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 Политика Украины, Общество, Здоровье
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Все про:Кабмин (10213) медицина (1490) Минздрав (1348) реформы (2587)

 Реформа здравоохранения коснется всей медицинской отрасли - от образования до фармрынка, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

реформа

Реформа здравоохранения коснется всей медицинской отрасли - от образования до фармрынка, полностью разрушит старую философию отношений между врачом и пациентом, ударит по лоббистам, которые защищают теневые потоки, и вызовет сопротивление "потребителей" бюджетных средств за койко-места.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил заместитель Министра здравоохранения Павел Ковтонюк, комментируя вопрос кто выигрывает/проигрывает от медицинской реформы и ожидать ли сопротивления изменениям.

Накануне вынесения соответствующих законопроектов на рассмотрение парламента он, в частности, отметил: "Любые изменения всегда пугают, и это нормальная реакция людей на реформу. Однако ее дальнейшее промедление приведет к тому, что численность украинцев и дальше будет сокращаться, о чем свидетельствуют демографические показатели. По данным официальной статистики за 25 лет независимости население Украины сократилось более чем 9 млн человек, детское - уменьшилось почти вдвое и сегодня составляет 7,6 млн. В этой печальной статистике не последнюю роль играет неэффективная система здравоохранения".

Реформа здравоохранения коснется всей медицинской отрасли - от образования до фармрынка, - Минздрав 01
Ковтонюк рассказал, как реформа повлияет на отрасль. Так, внедрение оплаты за конкретную медицинскую услугу или пролеченный случай уничтожит взятки в конвертах, которые пациенты сейчас платят всем - от санитарки до главного врача.

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Реформа здравоохранения коснется всей медицинской отрасли - от образования до фармрынка, - Минздрав 02
"Между врачом и пациентом НЕ БУДЕТ наличных расчетов и больного на каталке не будут спрашивать есть ли у его родственников деньги, чтобы заплатить за операцию", - отметил замминистра.

Реформа здравоохранения коснется всей медицинской отрасли - от образования до фармрынка, - Минздрав 03

Использование европейских протоколов лечения, в свою очередь, уничтожит такое понятие как "полипрагмазия", когда пациенту выписывали чрезмерное и ненужное количество лекарств.

Внедрение референтных цен на лекарства существенно повлияет на их стоимость и сделает невозможным "накрутки", когда цена одного и того же препарата в Украине выше, чем, например, в Польше. А закупка лекарств через международные организации уничтожит коррупцию на тендерах.


Реформа здравоохранения коснется всей медицинской отрасли - от образования до фармрынка, - Минздрав 04

Отдельно масштабные изменения коснутся инфраструктуры отрасли в связи с усилением одних больниц и перепрофилированием других.

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Реформа здравоохранения коснется всей медицинской отрасли - от образования до фармрынка, - Минздрав 05

По всем упомянутым сферами стоят большие финансовые потоки. Поэтому, реформа будет иметь широкий круг противников в лице взяточников в больницах и медуниверситетах, фармацевтических лоббистов и недобросовестных дистрибьюторов, функционеров, которые удерживали стены и кровати, депутатов, которые не хотят делать непопулярные шаги и прячутся за риторикой о несовершенстве законопроектов или неидеальность расчетов.

Реформа здравоохранения коснется всей медицинской отрасли - от образования до фармрынка, - Минздрав 06

К тем, кто выигрывает от реформы, относятся обычные врачи, которые добросовестно делают свою работу и зарплата которых теперь будет зависеть от количества пациентов; молодые врачи, которые получат европейское образование; аптечный и фармацевтический бизнес, которые готовы к честной работы на рынке; все украинцы, которые не будут нести необоснованные расходы на лекарства и медуслуги.

