 Я виновна в падении гривни не больше, чем стюардесса в катастрофе самолета, - Гонтарева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание "Новое время".
"Я так и не узнала имя человека, который в разгар войны и физического уничтожения нашей промышленности на востоке страны написал: "Гонтарева виновна в падении гривни не больше, чем стюардесса в катастрофе самолета", - рассказала глава НБУ.
Также Валерия Гонтарева добавила, что Украина в одночасье потеряла на Донбассе и 15% нашего ВВП, и 30% валютных поступлений.
"Как точно сказано. Ведь мы в один миг потеряли на Донбассе и 15% нашего ВВП, и 30% валютных поступлений. У нас остановились предприятия, а инфраструктура была полностью разрушена. Платежный баланс страны просто "разорвало на куски" и курс валюты, который является зеркалом платежного баланса, отреагировал на это соответственно".
"Уже не говорю о тех хронических, несовместимых с жизнью дисбалансах во всех секторах отечественной экономики и банковской системы, которые накопились за двадцать лет имитации реальных реформ. Это и пустой казначейский счет правительства, и стомиллиардная дыра в НАК "Нафтогаз", и огромное количество смертельно больных банков", - прокомментировала глава Нацбанка.
Также Гонтарева отметила, что Украина смогла стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране только благодаря международному сообществу.
"Только благодаря международному сообществу, благодаря МВФ, Мировому банку, ЕБРР, Европейскому Союзу и американскому правительству мы смогли выжить и стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране. Но всего этого мы не смогли бы сделать без стабилизации бюджета и реформы в энергетическом секторе", - отметила Гонтарева.
3894 108
С 11 мая Смолий приступит к исполнению обязанностей главы НБУ, - Гонтарева(15)
С 10 мая обязанности главы Нацбанка будет исполнять первый заместитель главы НБУ Смолий, - Ирина Луценко(76)
Гонтарева в Вашингтоне: Отделения российских банков в Украине находятся в безопасности(50)
Гонтарева о переговорах с Порошенко по кандидатуре нового главы НБУ: "Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника"(81)
Голова НБУ Валерія Гонтарева йде в тривалу відпустку(0)
Ветер перемен в Нацбанке, теория и практика Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"(11)
Если Президент меня спросит по той или иной кандидатуре на пост главы НБУ, то я открыто ему выскажу, - Гройсман(23)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить