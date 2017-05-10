 Выставку фотографий о защитниках Авдеевки PROMKA представят в Варшаве и Праге. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее мы писали, что серия PROMKA - фотопроект о событиях на промзоне города Авдеевки и ее защитниках. Все время проведения АТО на Востоке Украины этот промышленный центр не перестает быть напряженной зоной Украины-российской войны.
"ПромКом", странное, неизведанное место, где до сих пор продолжается 2014 год, где не знают понятия перемирие. Отсюда приходит слишком много невеселой статистики, и крайне мало сведений, чтобы общественность могла осознать, что в конце там творится", - говорит автор.
PROMKA - это серия черно-белых фотографий и полароидных снимков об украинских героях, которые ежедневно в нечеловеческих условиях под постоянными обстрелами выполняют свой долг по обороне украинской государственности.
Проект уже побывал в Мюнхене, Цюрихе и Женеве.
16 мая экспозиция будет открыта в Варшаве, 31 мая - в Праге. Для организации этих выставок фотограф собирает средства.
Затем серию фотографий увидит Португалия.
Страница проекта.
По поводу помощи в организации выставок в Варшаве, Праге и в других городах Европы обращаться к автору Олесю Кромплясу.
Карта ПриватБанка:
5168 7423 3129 2494
Кромпляс Олександр.
1437 11
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Два тайника с гранатометами и боеприпасами выявлены в Донецкой области, - СБУ. ФОТОрепортаж(0)
СБУ задержала на Донетчине контрактника ВСУ, ранее воевавшего за "ДНР". ФОТО(51)
Боевики обстреляли Зайцево из минометов 82-го калибра, - штаб(1)
Боевики врут СЦКК об обстрелах ВСУ для оправдания "ответного" огня, - разведка(20)
О ВДНХ, разрухе и выставке собак(0)
Враг обстрелял из 122 мм пушек наши позиции под Новозвановкой. По всей линии столкновения применялись минометы. Ранено пять воинов, - штаб АТО(16)
Выполняя боевое задание, погиб украинский воин, подорвавшись на растяжке, - пресс-центр АТО(29)
Ответить
З яких це часів Петін син - захисник Авдіївки? Навіщо зрадофіли постійно прикидуються ідіотами?
Ответить
Ответить
Ответить
Вах, яка серйозна аналітика. А може ти рептилоїд з планети Нубіру і ховаєш під людською шкірою зелену луску?
Ответить
Порохоботы , тут же нема никакой зрады ? Верно я говорю ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить