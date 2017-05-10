 Реформа здравоохранения коснется всей медицинской отрасли - от образования до фармрынка, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил заместитель Министра здравоохранения Павел Ковтонюк, комментируя вопрос кто выигрывает/проигрывает от медицинской реформы и ожидать ли сопротивления изменениям.
Накануне вынесения соответствующих законопроектов на рассмотрение парламента он, в частности, отметил: "Любые изменения всегда пугают, и это нормальная реакция людей на реформу. Однако ее дальнейшее промедление приведет к тому, что численность украинцев и дальше будет сокращаться, о чем свидетельствуют демографические показатели. По данным официальной статистики за 25 лет независимости население Украины сократилось более чем 9 млн человек, детское - уменьшилось почти вдвое и сегодня составляет 7,6 млн. В этой печальной статистике не последнюю роль играет неэффективная система здравоохранения".
Ковтонюк рассказал, как реформа повлияет на отрасль. Так, внедрение оплаты за конкретную медицинскую услугу или пролеченный случай уничтожит взятки в конвертах, которые пациенты сейчас платят всем - от санитарки до главного врача.
"Между врачом и пациентом НЕ БУДЕТ наличных расчетов и больного на каталке не будут спрашивать есть ли у его родственников деньги, чтобы заплатить за операцию", - отметил замминистра.
Использование европейских протоколов лечения, в свою очередь, уничтожит такое понятие как "полипрагмазия", когда пациенту выписывали чрезмерное и ненужное количество лекарств.
Внедрение референтных цен на лекарства существенно повлияет на их стоимость и сделает невозможным "накрутки", когда цена одного и того же препарата в Украине выше, чем, например, в Польше. А закупка лекарств через международные организации уничтожит коррупцию на тендерах.
Отдельно масштабные изменения коснутся инфраструктуры отрасли в связи с усилением одних больниц и перепрофилированием других.
По всем упомянутым сферами стоят большие финансовые потоки. Поэтому, реформа будет иметь широкий круг противников в лице взяточников в больницах и медуниверситетах, фармацевтических лоббистов и недобросовестных дистрибьюторов, функционеров, которые удерживали стены и кровати, депутатов, которые не хотят делать непопулярные шаги и прячутся за риторикой о несовершенстве законопроектов или неидеальность расчетов.
К тем, кто выигрывает от реформы, относятся обычные врачи, которые добросовестно делают свою работу и зарплата которых теперь будет зависеть от количества пациентов; молодые врачи, которые получат европейское образование; аптечный и фармацевтический бизнес, которые готовы к честной работы на рынке; все украинцы, которые не будут нести необоснованные расходы на лекарства и медуслуги.
"Сейчас решающий момент для правительства и отрасли. Нынешняя парламентская сессия четко покажет кто из политиков реально хочет изменений, а кто продолжит 25-летнюю мантру о новой концепции, закон или пилотный проект в медицине", - отметил Павел Ковтонюк.
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дасіш) фантастік)))!
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Вы, суки, готовы жопу всем аптекарям лизать - только бы ничего не менялось и был блат. Рабы, блдь... В Европе плолучилось (Прибалтика и Польша) а вам, дыбилам койко-место подавай, чтоб можно было обосравшись умереть.
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анализом крови, и быстро отправили на рентген. Полчаса и диагноз готов. Это работа госпиталя. Если вам надо консультация врача- тогда в частные клиники и кабинеты.
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Проблема украинских врачей в незнании языков- потому они практически не могут подтвердить свою квалификацию в ЕС.
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А Италия и Франция там же где и мы, в Европе. Хотя о китайской медицине легенды ходят. А в Сингапур ездят с онкологией и вылечиваются, в отличии от Украины.
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Сразу видно что писал бівший поллитрук кпСС.
Без увеличения финансирования до уровня ЕС так и будем доплачивать....
Систему нада менять. ВСЮ. С самого первого верха.
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Ці корупційні довбні, як цей нероба і його тупенька господиня Супрун, навіть не в змозі зрозуміти, що перша реформа, яку треба зробити якісно - це реформа судової системи (!), друга необхідна - цен реформа законодавства, третя - це реформа економікі (точніше цілий пакет реформ!) САМЕ У ТАКІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ !
І тільки коли (і якщо!) вищезгадані реформи призведуть до успіху, можна продовжувати робити реформи у інших суспільно важливих галузях. ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ЦИХ ТРЬОХ! Усі намагання поставити "бричку попереду коняки" призведуть до краху й того працюючого хоч якось, що маємо, бо немає економічної бази. Крапка.
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