 Данилишин получил право совещательного голоса на заседаниях Кабмина

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Українських Новин, сответствующее протокольное решение принято на заседании Кабмина 26 апреля.
"Согласиться с предложением министра Кабинета Министров Саенко А. С. по поводу участия председателя Совета Национального банка в заседаниях Кабинета Министров с правом совещательного голоса", - говорится в решении Кабмина, копия которого имеется в распоряжении.
Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева с 11 мая уходит в "вынужденный отпуск" до принятия решения Верховной радой об увольнении ее с должности в соответствии с поданным заявлением об отставке. Исполнять обязанности главы НБУ на период отпуска будут первый заместитель главы Нацбанка Яков Смолий.
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