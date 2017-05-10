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Все про:демография (185) дети (3129) налоги (2481) Россия (70360)

 В России предлагают ввести налог для малодетных семей

На рассмотрение президента РФ подали законопроект "О статусе многодетных семей", который предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение налога на малодетность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Известия", отмечая, что этот проект закона есть в распоряжении издания.

Автор законодательной инициативы - директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Отмечается, что документ разрабатывали совместно с экспертным сообществом.

По его словам, ответственными за прохождение закона предлагается сделать Минобороны и Минэкономразвития России, так как в перспективе закон направлен на содействие решению проблемы трудовых ресурсов и обеспечению обороноспособности РФ.

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Отмечают, что в тексте прописано разделение многодетных семей на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. При этом многодетная семья определена, как "полная семья, за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющую трех и более детей (младший не должен достигать 18 лет)".

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Предлагается каждый месяц выплачивать деньги таким семьям в зависимости от количества детей.

Наряду с этим предлагают ввести специальный налог на малодетных (для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком), но его размер пока не определили.
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Лишнехромосомным вскоре введут ещё и налог на воздух.. !
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Китайцы вообще могли бы ситуацию исправить. Если им за просто так гражданство давать.
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яйцы--против!!
ведь такой налог уже существовал и звался"налог на яйца"
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Той,що був, був за бездітність. А тут пішли далі - за малодітність, як раз під чечен, дагів.
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за крым и донбасс должен же кто-то платить...
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Зачем рожать детей в параше, обрекая их на страдания?
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После просмотра видео о казни козломордого, ясен пень будут и не такие налоги...
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Это часом не тупорылая Поклонская придумала? А ещё на пенсионеров надо!
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вот это правильно...но гораздо эффективнее прогрессирующий налог на многодетных
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У многодетных жителей Москвабада - выходцев из саксаульных кишлаков и виноградных аулов - и так денег нет, какие с них налоги?
Годков эдак пять, и будут Ахмет и Махмуд самыми русскими именами.
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Уже есть! За тот, что из земли русской прёт. И мы его тоже платим.
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китайцы с кавказцами плохо на своей орде орудуют !
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давайте, лишнехромосомные, нарожайте царю ещё больше дебилов. А то обдерут до нитки ))))
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Кто в курсе - когда уже в православном рейхе введут обязательное изнасилование по субботам?
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Не хватает со всем миром бодаться. Нужно больше ихтамнетов.
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....ответственными за прохождение закона предлагается сделать Минобороны

.... и обеспечению обороноспособности РФ

Більше багатонаціонального гарматного м'яса!
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Твоими молитвами,только не рыгай от счастья.
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Ну не стануть ті хто порозумніше офіційно шлюб оформлювати.
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По его словам, ответственными за прохождение закона предлагается сделать Минобороны и Минэкономразвития России, так как в перспективе закон направлен на содействие решению проблемы трудовых ресурсов и обеспечению обороноспособности РФ.

Таки смена трупного контингента "вежливых" людей путлероидов должна присутствовать.
Иначе руцкий мыр вяликага ПУ не с кем будет строить.
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Коли там народжувати? Часу обмаль. Вже треба готуватись до чергового побєдабєсія.
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не - он введёт за пользование дневным (солнечным) светом!
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рациональное зерно здесь есть, кто-то живет для себя, а кто-то воспитывает новых граждан государства, тратя на это ресурсы и время, таких людей государство должно поощрять, можно и за счет бездетных
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Дык, поощрение - выдача льгот, премий, или еще каких то пряников тем кто имеет детей. А это кнут.
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За счет кого/чего поощрять? пусть те, кто живет в свое удовольствие, и поощряют
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А вам не кажется, простите, что это не ваше собачье дело, а личное дело каждого? Не окуели ли вы, не? Я вот, к примеру, не указываю вам, иметь детей, не иметь, сколько. Потому что понимаю - это не моего ума дело, это вам решать. Так какого, простите, буя, вы настолько наглеете, что позволяете себе навязывать другим, как им детей планировать?
Я талантливый и дальновидный прорицатель и могу сообщить следующее: вас будут часто нахуй посылать с вашими закидонами...
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А я и не говорю, сколько вам надо иметь детей, вполне возможно, что вам и не надо иметь детей - естественный отбор в действии. Если у вас медицинские проблемы - тогда к вам никаких вопросов, если вы просто не хотите себя утруждать - будьте добры профинансировать тех, кто родит детей, которые вам потом в старости будут утки подносить
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прально: пусть те, кто могут руками и/или головой работать, финансируют тех, кто может работать только э... ну Вы поняли! :p таким образом достаточно быстро (в исторических масштабах) первые повыведутся или свалят... останутся одни ударники э... ну Вы поняли!
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не надо лепить тупые шаблоны, кто чем может работать, если никто не будет рожать, то где ты будешь жить на старости лет?
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когда обращаются на "ты" после подчёркнутого обращения на "Вы" - это, девочка, называется "хамство".
читаем дальше Вашу реплику - смесь хамства с "аргументацией", рассчитанной на особо тупых. мне на эту гадость даже плюнуть жалко... в кацапстан эмигрировать не желаИтИ... там Вам понравится....
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Извини, но твой примитивный коммент обращения на "вы" не заслужил. Если ты не можешь понять проблему и мыслишь тупыми шаблонами "кто чем работает" и куда надо плюнуть, то тебе лучше и не размножаться. Удачи!
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Це ж було в совку. Називалося в народі "податок на яйця". Я пам'ятаю як радів мій колега, в якого перший син народився пізно ввечері 31 січня, а не 1 лютого. Каже "малий подарував мені скасування мого податку на яйця". Здається 6% від ЗПЛ брутто.
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Боярышник празднует День Победы над демографией каЦапии.
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Семимильными шагами,под руководством партии и правительства,и лично товарища ...уйла-вперед -на свалку истории!
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А советский налог на яйца в России еще не восстановили?
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Сподобалась класифікація сімей - "зажиточные (на частичном гособеспечении)". Он воно хто такі "зажиточні", які тут на форумі гадять і пишуть про своє багатство і що він роботу "хахлам-гастарбайтерам" дає у своїй вялікій раіссі.
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Ничего нового, Куйло восстанавливает любимый им совок.

Налог на бездетность существовал в СССР как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с ноября 1941 года на основании Указов Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР» и от 8 июля 1944 г. (раздел IV «О налоге на холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР») с последующими дополнениями и изменениями. Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 рубля в месяц. С заработка менее 70 рублей налог не взимался. В 1949 году налог повышен для сельского населения, в результате чего сельчане, не имеющие детей платили 150 рублей в год, одного ребенка - 50 рублей, двух детей - 25 рублей в год, до 1952 года.
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Ага, свиноматки - самые многодетными будут (и нищим,и на шее других). Прежде чем рожать ДУМАТЬ надо, как кормить, содержать и воспитывать (а получится ли?). Просто ХОЗЯЕВАМ (боярам) нужно побольше РАБОВ и ХОЛОПОВ. а то на собственных деток не хвать СМЕРДОВ в следующем поколении, которые их же будут обслуживать и горбатится?!
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Бабы в паРаше должны рожать.... так велел товаришЧ жЮков....
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Не верю, что автор какой-то Крупнов Юрий. Здесь явно рука Мизулиной. Только она может быть автором умопомрачительных, сногсшибательных и веселых законов.
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А я предлагаю вернуть в рашке крепостное право. Тогда можно будет холопам ничего не плать - пусть работают за пайку
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ России предлагают ввести налог для малодетных семей
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