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 Политика Украины, Экономика
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Все про:валюта (3017) гривня (1778) курс (2029) НБУ (4251) Гонтарева (651)

 Гонтарева поблагодарила своего анонимного сторонника, который написал, что она виновата в падении гривни "не более, чем стюардесса в катастрофе самолета"

гонтарева

Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева в последний день своей работы на этой должности поблагодарила своих сторонников, которые еще с конца 2014 года запустили проект Save Gontareva.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Нацбанка написала в материале для издания "Новое время".

"Многих людей, которым я благодарна, я никогда не видела могу только догадываться, кто в конце 2014 запустил проект Save Gontareva, под которым появилось более 1000 лайков в море всеобщей ненависти. Я так и не узнала имя человека, который в разгар войны и физического уничтожения нашей промышленности на востоке страны написал: "Гонтарева виновата в падении гривни не более, чем стюардесса в катастрофе самолета", - пишет она.

Также Валерия Гонтарева добавила, что Украина в одночасье потеряла на Донбассе и 15% нашего ВВП, и 30% валютных поступлений.
"Как точно сказано. Ведь мы в один миг потеряли на Донбассе и 15% нашего ВВП, и 30% валютных поступлений. У нас остановились предприятия, а инфраструктура была полностью разрушена. Платежный баланс страны просто "разорвало на куски" и курс валюты, который является зеркалом платежного баланса, отреагировал на это соответственно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 11 мая Смолий приступит к исполнению обязанностей главы НБУ, - Гонтарева

"Уже не говорю о тех хронических, несовместимых с жизнью дисбалансах во всех секторах отечественной экономики и банковской системы, которые накопились за двадцать лет имитации реальных реформ. Это и пустой казначейский счет правительства, и стомиллиардная дыра в НАК "Нафтогаз", и огромное количество смертельно больных банков", - прокомментировала глава Нацбанка.

Также Гонтарева отметила, что Украина смогла стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране только благодаря международному сообществу.

