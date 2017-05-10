 В России предлагают ввести налог для малодетных семей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Известия", отмечая, что этот проект закона есть в распоряжении издания.
Автор законодательной инициативы - директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Отмечается, что документ разрабатывали совместно с экспертным сообществом.
По его словам, ответственными за прохождение закона предлагается сделать Минобороны и Минэкономразвития России, так как в перспективе закон направлен на содействие решению проблемы трудовых ресурсов и обеспечению обороноспособности РФ.
Отмечают, что в тексте прописано разделение многодетных семей на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. При этом многодетная семья определена, как "полная семья, за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющую трех и более детей (младший не должен достигать 18 лет)".
Предлагается каждый месяц выплачивать деньги таким семьям в зависимости от количества детей.
Наряду с этим предлагают ввести специальный налог на малодетных (для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком), но его размер пока не определили.
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ведь такой налог уже существовал и звался"налог на яйца"
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Годков эдак пять, и будут Ахмет и Махмуд самыми русскими именами.
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.... и обеспечению обороноспособности РФ
Більше багатонаціонального гарматного м'яса!
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Таки смена трупного контингента "вежливых"
людейпутлероидов должна присутствовать.
Иначе руцкий мыр вяликага ПУ не с кем будет строить.
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Я талантливый и дальновидный прорицатель и могу сообщить следующее: вас будут часто нахуй посылать с вашими закидонами...
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читаем дальше Вашу реплику - смесь хамства с "аргументацией", рассчитанной на особо тупых. мне на эту гадость даже плюнуть жалко... в кацапстан эмигрировать не желаИтИ... там Вам понравится....
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Налог на бездетность существовал в СССР как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с ноября 1941 года на основании Указов Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР» и от 8 июля 1944 г. (раздел IV «О налоге на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР») с последующими дополнениями и изменениями. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. В 1949 году налог повышен для сельского населения, в результате чего сельчане, не имеющие детей платили 150 рублей в год, одного ребенка - 50 рублей, двух детей - 25 рублей в год, до 1952 года.
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