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 Политика Украины
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Все про:Днепр_город (2615) назначение (1328) Нацполиция (7276) увольнение (1407) Князев (57)

 Руководитель патрульной полиции Днепра Богонис назначен и.о. главы полиции Днепропетровщины по общественной безопасности, - Князев

князев

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил о том, кто заменит уволенного руководителя полиции области по вопросам охраны общественной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"С сегодняшнего дня исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области по общественной безопасности моим приказом будет назначен руководитель патрульной полиции города Днепра Владимир Богонис. Приказ вступает в силу с 10 часов утра", - отметил Сергей Князев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны 12 "титушек", напавших на участников АТО в Днепре: одному из них уже вручено подозрение, - Луценко

Ранее Аваков уволил начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Репешко и начальника полиции Днепра Бидыло. Кадровые изменения связаны с событиями на 9 мая.

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.


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Юра как быть с этим?

ШТУРМ ОФІСУ ОУН: Кидали об стіну і тягали за волосся дівчат (ВІДЕО ЗСЕРЕДИНИ)Шокуючi новини http://33seconds.com.ua/?p=24454
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так тебе ж ответили...областной и городской начальники полиции сняты.или ты гильотины жаждешь?
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ты все пропустил...начиная со средины 1991 года
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Это не он пропустил, это ты подменяешь одно другим.

Штурм офиса ОУН был в Киеве, а областного и городского начальников вняли в Днепре.
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ты хочешь как,шоб всех полицменов в стране сняли одновременно?независимо от того,проводились расследования или нет?просто по просьбе цензоровских ботов
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Я не говорил, что этого хочу - я указал на тот факт, что ты приплел снятие с должностей днепровских мусоров к факту сомнительных действий мусорни в Киеве. При том, что тут никакой связи.
А ты, как обычно, не способен признавать свои ошибки.
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а ты чо ,не догадываешься,что служебные расследование проводятся не одновременно и с разной скоростью?просто изза различного резонанса,занятости сотрудников и различной доказательной базы?
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Для того, чтобы указать тебе на то, что снятие с должностей полицейских в Днепре не имеет никакого отношения к событиям в Киеве, мне достаточно общедоступной информации.
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а я вот вижу,шо тебе недостаточно принимаемых мер...что бы ни делалось-все не то,не так и не с теми...
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А я вот вижу то, что вместо того, чтобы просто написать "да, я перепутал, сорри", ты выкручиваешься, фантазируешь и выдаешь свои фантазии за мнение незнакомых тебе людей.

Разница в том, что я вижу факты, а ты - лишь свои фантазии.
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а нащот моих ошибок .где я ,а где киев или днепр...так шо ищите других виновников ошибок
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Да, я уже выше написал, что свои личные ошибки ты признавать не способен.
Признавать свои ошибки могут только сильные личности.
Дешевые боты же выкручиваются вьюном.
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о, Гыга приполз...слышь ,Гыга,а избиение АТОшников -это зрада или перемога?что в методичках пишут?как ПОРОШЕНКО то прославлять?
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а ты где был?почему не защитил?с утречка вроде проболтался,шо тебе доехать то в днепр-пару часов дело .или то ты с вилкулом и приезжал с кривого рога?
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Да, ждем "гильотины", а не отстранения от должности ...
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ну и ну... просто не верится что такое возможно...Янукович (удивленно): а что так можно было ? А мне интересно, а куда засунули языки Тимошенко ,Наем и другие депутаты ,типа "комбаты"? А пострадавшим надо собирать прессконференцию, делать обращение к народу , в ультимативной форме требовать отставку авакова и т.д...ну вы сами знаете..Если проглотите - капец вам и нам, поодиночке уничтожат.
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А Тимошенко тут каким боком? Она предупреждала в 2014 году,говорила кто такой Поросенкин.Так что кушать подано,шоколаду завались.
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т.е. ей уже безразлично, что происходит? чего тогда сидит в раде?
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фамилие твое соответсвует твоему умишке
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та не,кацапа,ты не угадал.свого хуйла сами и снимайте
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Почали тусувати затерту колоду!!! Циркова вистава триває !!!)))
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Начали пожар бензином тушить уроды.Опять вилкула тварь и мусоров спасают.
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для гаранта корупції оппаблок надійний торгівельний партнер..
завжди є за що поторгуватися, бо схеми януковоща
працюють справно
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Это временно, пока предыдущий в должности восстановиться
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Как вы не садитесь....всё муйня получается. Интересно, в Днепре ещё целые ментовские Тойоты остались?
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Кому не нравится вчерашний богонис, для тех в запасе еще есть позавчерашний атброськин и пару голубанов. Можно даже кое-кого из-за поребрика вернуть.
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руководи тель патрульной полиции, т.е. тот кто НЕПОСРЕДСТВЕННО отвечает за общественный порядок и допустил ТАКОЕ, а скорее всего и принимал участие в ОРГАНИЗАЦИИ стал и.о руководителя? б...ть................ЭТО ПИСЕЦ
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Про ватні види безхребетних ссавців
Руководитель патрульной полиции Днепра Богонис назначен и.о. главы полиции Днепропетровщины по общественной безопасности, - Князев - Цензор.НЕТ 9222 10th Май 2017 Руководитель патрульной полиции Днепра Богонис назначен и.о. главы полиции Днепропетровщины по общественной безопасности, - Князев - Цензор.НЕТ 9222 anti-colorados

