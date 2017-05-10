 На здании Харьковской ОГА вывесили гигантские флаги в поддержку безвиза

Как сообщает РБК-Украина , об этом на своей странице в Фейсбук сообщила инициатор акции, руководитель Харьковщины Юлия Светличная.По словам Светличной, предоставление безвиза - это первый, но очень важный шаг по интеграции Украины в Европейский Союз.

"11 мая. Брюссель. Верим, что Совет ЕС окончательно утвердит безвизовый режим для граждан Украины", - написала Юлия Светличная.Она также призвала другие области поддержать Харьковщину."Присоединяйся к Харьковской ОГА - поддержи нашу Страну", - резюмировала Светличная.Как сообщали СМИ, 11 мая Совет ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству должен утвердить предоставление Украине безвизового режима. Это последний законодательный шаг перед подписанием решения. После поддержки министров, решение будет подписано и опубликовано в Официальном журнале ЕС и через 20 дней после публикации вступит в силу.