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 Дело двух киевских налоговиков, вымогавших 36 тыс.долл. взятки, направлено в суд, - НАБУ

набу

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование по факту вымогательства 36 тыс. долл. взятки и получения ее части двумя налоговиками Киева и адвокатом-посредником.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Обвинительный акт в отношении указанных лиц по ч.4 ст.368 ( "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") и ч.2 ст.369-2 ( "Злоупотребление влиянием") Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

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По версии следствия, начальник Следственного управления финансовых расследований и старший следователь этого же управления Государственной налоговой инспекции ГУ ГФС одного из районов столицы вместе с адвокатом требовали неправомерную выгоду в особо крупном размере (36 тыс. долл.) и получили ее часть (10 тыс. долл.) от гражданина за содействие в возвращении ему изъятого имущества (путем определения правовой квалификации его действий в рамках уголовного производства по статье, которая не предусматривает взыскание в доход государства изъятого у него имущества).

Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Напоминаем, сотрудники налоговой инспекции одного из районов Киева и адвокат-посредник были задержаны 27 июля 2016 года.
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