Руководитель патрульной полиции Днепра Богонис назначен и.о. главы полиции Днепропетровщины по общественной безопасности, - Князев - Цензор.НЕТ 1395

Руководитель патрульной полиции Днепра Богонис назначен и.о. главы полиции Днепропетровщины по общественной безопасности, - Князев - Цензор.НЕТ 9222
Автор: SVAT
Дозвольте продовжити тему про Україну в ролі фармацевта. Здається, зроблено наукове відкриття в зоології та патології безхребетних ссавців.
Спочатку вимушений визначитися з науковою термінологію.
Активна ватна протоплазма - учасники мітингів «… спасі…ввєді», хворі на православ'я головного мозку, активісти окупендумів, мережевий ватний планктон тощо, які мають гостру форму хвороби руськомірства/победобесія/кримнаш/або всі разом.
Пасивна ватна протоплазма - носії хронічної форми активної протоплазми, що зовні не проявляється.
Про стан науки в питанні ідентифікації та лікування патологій у ватної протоплазми на сьогодні відомо наступне. Протоколи лікування активної вати розробляються, з'явилися перші клінічні експерименти на пацієнтах. Пасивні ватні організми шкодять самі собі, оскільки, як відомо, мозок, яким не користуються, швидко атрофується. Якщо хвороба буде загострюватися та загрожувати людям, вірогідно, вата буде лікуватися зазначеними вище методами.
Пробачте колеги, за нагадування, можливо, очевидних для вас хрестоматійних понять. Це було важливо для усвідомлення місця мого відкриття в системі наук про ватних ссавців. Виявляється, є ще один різновид вати. Навіть складно підібрати до нього назву. Поки дав робочу - гібридна ватна протоплазма. Може запропонуєте точнішу?
Випадково відкрита мною гібридна форма хвороби, боюся, може виявитися найнебезпечнішою для людей, які оточують хворого.
Спочатку опишемо клінічну картину. Гібридна вата в звичайному життєвому середовищі веде себе як людина. Точніше надзвичайно якісно нею прикидається. Однак в певний момент гібридна протоплазма зненацька нападає. Після чого швидко замітає сліди, щоб знов перевтілитися в звичайну людину.
Мої дослідження показали, що ці істоти дуже люблять нападати на найдорожче, що є у людей - на їх дітей. Тестування показують, що гібриди не безпідставно вважають українських дітей найуразливішою своєю здобиччю для вато-зомбування.
На цьому дозвольте закінчити з теорією, яку ще слід розробити. Перейду до опису небезпечного натурного експерименту, учасниками якого несподівано стала моя родина.
Наша дитина поза школою відвідує гурток за інтересами для учнів молодшої школи, що фінансується бюджетом міської громади. В цьому закладі викладають за сумісництвом особи із вченими ступенями. Вони в основний час працюють в державних закладах НАН України, отримуючи зарплату з бюджету. Напевне, ви вже здогадалися, що то і є вони - ті гібридні безхребетні ссавці нового відкритого мною біологічного виду.
Все почалося з того, що моя дитина повернулася з гуртка із завданням «нарисавать Пабєду». Мені не вдалося допомогти знайти зв'язок між науковим напрямком гуртка та додатком до документу про капітуляцію Німеччини від 8.05.45 р.. Проте певні підозри виникли вже тоді. В решті придумали намалювати червоний мак, сподіваючись обережно натякнути викладачам, яких тоді ще сприймали за людей, на рік 1939 та день жалоби 8 травня.
З тим і відправилися на поточне заняття гуртка, де таки стався напад гібридних потвор. Молодшим школярам втовкмачувалася отрута про ідеальний СРСР та поганих фашистів, про ключовий вплив Сталіна у відбудові України та її науки в повоєнні роки - «в глаза смотри …». Бандерівці гірше фашистів, вони чомусь «гади» боронили рідну землю від «савєцкіх асвабадітєлєй», а зараз пам'ятники «барцам за мір ва всьом мірє» руйнують, а держава потурає, навіть законами.
Знущання тьоті та дяді тривало декілька годин, оскільки доступ на територію цього закладу батькам обмежений. Дітей таки змусили малювати «пабєду», вони ж захищалися як могли, ніхто колорадок не малював.
Перейдемо, як кажуть, до підсумків дослідження.
Щодо мімікрії гібридних ватанів під звичайних українців доповідаю наступне. Отруюючи мозок наших дітей комуністичною політінформацією, самі ватани обізнані з тим, що відбувалося в їх науці під патронатом Сталіна. Вдалося знайти матеріали наукової установи, де ця вата працює. Там червоноармійські звірства, як і фашистські, детально описані і належно оцінені. Знаючи про це, гібриди вправно маскуються, підлаштовуючись під цю офіційну позицію, очікуючи слушного часу для нападу.
Щодо підвищеної небезпеки для людей з боку гібридів, зазначимо наступне. Загроза криється в тому, що ці потвори спекулюють на своєму науковому авторитеті. Разом з наукою, що бажає вивчати дитина, авторитетом викладачів проштовхуються руськомірні міфологеми. Все робиться тихцем, про згоду батьків мова не йде. Гібридна протоплазма з науковими ступенями бере наших дітей в заручники. Психіка дитини вводиться у пограничний стан для зомбування: гурток є для неї надцінним, а руськомірне навантаження до нього - повністю суперечить родинному духу.
Здавалося б, що у випадку ватних гібридів доцільно застосувати ті ж самі протоколи лікування, що і для агресивної протоплазми. Аналіз наявних ліків, нажаль, показав їхню неефективність у випадках застосування до гібридних випадків хвороби.
Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» передбачає покарання за зображення Сталіна або виконання фрагменту гімну Киргизької РСР тощо.
Проте контроль над діяльністю описаного виду гібридних ватанів, на скільки вдалося розібратися, законодавством не передбачено. Пікантною особливістю є джерела фінансування життєдіяльності вказаних істот: за їх сумісництвом це бюджет міської громади, а за основною роботою в Національній академії наук України - державний бюджет.
Чи не час вимагати від депутатів ефективніших ліків проти нового виду пошесті?
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Вот что нашла про этого Богониса:

