенным 8 и 9 мая правонарушениям открыто 8 уголовных дел, - МВД. ФОТО + ВИДЕО

нацполиция

8 и 9 мая в отделы полиции Украины были приглашены 89 человек, открыто 8 уголовных дел.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сегодня, 10 мая, на ведомственном видеоселекторном совещании сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

По его словам, всего на территории Украины 8 и 9 мая по инициативе органов государственной власти и местного самоуправления состоялось более 2 тысяч массовых мероприятий, участие в которых приняли около 700 тысяч граждан. Публичную безопасность и порядок в эти дни обеспечивали более 30 тысяч полицейских и 3,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

По совершенным 8 и 9 мая правонарушениям открыто 8 уголовных дел, - МВД 01

Александр Фацевич отметил, что значительную роль в организации наблюдения за развитием событий, управления силами и средствами при осложнении обстановки, фиксации правонарушений сыграло использование новейшего оборудования. В частности, правоохранители использовали три специальных автомобиля визуального наблюдения Ситуационного центра Национальной полиции и Национальной гвардии, а также полицейский вертолет.

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По совершенным 8 и 9 мая правонарушениям открыто 8 уголовных дел, - МВД 02

"В целом мероприятия в государстве проходили спокойно, вполовину менее активно, чем в предыдущие годы. Об этом свидетельствует незначительное количество участников акций в большинстве регионов, намного меньше конфликтных ситуаций, и, в результате, задержанных граждан, минимальное количество травмированных", - сказал Фацевич.



Он добавил, что за различные правонарушения в отделы полиции были приглашены 89 человек. Кроме того, полицейскими в пяти регионах государства открыты восемь уголовных производств.

Заместитель главы Национальной полиции поблагодарил личный состав за ответственное отношение к работе и надлежащее обеспечение правопорядка на территориях обслуживания.
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Доки Вілкули, Гепи та Допи вільно себе почувают в Україні, цей сепарський шабаш не припиниться!!!))))
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8???? На Авакова и его 7 высокоставленых прихвостней?
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"Александр Фацевич отметил, что значительную роль в организации наблюдения за развитием событий, управления силами и средствами при осложнении обстановки, фиксации правонарушений сыграло использование новейшего оборудования. "

Эх, Фецевич, не наблюдать нужно было, а предупреждать правонарушения....
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Співробітницю Дзержинського суду Харкова Аліну Мілевську викрили у заклику розстрілювати людей з українською символікою.


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а шо ?мвд не могло на шаг впереди быть?что там за дичь руководит?еще неделю назад писали .что на 9е будет кипиш!конченые козлы!
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 13 мин.13 минут назад
Крым.Если вы думали, что победобесия позади, то вы ошибались. В Керчи 28 мая оккупанты откроют памятник трактору времен Второй мировой войны
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..." в пяти регионах государства открыты восемь уголовных производств"..."правоохранители использовали три специальных автомобиля визуального наблюдения"... В Днепре из 9 задержанных восемь отпущены... ПОРА ВРУЧАТЬ МЕДАЛИ...
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Все ветераны будут посаженны .
К бабке не ходи .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо совершенным 8 и 9 мая правонарушениям открыто 8 уголовных дел, - МВД. ФОТО + ВИДЕО
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