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Все про:дети (3129) инвалиды (294) КГГА (1940) Киев (17031) прокуратура (2865) растрата (111) чиновник (1359)

 Экс-чиновников КГГА будут судить за растрату средств, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот

Чиновники в общей сложности растратили 870 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

В Соломенский суд Киева направлен обвинительный акт в отношении бывшего главного бухгалтера департамента социальной политики КГГА и бывшего начальника управления бухгалтерского учета и финансов Главного управления социальной защиты населения - по факту растраты средств столичного бюджета в особо крупных размерах.

"Установлено, что, находясь на указанных должностях, злоумышленники, действуя по предварительному сговору в интересах третьих лиц, безосновательно внесли в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. В дальнейшем на основании указанных поддельных документов на счета одного из столичных университетов из бюджета города было необоснованно перечислено свыше 870 тыс. грн", - сказано в сообщении.

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Действия бывших должностных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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Просто вдумайтесь! Спиздить деньги у детей инвалидов!!! Разрыв головы.....Честный суд?! Да бля выкорчевать его семя шоб не рождались такие уёбки.
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И кстати сколько ещё сейчас нынешних ворюг там же.....
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" Просто вдумайтесь! Спиздить деньги у детей инвалидов!!! Разрыв головы..... "

Я тебя вполне понимаю , но для Украины это нормально . У нас вон мусора АТОшников ... Так шо , все в порядке .
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Так я и говорю что ДОСТАЛО всё ближе и реальнее. За фальшивым патриотизмом не спрячутся...и вышиванки элитные не спасут. Хуже что теперь реального оружия у люде на руках много.....
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Да, разрыв головы. И эти выродки потом по телевизору в передачах Каті Cвинячей и ей подобных шлюх парят нам мозг, что вот такое вот воровство у самых слабых и беззащитных это и есть "умение жить" и "путь к успеху".
Выкорчевывать нужно не только этих моральных выродков, но и всех кто за их украденные у детей инвалидов деньги пытается представить их "тоже человеками".
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Да хтож кума чи свата посадить????

А вообще очень и очень мерзко и печально.
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Как не посадить? В кабинет, кресло.......У РОШЕН ещё кадров рабов много......
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Ну конешно, те на кого есть компромат позговорчивее , и договориться и порешать....
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Не судити треба а розстрілювати.... На крайняк руки спочатку відрубати....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-чиновников КГГА будут судить за растрату средств, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот
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