Владимир Богонис - начальник патрульной полиции Днепра, ранее боец добровольческого батальона "Днепр-1". Родился в селе Подгайчики Золочевского района Львовской области. Школу окончил в городе Сокаль, затем учился в Вышнянском агротехникуме на юридическом факультете. Служил в армии, окончил юрфак университета им. Ивана Франко. Какое-то время работал по специальности, затем ушел в бизнес - занимался
организацией продаж и обслуживания мобильных телефонов. Вывел львовский филиал своего предприятия на ведущие позиции в компании - и в 2006 году его пригласили в головной офис предприятия в Днепропетровск, где он проработал до декабря 2013 года. 1 декабря 2013 года уехал на Евромайдан. А в январе 2014 года ему пришлось уйти из бизнеса. Занимался общественной деятельностью. Участвовал в задержании начальника личной охраны Олега Царева. Командовал третьей сотней Штаба национальной обороны. После прорыва в область боевиков из Донецкой области был сформирован батальон "Днепр-1". В составе первых 40 человек батальона уехал воевать в АТО. Освобождал Мариуполь и село Зоря.

Днепряне,что про него думаете?И мнение людей из Львавщины интересно.
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ну, огонь и воду, судя по всему, прошел. С медными трубами пока не ясно.
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Руководитель патрульной полиции Днепра Богонис назначен и.о. главы полиции Днепропетровщины по общественной безопасности, - Князев - Цензор.НЕТ 8021Galina Klymyuk з Oksana Horobiyevska.
1 год.

