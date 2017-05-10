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 Политика Украины
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Все про:Данилишин (273) Кабмин (10213) НБУ (4251) решение (26)

 Данилишин получил право совещательного голоса на заседаниях Кабмина

Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин получил право совещательного голоса на заседаниях Кабинета Министров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Українських Новин, сответствующее протокольное решение принято на заседании Кабмина 26 апреля.

"Согласиться с предложением министра Кабинета Министров Саенко А. С. по поводу участия председателя Совета Национального банка в заседаниях Кабинета Министров с правом совещательного голоса", - говорится в решении Кабмина, копия которого имеется в распоряжении.

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Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева с 11 мая уходит в "вынужденный отпуск" до принятия решения Верховной радой об увольнении ее с должности в соответствии с поданным заявлением об отставке. Исполнять обязанности главы НБУ на период отпуска будут первый заместитель главы Нацбанка Яков Смолий.
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Это не заседание кабмина а сходняк воровской ....
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Педагог в нас Голова Ради НБУ і буде радити уряду як діяти під час війни та кризи! Це якийсь маразм! А економістів в нас немає? Інший педагог, генерал педагогічних наук - Полторак керує міністерством оборони!!!! Керує урядом людина без освіти, в якої немає навіть атестату середньої школи! порошенко привів до влади непрофесіоналів та взагалі людей без профільної освіти! Це пістець, більш невдалого Президента в нас ще не було!
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исполняющий обязанности. они что не нашли своего?
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Кризис кадров в операции КРАДУН? Да бля оглянитесь вокруг...Украина, немеряно экономистов и финансистов....нет же опять вынимаем дерьмо твёрдое из жидкого....Бля , сколько можно???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДанилишин получил право совещательного голоса на заседаниях Кабмина
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