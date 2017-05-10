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 Двое военнослужащих Нацгвардии ранены в результате подрыва на взрывном устройстве, - спикер АТО

лысенко

2 военнослужащих Национальной гвардии ранены из-за подрыва на взрывном устройстве в зоне антитеррористической операции 9 мая.

Об этом на брифинге сказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"2 военных Нацгвардии ранены в результате подрыва на взрывном устройстве", - сообщил он.

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Также за прошедшие сутки погиб 1 и ранены 2 военнослужащих Вооруженных сил.

Кроме того, в госпитале в Днипре умер военный, раненный выстрелом снайпера боевиков 30 апреля в зоне АТО.
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