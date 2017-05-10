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 Политика Украины, Экономика
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 "Смена главы НБУ - не политическое решение, а мой личный выбор", - Гонтарева

гонтарева

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева объяснила свою отставку личным выбором, поскольку выполнила все задачи, которые ставила перед собой на этом посту.

Об этом она написала в блоге на NV.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Смена главы НБУ - не политическое решение, а мой личный выбор. Впервые в истории Нацбанка это решение не касается политики. И это еще раз доказывает, что страна изменилась в пользу настоящих демократических ценностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заявления некоторых политиков относительно уголовных преследований руководства НБУ и меня лично не имеют под собой никаких оснований", - Гонтарева

Моя миссия завершена - все задачи, которые я поставил перед собой, выполнены. Страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость. Более того, полностью трансформировали Национальный банк в мощную модерна институт, перестроив все внутренние процессы", - заявила чиновница.

Напоминаем, 10 апреля Гонтарева объявила о своей отставке. С 11 мая исполняющим обязанности главы НБУ назначен первой заместитель председателя правления НБУ Яков Смолий.

Читайте: Глава фракции БПП Герасимов о Гонтаревой: "Национальный банк провел блестящую работу"
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Лерка все украла,красть больше нечего,пора валить))
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ну да, а обвал гривны, это не я, это до вас 11 столетии! )))) :p
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Та недавно "оттуда". и опять - "туда"

Александр Дубинский
В июле прошлого года Гонтарева очень сильно устала от "очистки банковской системы" и махнула отдыхать на Мальдивы. На недельку.

С ней поехали ее муж Олег и младший сын Никита.
Источник, близкий к семье Гонтаревых, передал мне фотографии этого отдыха, который мог обойтись главе Нацбанка под миллион гривен (145 тыс гривен в сутки).
Но самое главное, информации об этом отдыхе нет ни в годовой декларации Гонтаревой В. А., как того требует закон, ни в уточняющих документах к ней.
А это - очередное преступление "лучшего главы НБУ".
О чем я конечно же сообщил в Нацагентство по противодействию коррупции, НАБУ и САП. Назар Холодницький, ждите письмо
Подробности (с фотографиями и ценами) - на вашем любимом сайте
http://dubinsky.pro/maldivskie-kanikuly-gontarevoy-za-milli…
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спасибо тебе сучка за работу!народ сделала в 3 раза беднее гнида и ешо гавкает тварь
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Ну правильно уже из глотки лезет,пора и на покой,ворованные денюжки просцыкать на островах ....
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Сміється -бо пронесло. Вчасно вийшла з гри, з шикарним кушем
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"Особистий вибір" Гонтарєвої - це ще один яскравий приклад "успішності реформ".
Замість того, щоб сидіти в тюрмі, вона посміхається разом з Порошенко, після успішного збагачення своїх і Порошенківських статків і збанкрутування десятка банків і 3-х кратної девальвації гривні....
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Все, собственные закрома полны, дальнейшая работа бессмысленна, устала.....
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уже и сын заипался в бассейне с вином плавать, бабки просто уже некуда складывать, пора освобождать место голодному................
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"... поскольку выполнила все задачи, которые ставила перед собой на этом посту. "
-----------Как всегда врёшь, сучка шелудивая. Как ты ни старалась, а тебе не удалось полностью уничтожить банковскую систему Украины и положить её под шоколадников и кацапов.
Походу за это тебя Пэдро пинком по жирную сраку и выгнал.
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Начал "во здравие", а закончил "за упокой"...
Крендель ее поставил, и крендель же желал бы, чтобы оставалась до конца ЕГО срока.
Да Лера понимает, что "пора", ибо вынесут
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Всё приехали......Слов нет. Одни эмоции, но они не передаются в комментариях.....
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Чекаємо ще заяв насірова і мартиненка. Ну треба увагу людей на щось відвернути.
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У Цензора кавказец стал писать? Вай-вай-вай.........мой решение не политический, а личная! сАвсЭм личная!
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Сатановская уверенна в безнаказанности, потому что "делала хорошо и долго" двум своим "крышевателям" - Вальцману и Хуйлу.
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вото вот ...а сметут всех...но они тупорылые думают что пришли вечно рошенить......
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Интересно . Сколько ей дадут зоны? Или нечаянно попросят подышать свежим воздухом как Чечетова с 16 этажа )))))))?
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на островах потеряется/утонет, столько вариантов!
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Смена главы НБУ - не политический решение, а мой личный выбор

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вороВАТАя свинья совсем берега потеряла...
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Звезду эта ТВАРЬ поймала тогда когда с трибуны зрады кулачек свой вверх подняла.
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Филатова тоже проверьте (область раскрадывается на глазах ) Дорог нет, инфраструктура разрушается - на должностях все с одной синагоги...

"Смена главы НБУ - не политический решение, а мой личный выбор", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 9260 Borys Filatov з Arsen Avakov.
1 год ·

Наконец-то свершилось. Небеса услышали мои молитвы и сегодня Арсен Аваков ( честь ему и хвала ) отправил в отставку всё полицейское начальство города и области.
Я не хочу корчить из себя пророка и говорить: "А я же предупреждал! А меня же не слышали!".
Ну, предупреждал, ну, не слышали. Но сейчас это уже не важно. Я предпочитаю не копаться в прошлом, а всегда смотреть вперёд.

...
В Днепр едет комиссия больших начальников в больших погонах. Разбираться, так сказать, на местах.
Поэтому обращаю внимание больших начальников ( в 185-й раз ), что, по-моему глубокому убеждению, нельзя рассматривать происходящее в Днепре как отдельные не связанные между собой эпизоды.
Днепр - качают.
Уже два года. И два года я отбиваюсь по всем фронтам. Сам. И мне никто особо не помогает. Нет, нет, все очень вежливы и даже выражают сочувствие. Но вот только помощи никакой.
Полиция коррумпирована, прокуратура занята, а у СБУ более важные дела.
Повторяю в энный раз. До сих пор не найден и не наказан НИ один преступник.
Дела по:
- захвату "титушками" горисполкома;
- нападению на заместителя мэра Елену Молошную;
- нападению на заместителя мэра Александра Санжару;
- нападению на заместителя мэра Михаила Лысенко;
- нападению на депутата горсовета Руслана Вишневецкого;
- нападению на депутата горсовета Олега Григорука;
- нападению на депутата горсовета Артёма Хмельникова;
- нападению на сотрудников муниципальной полиции;
- нападению на коммунальщиков;
- поджоге манипулятора и автомобиля начальника управления торговли Руслана Мороза:
- уничтожению кранов и грузовиков;
- хулиганству на сессиях горсовета
НЕ РАССЛЕДОВАНЫ.
Никто, никто не понёс наказания. Полностью провалена вся оперативная работа. Никто не занимается предотвращением преступлений. В городе массовый вандализм, хищение лифтовых и телефонных кабелей, люков и ливневок.
Неужели, кто-то думает, что пункты по скупке металлолома, которые растут в городе как грибы, работают без ментовской крыши?
Более, того как вчера полиция била и "винтила" атошников, так три месяца назад она била и "винтила" коммунальщиков, которые резали незаконные бигборды.
Также, уважаемые большие начальники, смею Вам напомнить, что я неоднократно просил вас разобраться, как незаконный рынок на Инженерной вдруг стал вещдоком в уголовном деле (!!!) и теперь сносу не подлежит.
В ответ - тишина.
В результате, если в прошлом году местная полиция получила из городского бюджета 13 миллионов гривен помощи, то в этом году - ни копейки.
Я не собираюсь кормить саботажников и жуликов.
...
Уважаемый Арсен Борисович, я всегда был оптимистом и после сегодняшних отставок остаюсь им. С 2014 года я считаю Вас своим товарищем. Столица всегда может рассчитывать на Днепр.
Спасибо за волевое решение.
...
Но впереди ещё очень много работы. Доведите, пожалуйста, эту истину до своих подчинённых.
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Филатова надо поддержать. Где депутаты? Татьяна Рычкова вроде по Днепру прошла? В ее пользу другая патриотка отказалась от кресла. Ну и где работа , Таня?
Блд, проблема нашей Рады, что сначала они рвутся в депутаты, а там рвутся в комиссии по закордонный делам. Все! И строители и медики и волонтеры хотят ездить по Заграницам. Проанализируйте сколько специалистов пошли в комиссии не по специальности. Ради интереса.
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Sophia-Maria Duglass - про филатова лень даже писать в подробностях (я сам с Днепра).. - поддерживать его нет смысла...Ну вот.., Доника не люблю, но здесь он во многом прав...

"Смена главы НБУ - не политическое решение, а мой личный выбор", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 2549 Роман Донік‏ @donikroman 3 ч.3 часа назад
Суть человека определяет поступок. А не слова. Вчера был поступок Филатова. Точнее отсутствие поступка из за которого избили АТОшников

"Смена главы НБУ - не политическое решение, а мой личный выбор", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 4542

"Смена главы НБУ - не политическое решение, а мой личный выбор", - Гонтарева - Цензор.НЕТ 9350
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еще бы, не личный, на3,14здила тварь лупоглазая бабла и главное вовремя сь@#аться!
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Моя мисия выполнена Это как ??

Все украдено что можно было.....

Бог тебе судья ......

в Тюрьму тебя суку надо посадить !
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... с такою кришою можна красти без страху , колись влада поміняється тоді куда тікати будеш..
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"Выдача Израилем преступников в другую страну не производится, если лицо обвиняется или осуждено запрашивающим государством за совершение преступления государственного характера (измена родине, шпионаж и т.д.)..." http://pravo.israelinfo.co.il/answers/ugp/57019?print
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березень 2016

"Наше з вами головне завдання - це перестати думати про курс долара", - Гонтарева

Жителям України потрібно перестати постійно цікавитися курсом долара. про це заявила глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва
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преза нет оказывается.....и глава нацбанка кошк которая гуляет сама по себе
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В работе нашего преза всегда присутствует какой-то надрыв...
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Молодец, учла ошибки Ставицкого. Вес скизженного золота плюс ее собственный, не должен превышать грузоподъемность ее личного самолета.
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гонтарева кращий банкір від офшоренка йде ?? ЧОГО ??
кращий Банкір уходить, кидає Україну на призволяще??
Чи може йде на довічне ув*язнення за страшні фінансові злочини проти України, чи може тихо втече у европу?
Чи втече туди де їй надійніше та безпечніше як всім злочинцям які вбивають Україну -у ісраіль чи расію ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Смена главы НБУ - не политическое решение, а мой личный выбор", - Гонтарева
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