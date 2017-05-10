 На Днях буддийской культуры в Украине представят мастер-класс по медитации и курс по медицине

Как сообщает Цензор.НЕТ, организаторами выступили Благотворительный фонд "Живая традиция" и Религиозный центр украинского объединения буддистов школы Карма Кагью.
Серия мероприятий состоится с 11 по 30 мая, большинство из которых пройдут в Украинском доме. Также запланирован кинопоказ в кинотеатре "Украина" и круглый стол в Национальном университете имени Шевченко.
В день открытия выставки, в первое полнолуние мая, весь буддийский мир отмечает Весак, День Будды - день рождения исторического Будды Шакьямуни. Кроме торжественного открытия, организаторы приглашают всех желающих присоединиться к вечернему празднованию, во время которого можно будет насладиться музыкой и попробовать традиционные тибетские сладости и чай.
"Традиционно считается, что именно в этот день родился исторический Будда, и в этот же день через 35 лет он достиг Просветления - состояния абсолютного счастья и знания, которым все есть. В этот день буддисты собираются для совместной медитации, которая позволяет раскрыть собственный потенциал ума и развить такие качества, как сострадание и мудрость. Поэтому открытие выставки "Сокровище Тибета" в этот день является весьма символичным", - рассказал Александр Рыбин, директор и основатель выставки.
Организаторы анонсируют: произведения искусства, представленные на выставке "Сокровище Тибета", тематические фильмы и лекции, рассказы о путешествиях буддийскими странами, мастер-классы по тибетского языка и буддийской медитации - все это окунет вас в удивительный мир буддийской культуры и приблизит к источникам, из которых берут свое начало глубокие поучения Будды.
Программу Дней буддийской культуры в Украине смотрите здесь.
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2. Здесь холодный горный воздух, вы слышите пение птиц.
3. Никто, кроме вас, не знает об этом тайном месте.
4. Вы полностью скрылись от безумного места под названием «мир».
5. Успокаивающие звуки водопада наполняют воздух спокойствием.
6. Вода прозрачнее слезы.
7. Вы можете легко разглядеть лицо заблудившегося российского фашиста, которого вы держите под водой.
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Выросшая на могиле врага.
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Тобто їх відразу після сеансу можна заарештовувати за шахрайство?
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