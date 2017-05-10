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 Политика Украины, Экономика
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Все про:валюта (3017) гривня (1778) курс (2029) НБУ (4251) Гонтарева (651)

 Я виновна в падении гривни не больше, чем стюардесса в катастрофе самолета, - Гонтарева

гонтарева

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что виновата в падении гривни не больше, чем стюардесса в катастрофе самолета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание "Новое время".

"Я так и не узнала имя человека, который в разгар войны и физического уничтожения нашей промышленности на востоке страны написал: "Гонтарева виновна в падении гривни не больше, чем стюардесса в катастрофе самолета", - рассказала глава НБУ.

Также Валерия Гонтарева добавила, что Украина в одночасье потеряла на Донбассе и 15% нашего ВВП, и 30% валютных поступлений.
"Как точно сказано. Ведь мы в один миг потеряли на Донбассе и 15% нашего ВВП, и 30% валютных поступлений. У нас остановились предприятия, а инфраструктура была полностью разрушена. Платежный баланс страны просто "разорвало на куски" и курс валюты, который является зеркалом платежного баланса, отреагировал на это соответственно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 11 мая Смолий приступит к исполнению обязанностей главы НБУ, - Гонтарева

"Уже не говорю о тех хронических, несовместимых с жизнью дисбалансах во всех секторах отечественной экономики и банковской системы, которые накопились за двадцать лет имитации реальных реформ. Это и пустой казначейский счет правительства, и стомиллиардная дыра в НАК "Нафтогаз", и огромное количество смертельно больных банков", - прокомментировала глава Нацбанка.

Также Гонтарева отметила, что Украина смогла стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране только благодаря международному сообществу.

"Только благодаря международному сообществу, благодаря МВФ, Мировому банку, ЕБРР, Европейскому Союзу и американскому правительству мы смогли выжить и стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране. Но всего этого мы не смогли бы сделать без стабилизации бюджета и реформы в энергетическом секторе", - отметила Гонтарева.
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Так как я - гражданин Литвы, может-быть не имею право выражаться насчет чиновников Украины, но: За ответ 10. А по сути, самый глвный банкир точно не виноват за обесценивание гривны и закрытии банков. Как и пожарные, которые не сумели потушить пожар, или полицейский, который не сумел догнать приступника, или врачь, который не вылечил ( исключение - рак).
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ответь умник если во время обвала нацвалюты у всего народа сбережения уменьшаются идет обнищание а у руководителя БАНКА который ни в чем ни виноват доходы растут ЭТО КАК НАЗЫВАЕТСЯ!!! НЕ ВИНОВАТАЯ Я ДА?!!!
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Руслан, Вы мой пост до конца дочитали? Сарказма не увидели? Читат- после ,,А по сути...".
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...какая ложь-гривна падала стабильно до той поры пока перестали покупать уголь и сталь в восточном зазеркалье . пока перестали поддерживать сепаров и ахметова, если еще прекратят оккупантам платить пенсию и закроют наконец контрабас гривна начнет подыматься(ведь нет отчислений с ордло в пенсионный фонд , нет налогов оттуда ,) говорят только-"оккупанты-оккупанты" , а по международным правилам страна оккупировавшая должна обеспечивать население ., или может это такая тактика властей развалить УКРАИНУ ,незря ведь госпожа Порошенко выбрала ахметовский канал , а по всем тв только Рабиновичи,Бойки .Вилкулы да Мураевы . Почему не дают в эфире слово "совести украинской нации" ? или это такая строится Украина по типу путинской России , только вышиванке?
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та то і так зрозуміло що ти шістка...поки що багата шістка...але карма тебе і таких як ти не пошкодує...приречені щурі...
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Когда стюардессы разбирают самолет на драг металл во время полета или делают мин-нет пилотам... они виноваты аж Очьчень в катострофе! Не праада ли ...?
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80% форумчан тупо исполняют чей-то заказ погавкать на реформаторов. еще 15% просто гавкают чтобы погавкать. ой как все плохо ой давайте их всех на костер! но вот вторая половина этого разговора нигде не упоминается. потому что вторую половину знают только те, кто платит. а вторая половина после "уйти реформатора" - поставить туда своего нереформатора. инерционный совок 90% реформаторов уже "ушел" под гики полезных дураков. браво. этой стране безвиз надо с узбекистаном а не европой... по ментальности ближе
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когда каждый месяц в твоем кошельке после реформаторов денег все меньше и меньше ТО НАХЕРА МНЕ ТАКИЕ РЕФОРМЫ?! Или ты из мазохистов типа нас ебут а мы крепчаем?!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ виновна в падении гривни не больше, чем стюардесса в катастрофе самолета, - Гонтарева
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