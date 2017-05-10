 Экс-чиновников КГГА будут судить за растрату средств, выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.
В Соломенский суд Киева направлен обвинительный акт в отношении бывшего главного бухгалтера департамента социальной политики КГГА и бывшего начальника управления бухгалтерского учета и финансов Главного управления социальной защиты населения - по факту растраты средств столичного бюджета в особо крупных размерах.
"Установлено, что, находясь на указанных должностях, злоумышленники, действуя по предварительному сговору в интересах третьих лиц, безосновательно внесли в официальные документы завышенные суммы за оплату обучения студентов из числа детей-инвалидов, инвалидов, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. В дальнейшем на основании указанных поддельных документов на счета одного из столичных университетов из бюджета города было необоснованно перечислено свыше 870 тыс. грн", - сказано в сообщении.
Действия бывших должностных лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч. 5 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
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Я тебя вполне понимаю , но для Украины это нормально . У нас вон мусора АТОшников ... Так шо , все в порядке .
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Выкорчевывать нужно не только этих моральных выродков, но и всех кто за их украденные у детей инвалидов деньги пытается представить их "тоже человеками".
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А вообще очень и очень мерзко и печально.
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