А правда,як?Вам не соромно перед народом,перед людьми,які віддали за вас голос?Перед солдатами,які кожний день віддають своє життя і здоров'я,перед матерями вбитих.Як же так пете олексійовичу,як ви так можете.Ви нелюдь??????
https://bbcccnn.com.ua/news/pytannya-do-poroshenka-a-yak-tak-stalosya-shho-aktsiya-bezsmertnyj-polk-prohodyt-v-ukrayini-ta-yiyi-translyuye-tsentralnyj-telekanal/

ПИТАННЯ ДО ПОРОШЕНКА: А як так сталося, що акція "Безсмертний полк" проходить в Україні та її транслює центральний телеканал?
17:21 9.05.2017р.Руководитель патрульной полиции Днепра Богонис назначен и.о. главы полиции Днепропетровщины по общественной безопасности, - Князев - Цензор.НЕТ 1548

Акція «Безсмертний полк» - взірець витонченої політичної спекуляції Кремля на почуттях людей - П. Порошенко.
У зв'язку з чим у мене запитання до пана П.Порошенка:

А як так сталося, що акція "Безсмертний полк" проходить в Україні?
А як так сталося, що акцію "Безсмертний полк" транслює центральний телеканал країни?
А як так сталося, що в умовах російської агресії, в умовах інформаційної війни проти України, за наявності цілого міністерства інформаційної політики, за наявності всіх видів патріотичних патріотів в вищому законодавчому органі, такі речі взагалі є можливими?
І зрештою, що збирається робити центральна влада?
Президент країни буде констатувати повний провал інформаційної політики і нічого не міняти?
Міністр внутрішніх справ, який спробував осідлати систему під себе (замість її реформування), буде і далі спостерігати як такі дніпровські мусора знищують не тільки його рейтинги, а й рейтинги НФ?
джерело
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Отвечаю : потому что твари, власть почуяли и украинцев за людей перестали считать и вашим и нашим
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Семен Семенченко
ВК " Батальйон Донбас" підтримає реальний протест.

"Буде проведено розслідування". Поліцейські і титушки, які винні в побитті ветеранів АТО і активістів, "будуть притягнуті до відповідальності". Яке щастя нам привалило! Тільки не вірю жодному слову. Тому що жодної людини з колишньої беркутни, титушни або їх організаторів до відповідальності за три роки війни притягнуто не було. Бо до старих додалися нові - авакови, аброськини, голубани, ківи. Все це - стандартна брехлива балаканина щоб заговорити і збити обурення людей. Все це ми вже бачили і чули після побиття ветеранів на Блокаді. І команда на побиття йшла з самого верху. Так само як і вчора, при штурмі офісу ОУН Микола Коханівський в Києві.

Коротше. Внутрішній Корпус Батальйону Донбас, незважаючи на чергування на Блокаді, готовий підтримати акції протесту ветеранів та майданівців. З реальними цілями - негайні арешти винних, відставки і арешти начальства, арешти титушни. Грати в іграшки "заговори проблему" і "Міністр розбереться" ми не будемо. Каналізувати протести людей ще гірше ніж їх провокувати разом з титушней.
Особовий склад ВК "Донбас" готовий прибути як Київ так і в Дніпро. Головне щоб це був український протест. А не шоу бродячих клоунів. Організатори: з ким треба скоординуватися хлопцям - виходьте на зв'язок з Анатолий Виногродский и Штаб блокади торгівлі з окупантами.
Слава Україні!
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Суки все спустят на тормозах. Как спустили бойню в кафе из-за замечания про сепарТВ, как и случай в театре. Дождутся кагда полыхнёт , сядут в свои голубые вертолеты, как , сука, волшебники и оставят нищему народу ограбленную и пространную ими же страну. Ненавижу....
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Руководитель патрульной полиции Днепра Богонис назначен и.о. главы полиции Днепропетровщины по общественной безопасности, - Князев - Цензор.НЕТ 2708Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 54 мин.54 минуты назад
С. Семенченко: "тільки не вірю жодному слову"... пора выносить рыгов (из ОППОблока, БПП, НФ и прочих) на площади!!!

Руководитель патрульной полиции Днепра Богонис назначен и.о. главы полиции Днепропетровщины по общественной безопасности, - Князев - Цензор.НЕТ 4671
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководитель патрульной полиции Днепра Богонис назначен и.о. главы полиции Днепропетровщины по общественной безопасности, - Князев
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