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Все про:выставка (373) фото (2446) Авдеевка (1490)

 Выставку фотографий о защитниках Авдеевки PROMKA представят в Варшаве и Праге. ФОТО

Военный корреспондент Олесь Кромпляс представляет в странах Европы выставку своих фотографий в передовой в Авдеевке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Ранее мы писали, что серия PROMKA - фотопроект о событиях на промзоне города Авдеевки и ее защитниках. Все время проведения АТО на Востоке Украины этот промышленный центр не перестает быть напряженной зоной Украины-российской войны.

"ПромКом", странное, неизведанное место, где до сих пор продолжается 2014 год, где не знают понятия перемирие. Отсюда приходит слишком много невеселой статистики, и крайне мало сведений, чтобы общественность могла осознать, что в конце там творится", - говорит автор.

Выставку фотографий о защитниках Авдеевки PROMKA представят в Варшаве и Праге 01

PROMKA - это серия черно-белых фотографий и полароидных снимков об украинских героях, которые ежедневно в нечеловеческих условиях под постоянными обстрелами выполняют свой долг по обороне украинской государственности.

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Проект уже побывал в Мюнхене, Цюрихе и Женеве.

16 мая экспозиция будет открыта в Варшаве, 31 мая - в Праге. Для организации этих выставок фотограф собирает средства.

Затем серию фотографий увидит Португалия.

Страница проекта.

По поводу помощи в организации выставок в Варшаве, Праге и в других городах Европы обращаться к автору Олесю Кромплясу.

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Кромпляс Олександр.
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Там не хватает фотки Петиного сына в футболке с надписью "россия" ....
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Выставку фотографий о защитниках Авдеевки.
З яких це часів Петін син - захисник Авдіївки? Навіщо зрадофіли постійно прикидуються ідіотами?
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Идиот это ты - всё что касается главнокомандующего чрезвычайно важно ,если его сынок вышивает в майке "россия",то может и Петя такую же под костюмчиком носит а тогда о какой Авдеевке может идти речь ...
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"То может и".
Вах, яка серйозна аналітика. А може ти рептилоїд з планети Нубіру і ховаєш під людською шкірою зелену луску?
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https://twitter.com/InfoResist/status/862189859800309760

Порохоботы , тут же нема никакой зрады ? Верно я говорю ?
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Село под Одессой це серйозний рівень. Наступного року будуть в катакомбах свої паради проводити.
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Так шо , село под Одесой нам не нужно ? Москалям отдашь
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Те село з сьогоднішнього дня вже входить в склад расєї після того як там маргінали в аквафрешем покатались? Ні? От і не треба робити з мухи слона.
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Ось це дуже правильно. Треба показувати Європі всю правду про війну на Донбасі, щоб російська пропаганда не забивала людям мізки.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВыставку фотографий о защитниках Авдеевки PROMKA представят в Варшаве и Праге. ФОТО
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