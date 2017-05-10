 "Смена главы НБУ - не политическое решение, а мой личный выбор", - Гонтарева

Об этом она написала в блоге на NV.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Смена главы НБУ - не политическое решение, а мой личный выбор. Впервые в истории Нацбанка это решение не касается политики. И это еще раз доказывает, что страна изменилась в пользу настоящих демократических ценностей.
Моя миссия завершена - все задачи, которые я поставил перед собой, выполнены. Страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования. Мы очистили банковскую систему от неплатежеспособных банков и усилили ее устойчивость. Более того, полностью трансформировали Национальный банк в мощную модерна институт, перестроив все внутренние процессы", - заявила чиновница.
Напоминаем, 10 апреля Гонтарева объявила о своей отставке. С 11 мая исполняющим обязанности главы НБУ назначен первой заместитель председателя правления НБУ Яков Смолий.
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Александр Дубинский
В июле прошлого года Гонтарева очень сильно устала от "очистки банковской системы" и махнула отдыхать на Мальдивы. На недельку.
С ней поехали ее муж Олег и младший сын Никита.
Источник, близкий к семье Гонтаревых, передал мне фотографии этого отдыха, который мог обойтись главе Нацбанка под миллион гривен (145 тыс гривен в сутки).
Но самое главное, информации об этом отдыхе нет ни в годовой декларации Гонтаревой В. А., как того требует закон, ни в уточняющих документах к ней.
А это - очередное преступление "лучшего главы НБУ".
О чем я конечно же сообщил в Нацагентство по противодействию коррупции, НАБУ и САП. Назар Холодницький, ждите письмо
Подробности (с фотографиями и ценами) - на вашем любимом сайте
http://dubinsky.pro/maldivskie-kanikuly-gontarevoy-za-milli…
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Іди вже з Богом(
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Замість того, щоб сидіти в тюрмі, вона посміхається разом з Порошенко, після успішного збагачення своїх і Порошенківських статків і збанкрутування десятка банків і 3-х кратної девальвації гривні....
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-----------Как всегда врёшь, сучка шелудивая. Как ты ни старалась, а тебе не удалось полностью уничтожить банковскую систему Украины и положить её под шоколадников и кацапов.
Походу за это тебя Пэдро пинком по жирную сраку и выгнал.
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Крендель ее поставил, и крендель же желал бы, чтобы оставалась до конца ЕГО срока.
Да Лера понимает, что "пора", ибо вынесут
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вороВАТАя свинья совсем берега потеряла...
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Borys Filatov з Arsen Avakov.
1 год ·
Наконец-то свершилось. Небеса услышали мои молитвы и сегодня Арсен Аваков ( честь ему и хвала ) отправил в отставку всё полицейское начальство города и области.
Я не хочу корчить из себя пророка и говорить: "А я же предупреждал! А меня же не слышали!".
Ну, предупреждал, ну, не слышали. Но сейчас это уже не важно. Я предпочитаю не копаться в прошлом, а всегда смотреть вперёд.
...
В Днепр едет комиссия больших начальников в больших погонах. Разбираться, так сказать, на местах.
Поэтому обращаю внимание больших начальников ( в 185-й раз ), что, по-моему глубокому убеждению, нельзя рассматривать происходящее в Днепре как отдельные не связанные между собой эпизоды.
Днепр - качают.
Уже два года. И два года я отбиваюсь по всем фронтам. Сам. И мне никто особо не помогает. Нет, нет, все очень вежливы и даже выражают сочувствие. Но вот только помощи никакой.
Полиция коррумпирована, прокуратура занята, а у СБУ более важные дела.
Повторяю в энный раз. До сих пор не найден и не наказан НИ один преступник.
Дела по:
- захвату "титушками" горисполкома;
- нападению на заместителя мэра Елену Молошную;
- нападению на заместителя мэра Александра Санжару;
- нападению на заместителя мэра Михаила Лысенко;
- нападению на депутата горсовета Руслана Вишневецкого;
- нападению на депутата горсовета Олега Григорука;
- нападению на депутата горсовета Артёма Хмельникова;
- нападению на сотрудников муниципальной полиции;
- нападению на коммунальщиков;
- поджоге манипулятора и автомобиля начальника управления торговли Руслана Мороза:
- уничтожению кранов и грузовиков;
- хулиганству на сессиях горсовета
НЕ РАССЛЕДОВАНЫ.
Никто, никто не понёс наказания. Полностью провалена вся оперативная работа. Никто не занимается предотвращением преступлений. В городе массовый вандализм, хищение лифтовых и телефонных кабелей, люков и ливневок.
Неужели, кто-то думает, что пункты по скупке металлолома, которые растут в городе как грибы, работают без ментовской крыши?
Более, того как вчера полиция била и "винтила" атошников, так три месяца назад она била и "винтила" коммунальщиков, которые резали незаконные бигборды.
Также, уважаемые большие начальники, смею Вам напомнить, что я неоднократно просил вас разобраться, как незаконный рынок на Инженерной вдруг стал вещдоком в уголовном деле (!!!) и теперь сносу не подлежит.
В ответ - тишина.
В результате, если в прошлом году местная полиция получила из городского бюджета 13 миллионов гривен помощи, то в этом году - ни копейки.
Я не собираюсь кормить саботажников и жуликов.
...
Уважаемый Арсен Борисович, я всегда был оптимистом и после сегодняшних отставок остаюсь им. С 2014 года я считаю Вас своим товарищем. Столица всегда может рассчитывать на Днепр.
Спасибо за волевое решение.
...
Но впереди ещё очень много работы. Доведите, пожалуйста, эту истину до своих подчинённых.
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Блд, проблема нашей Рады, что сначала они рвутся в депутаты, а там рвутся в комиссии по закордонный делам. Все! И строители и медики и волонтеры хотят ездить по Заграницам. Проанализируйте сколько специалистов пошли в комиссии не по специальности. Ради интереса.
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Роман Донік @donikroman 3 ч.3 часа назад
Суть человека определяет поступок. А не слова. Вчера был поступок Филатова. Точнее отсутствие поступка из за которого избили АТОшников
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Все украдено что можно было.....
Бог тебе судья ......
в Тюрьму тебя суку надо посадить !
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"Наше з вами головне завдання - це перестати думати про курс долара", - Гонтарева
Жителям України потрібно перестати постійно цікавитися курсом долара. про це заявила глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва
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кращий Банкір уходить, кидає Україну на призволяще??
Чи може йде на довічне ув*язнення за страшні фінансові злочини проти України, чи може тихо втече у европу?
Чи втече туди де їй надійніше та безпечніше як всім злочинцям які вбивають Україну -у ісраіль чи расію ?
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