 Гонтарева поблагодарила своего анонимного сторонника, который написал, что она виновата в падении гривни "не более, чем стюардесса в катастрофе самолета"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Нацбанка написала в материале для издания "Новое время".
"Многих людей, которым я благодарна, я никогда не видела могу только догадываться, кто в конце 2014 запустил проект Save Gontareva, под которым появилось более 1000 лайков в море всеобщей ненависти. Я так и не узнала имя человека, который в разгар войны и физического уничтожения нашей промышленности на востоке страны написал: "Гонтарева виновата в падении гривни не более, чем стюардесса в катастрофе самолета", - пишет она.
Также Валерия Гонтарева добавила, что Украина в одночасье потеряла на Донбассе и 15% нашего ВВП, и 30% валютных поступлений.
"Как точно сказано. Ведь мы в один миг потеряли на Донбассе и 15% нашего ВВП, и 30% валютных поступлений. У нас остановились предприятия, а инфраструктура была полностью разрушена. Платежный баланс страны просто "разорвало на куски" и курс валюты, который является зеркалом платежного баланса, отреагировал на это соответственно".
"Уже не говорю о тех хронических, несовместимых с жизнью дисбалансах во всех секторах отечественной экономики и банковской системы, которые накопились за двадцать лет имитации реальных реформ. Это и пустой казначейский счет правительства, и стомиллиардная дыра в НАК "Нафтогаз", и огромное количество смертельно больных банков", - прокомментировала глава Нацбанка.
Также Гонтарева отметила, что Украина смогла стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране только благодаря международному сообществу.
"Только благодаря международному сообществу, благодаря МВФ, Мировому банку, ЕБРР, Европейскому Союзу и американскому правительству мы смогли выжить и стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране. Но всего этого мы не смогли бы сделать без стабилизации бюджета и реформы в энергетическом секторе", - отметила Гонтарева.
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Не случайно Соскина пускают только на 112-й канал, да и то, изредка.
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И ещё вот что: все слова политика - ложь, до тех пор, пока его делами не доказано обратное! Вот как гражданин должен относиться к политикам.
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До свиданья, друг мой, до свиданья.
...
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
(ЭТО ДУМАЮТ "ОНИ")
...
...
В этой жизни умирать не ново,
( А ЭТО ДУМАЕМ - "МЫ" !!!!!!!!!!!!)
Ответить
До свиданья, друг мой, до свиданья.
...
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
(ЭТО ДУМАЮТ "ОНИ"...)
...
...
В этой жизни умирать не ново,
( А ЭТО ДУМАЕМ - "МЫ" !!!!!!!!!!!!)
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стюардесса по имени жанна, блин...
и эта, алкоголем сраженная , обрюзгшая женщина, пытается прикрыться романтическим образом стюардессы...
это бы , возможно и прокатило...
НО...как она объяснить, что в то время, когда народ опустили в три раза, эта "стюардесса" богатела в разы?
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ну то настоящие стюардессы, а не жлобы-казнокрады тихобздящие!!!
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Інша точка зору
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ты
ты, коза , не смей к ним примазавыться...
я лично летела в самолете, когда начались проблемы..
к нам пришли стюардессы и еще раз показали , как выжить, если что не так...
ПОСЛЕ ЭТОГО, для тебя блядь, примазывающаюся..
они сели напротив нас, предусмотрены в нормальных компаниях такие стульчики, как оказалось......
на которых пристегнулись и показывали, что они до последнего с пасажирами...
ты, бл..., с кем?
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а керманичем очевидно був Президент
Крім того, вона співає, що країна втратила на Донбасі 15% ВВП
Приват з усіх банків на Донбасі втратив найбільше, і тим не менше працював з прибутком, коли Гонтарєва (стюардеса) за вказівкою керманича протягом 2-х останніх років робила усе щою
завалити захопитиПриват, за інші українські банки, яких замість планової докапіталізації (у разі встановлення вимог НБУ щодо збільшення норми капіталу, як це робилося в Україні раніше та інших країнах), було ліквідовано за рішенням стюардеси, що призбело до прямих втрат Україною/ населенням/ бізнесом більше 300 млрд.грн.
І воно дозволяє собі закочувати очки і кокетувати - розуміє усю безкарність та повне кришування з боку її боса
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они гибли за экипаж в котором были...
ни одной стюардессы не знаю, которая обогатилась бы за сче пассажиров!
что мадам , стюардесса по именни жанна? живи не тужи..
но на могилы ваших предков срать будут...
и правильно будут делать...
какого хора ты себя к стюардессам причисляешь?
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