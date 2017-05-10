 На здании Харьковской ОГА вывесили гигантские флаги в поддержку безвиза

Как сообщает РБК-Украина, об этом на своей странице в Фейсбук сообщила инициатор акции, руководитель Харьковщины Юлия Светличная.
По словам Светличной, предоставление безвиза - это первый, но очень важный шаг по интеграции Украины в Европейский Союз.
Она также призвала другие области поддержать Харьковщину.
"Присоединяйся к Харьковской ОГА - поддержи нашу Страну", - резюмировала Светличная.
Как сообщали СМИ, 11 мая Совет ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству должен утвердить предоставление Украине безвизового режима. Это последний законодательный шаг перед подписанием решения. После поддержки министров, решение будет подписано и опубликовано в Официальном журнале ЕС и через 20 дней после публикации вступит в силу.
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Опубликован рейтинг губернаторов, - КИУ(27)
На восстановительные работы в Балаклее направлено 112 млн грн. У нас есть договоренность с Кабмином о допфинансировании, - Светличная(1)
"Балаклея подключена к системе теплообеспечения", - глава Харьковской ОГА Светличная(5)
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Молдова не только подписала соглашение о создании СНГ, но и ратифицировала его Устав 26 апреля 1994 года, став полноправным членом Союза Независимых Государств. Президент Молдовы Додон - единственный иностранный лидер, присутствовавший на вчерашнем путинском военном параде в Москве. Валяй, расскажи украинцам о том, какой ты весь из себя элитный европеец.
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Скока стоят эти флаги? как метровские скамейки?
И кому оно надо?
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Співробітницю Дзержинського суду Харкова Аліну Мілевську викрили у заклику розстрілювати людей з українською символікою.
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Что в футболе, что в юриспруденции...
)))
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