"Сейчас решающий момент для правительства и отрасли. Нынешняя парламентская сессия четко покажет кто из политиков реально хочет изменений, а кто продолжит 25-летнюю мантру о новой концепции, закон или пилотный проект в медицине", - отметил Павел Ковтонюк.
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Реформа в кратце--вы все сдохните.
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Ну, такие ПДРСы как ты, Крот, непременно должны сдохнуть, чтобы люди нормально лечились и жили.
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Привет,вы себя считаете нормальным? Боюсь вы сдохнете первым,от язвы желудка))
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да тебе точно нужен доктор который бошки лечит!
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Мне может и нужен,а вот вам уже ни чего не поможет,вы типичный идиот.
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Сорри, мадам... ваш рост? Ширина плеч и бёдер? У нас очередь две недели... но для вас....
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Главное - разрушить фармацевтическую мафию. В.Рабинович - один из лоббистов фарм. мафии.
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А ты шо не в курсе .Рабинович член партии хабат,так шо осторожней на поворотах.Или русский мир уже и хасидов с хабатом купил.
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насмешил. та мне плевать кто там в какой партии. смерды они. пся крив. они для меня нечисть.
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перемога в медицині, з такими людьми у владі?!
дасіш) фантастік)))!
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научись отделаять мух от котлет, ее мочат как раз те, кто больше всех льет говно на "чоколядную" власть.
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Вы же в одной комнате сидите,чего через комп разговариваете?
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Где вас таких минстець находит? Деньги на умных тролях экономит?
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Во верх эрудиции и юмора в одном флаконе,иди уже за "бояркой" болезный.
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тебе надо ты и иди! а я то думал вам в ольгино бесплатно наливают.
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Конечно ВСЕХ,кроме власти и их детей,которые лечатся и учатся за бугром а всем остальным видимо гаплык приготовили капитальный ....
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Можно подумать, что могло быть хуже, чем уже было.
Вы, суки, готовы жопу всем аптекарям лизать - только бы ничего не менялось и был блат. Рабы, блдь... В Европе плолучилось (Прибалтика и Польша) а вам, дыбилам койко-место подавай, чтоб можно было обосравшись умереть.
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Скушай шАкададу,и не нервничай так эуропеец.
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Так ты дятелок не учитываешь одной маленькой детали - в Польше и Прибалтике реформами занимались реформаторы а не воры ,Петя Порошенко у власти последние лет 15ть так точно и он отреформировал только собственное благосостояния и больше ничего ,так же он будет действовать и дальше !!!
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ПисеЦ, После "самой успешной" реформы милиции, бубен шаманов останется единственное доступное и действенное средство в области реформированной медицины !
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все нормализуется!)))реформы быстро не делаются в Огромной стране)))просто нужны всем страховые полисы,опытов кучи)))все проходили давно эти стадии становления))
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Стелют мягко, каково-то будет спать? Наобещать можно все что угодно, но обещаниями все мы сыты по горло... Как говаривал Жванецкий, в хорошее верю с трудом, в плохое - сразу и накрепко...
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Десь половиною з перелікованого вже четвертий рік займаються.
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Столкнулась с медициной в Италии. На меня она произвела впечатление. Меня по скорой привезли с травмой в госпиталь. 1. Важно иметь страховку. 2. Но без страховки по скорой тоже принимают.3. От приемного отделения скорой уходят по полу цветные полосы- каждая полоса определяет степень вашей проблемы. Кому сразу операционная , а кому просто врач. На руку сразу одевают браслет нужного цвета. Вы всегда по цветной линии можете определить куда бежать . Прием ведет бригада врачей и волонтер за компьютером. Вся информация сразу в компьютер . Тут же подвезли тележку с узи, тут же подошел лаборант с
анализом крови, и быстро отправили на рентген. Полчаса и диагноз готов. Это работа госпиталя. Если вам надо консультация врача- тогда в частные клиники и кабинеты.
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Хочу добавить , что врачей не хватает везде . В центральной части Франции в маленьких городках их просто нет. Советую посмотреть фильм" моя прекрасная деревня"( Франция). Там проблема врачей во Франции описана в шутливой форме.
Проблема украинских врачей в незнании языков- потому они практически не могут подтвердить свою квалификацию в ЕС.
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Уточню: " почти идеальная деревня " Франция фильм
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Пессимист,это хорошо информированный оптимист.Где мы и где Италия с Францией.
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Вам это проще знать - под землей границ нет, крот.
А Италия и Франция там же где и мы, в Европе. Хотя о китайской медицине легенды ходят. А в Сингапур ездят с онкологией и вылечиваются, в отличии от Украины.
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Извините за вопрос,а вы каким боком к Украине? Вы может и в Европе,Украина в глубокой шоколадной жопе.Что же вы не лечитесь в районной больнице ну например Приазовска? Думаете эту бамажку там на стену наклеят,и все поменяется?Деньги на реформы украли еще год назад.
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усьо так краасиво нааписяно..
Сразу видно что писал бівший поллитрук кпСС.
Без увеличения финансирования до уровня ЕС так и будем доплачивать....
Систему нада менять. ВСЮ. С самого первого верха.
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какое финансирование??))))все везде платное,платят налогоплательщики через страховки(которые растут из года в год
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намалював плакатиків та графиків - поялозив по них перстом - і реформа зроблена!

Ці корупційні довбні, як цей нероба і його тупенька господиня Супрун, навіть не в змозі зрозуміти, що перша реформа, яку треба зробити якісно - це реформа судової системи (!), друга необхідна - цен реформа законодавства, третя - це реформа економікі (точніше цілий пакет реформ!) САМЕ У ТАКІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ !

І тільки коли (і якщо!) вищезгадані реформи призведуть до успіху, можна продовжувати робити реформи у інших суспільно важливих галузях. ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЦИХ ТРЬОХ! Усі намагання поставити "бричку попереду коняки" призведуть до краху й того працюючого хоч якось, що маємо, бо немає економічної бази. Крапка.
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На бумаге класс, в жизни- коррупция всему труба...
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Да мы видим ваш флаг,можете даже и не стараться,привет Ху"лу.
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Что бы была настоящая реформа,надо запретить депутатам и министрам,а так же членам их семей,лечение за границей,остальное все фуфло.То же и с образованием.
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хоть половину сделают это уже победа. шо то много наобещали. прям рай на земле.
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Будет не реформа , а профанация . Петя импотент на изменения ))))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформа здравоохранения коснется всей медицинской отрасли - от образования до фармрынка, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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