"Только благодаря международному сообществу, благодаря МВФ, Мировому банку, ЕБРР, Европейскому Союзу и американскому правительству мы смогли выжить и стабилизировать макроэкономическую ситуацию в стране. Но всего этого мы не смогли бы сделать без стабилизации бюджета и реформы в энергетическом секторе", - отметила Гонтарева.
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Смотря какая "стюардесса". Если свиноматка весом тяжелее, чем самолет, то очень может быть.
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Открыть ролики Олега Соскина в ютубе - там есть много про гонтареву и ее падающий самолет.
Не случайно Соскина пускают только на 112-й канал, да и то, изредка.
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Хорошо.тогда зачем вообще нужна глава нбу ,которой платили тысяч 300 в месяц(если не больше). Ведь абсолютно ни чего не делает и ни за что не отвечает????
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Не стюардесса ты, а шалава финансовая и проститутка банковская
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Просто нужно автоматически после ухода с должности возбуждать уголовное дело и копать!!!
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Даёшь презумпцию виновности чиновника!
И ещё вот что: все слова политика - ложь, до тех пор, пока его делами не доказано обратное! Вот как гражданин должен относиться к политикам.
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"Гонтарева написала прощальное послание"
До свиданья, друг мой, до свиданья.
...
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
(ЭТО ДУМАЮТ "ОНИ")
...
...
В этой жизни умирать не ново,
( А ЭТО ДУМАЕМ - "МЫ" !!!!!!!!!!!!)
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"Гонтарева написала прощальное послание"
До свиданья, друг мой, до свиданья.
...
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.
(ЭТО ДУМАЮТ "ОНИ"...)
...
...
В этой жизни умирать не ново,
( А ЭТО ДУМАЕМ - "МЫ" !!!!!!!!!!!!)
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Ну конечно ежедневные переговоры с главным банкиром рашкостана Эльвирой Набиуллиной, это так стюардесские терки. А вот то, что на работе форточку оставила открытой , за это сажать надо.
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Пиздит как дышит, аж воротит от этих гандонов у власти, 15% падения ВВП или даже 30% падения валютных поступлений это +30% к курсу 8 грн., курс должен быть 10.40 грн, нахера было НБУ при курсе 12 грн. за доллар раздавать умирающим банкам рефинансирование на сумму 160 млр. гривен, которые никто из них заведомо возвращать не собирался, это все бабло 11 млрд. $, было тупо выведено за границу спижжено, а мы получили курс 25 грн.
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Чому не контролювала банків-злодіїв, а допомагала їм красти?
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как эти уроды все достали...
стюардесса по имени жанна, блин...
и эта, алкоголем сраженная , обрюзгшая женщина, пытается прикрыться романтическим образом стюардессы...
это бы , возможно и прокатило...
НО...как она объяснить, что в то время, когда народ опустили в три раза, эта "стюардесса" богатела в разы?
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Конечно после такого "руководства" лучше прикинуться "пассажиром" или даже "чемоданом" в багажном отделении ))))
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вот сразу пришли на ум слова из старого анекдота про стюардессу - сама бл*дь и шутки у нее бл*дские!
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Стюардесса очень даже виновата. Ведь она с пилотом прямо на приборке трахалась...
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Чужа для України людина , тому і така заява . Приїхала на заробітки урвала своє , помахала ручкою- "пока лохи" .
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Стюардесса, не спеши, лётчики сначала кофейку попьют....
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А взагалі - то , страшна девальвація гривні , є нічим іншим як крадіжка в особливо великих розмірах.
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а помнится мне, что бывали случаи, когда стюардессы погибали, спасая пассажиров!
ну то настоящие стюардессы, а не жлобы-казнокрады тихобздящие!!!
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Здесь - подробно о стюардессе: http://aillarionov.livejournal.com/996757.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
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Стюардесса разделяет судьбу, каждого, кто находится на борту самолета. А стюардесса по имени Гонтарева умудрилась в случае крушения гривны и всей банковской системы Украины не только сохранить свои доходы и "сбережения", но и в разы их увеличить. Такое единичное мягкое приземление при падении "самолета" может, разве что ТОЛЬКО присниться психбольному. Стюардесса, БЛИН!
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коза барыжная, ты хоть какое-то отношение к стюардессам имеешь?
ты
ты, коза , не смей к ним примазавыться...
я лично летела в самолете, когда начались проблемы..
к нам пришли стюардессы и еще раз показали , как выжить, если что не так...
ПОСЛЕ ЭТОГО, для тебя блядь, примазывающаюся..
они сели напротив нас, предусмотрены в нормальных компаниях такие стульчики, как оказалось......
на которых пристегнулись и показывали, что они до последнего с пасажирами...
ты, бл..., с кем?
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Сама Гонтарєва визнає, що вона була лише стюардесою в літаку НБУ,
а керманичем очевидно був Президент
Крім того, вона співає, що країна втратила на Донбасі 15% ВВП
Приват з усіх банків на Донбасі втратив найбільше, і тим не менше працював з прибутком, коли Гонтарєва (стюардеса) за вказівкою керманича протягом 2-х останніх років робила усе щою завалити захопити Приват, за інші українські банки, яких замість планової докапіталізації (у разі встановлення вимог НБУ щодо збільшення норми капіталу, як це робилося в Україні раніше та інших країнах), було ліквідовано за рішенням стюардеси, що призбело до прямих втрат Україною/ населенням/ бізнесом більше 300 млрд.грн.
І воно дозволяє собі закочувати очки і кокетувати - розуміє усю безкарність та повне кришування з боку її боса
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коза драная, какое ты отношение имеешь к стюардессам?
они гибли за экипаж в котором были...
ни одной стюардессы не знаю, которая обогатилась бы за сче пассажиров!
что мадам , стюардесса по именни жанна? живи не тужи..
но на могилы ваших предков срать будут...
и правильно будут делать...
какого хора ты себя к стюардессам причисляешь?
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Сравнила себя со стюардессой? Ну ни фига себе? Самолет то не взлетит!!!!
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Так же ,как и Яресько ,поставившая Украину на "счетчик",при долге в 4 млрд. дол.Украина должна выплатить более 120 млрд. за 50 лет.США рукоплескало.
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ты ж как питро сказал-лучший банкир миру-хай бог милует еще таких банкиров нам!
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так что то наш хитрый педро не ставит этого наилучшего банкира управлять своими капиталами
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Стюардеса не управляет самолетом. Надо сравнивать с капитаном ВС, а если он тупой, то он хер взлетит, расшибется. Жалко в банке не расшибешся при неправильном решении.
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Так у нас глава нацбанка ничего не решает? а шо ж ты курва три года зубами за это кресло держалась? как вошь за волос.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГонтарева поблагодарила своего анонимного сторонника, который написал, что она виновата в падении гривни "не более, чем стюардесса в катастрофе самолета"
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