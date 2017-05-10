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 Политика Украины
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Все про:Харьковщина (1181) безвизовый режим (1131) Светличная (28)

 На здании Харьковской ОГА вывесили гигантские флаги в поддержку безвиза

харьковщина

Накануне принятия окончательного решения о предоставлении Украине безвизового режима Харьковщина проводит флешмоб – на здании областной администрации появились гигантские флаги Украины и Евросоюза.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на своей странице в Фейсбук сообщила инициатор акции, руководитель Харьковщины Юлия Светличная.

По словам Светличной, предоставление безвиза - это первый, но очень важный шаг по интеграции Украины в Европейский Союз.

На здании Харьковской ОГА вывесили гигантские флаги в поддержку безвиза 01

На здании Харьковской ОГА вывесили гигантские флаги в поддержку безвиза 02

"11 мая. Брюссель. Верим, что Совет ЕС окончательно утвердит безвизовый режим для граждан Украины", - написала Юлия Светличная.

Она также призвала другие области поддержать Харьковщину.

"Присоединяйся к Харьковской ОГА - поддержи нашу Страну", - резюмировала Светличная.

Как сообщали СМИ, 11 мая Совет ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству должен утвердить предоставление Украине безвизового режима. Это последний законодательный шаг перед подписанием решения. После поддержки министров, решение будет подписано и опубликовано в Официальном журнале ЕС и через 20 дней после публикации вступит в силу.
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Який безвіз, коли Україною,під прикриттям ментів, сепарня вільно гуляє і.!!!)))
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Це суттєве?? Чи нагальніше, розбудова власної країни, до рівня євростандартів!!!))))
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Украина подписала соглашение о создании СНГ, но никогда в него не входила, поскольку не ратифицировала ни протокол к Соглашению о создании СНГ, ни Устав СНГ.
Молдова не только подписала соглашение о создании СНГ, но и ратифицировала его Устав 26 апреля 1994 года, став полноправным членом Союза Независимых Государств. Президент Молдовы Додон - единственный иностранный лидер, присутствовавший на вчерашнем путинском военном параде в Москве. Валяй, расскажи украинцам о том, какой ты весь из себя элитный европеец.

На здании Харьковской ОГА вывесили гигантские флаги в поддержку безвиза - Цензор.НЕТ 6219
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Наш ли это Харьков? Аж не верится! что там допа с гепой, еще не подавились?
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А потому , что он нулевой кацап , Ольгинской выкормыш , и подхуйловый правокатор .
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То ли хней маются, то ли бабло отмывают
Скока стоят эти флаги? как метровские скамейки?
И кому оно надо?
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Працівниця харківського суду закликала розстрілювати людей з українською символікою - ЗМІ

Співробітницю Дзержинського суду Харкова Аліну Мілевську викрили у заклику розстрілювати людей з українською символікою.


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Это карма!!!
Что в футболе, что в юриспруденции...
)))
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В отличие от влажных фантазий Милевской, европейцы чётко заявляют об отсутствии логической связи между безвизом и "интеграции Украины в Европейский Союз"
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Безвіз, це окозамилювання , імітація рехворм в Україні !!!))))
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Прям как в Германии в конце 30-ых,разница только в флагах,а так один к одному
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Вони з радістю замінять їх на аквафреш та колорадку, якщо буде така можливість
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа здании Харьковской ОГА вывесили гигантские флаги в поддержку безвиза
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