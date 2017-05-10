" Литва построит на границе с Россией заграждение с дополнительным оборудованием протяженностью в 45 км "

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщил пресс-центр Службы охраны государственной границы Литовской Республики.
Отмечается, что договор на такую сумму подписан с подрядчиком и вступит в силу уже на этой неделе. Согласно плану, заграждение должно быть возведено до конца 2017 года.
"Необходимые на строительство средства выделяются из государственного бюджета", - говорится в сообщении.
На сухопутном участке границы с Калининградской областью Литва решила построить проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля.
"Вдоль границы с Калининградской областью России будут построены секции на 44,6 км и высотой в 2 метра. Забор будет оснащен дополнительным оборудованием. Заграждение появится на участке схождения границ Литвы, Польши и России около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана", - рассказали в Погранслужбе.
Напомним, Украина инициировала проект "Стена", который предусматривает сооружение траншей, рвов, а также специальных объектов на украино-российской границе.
Границу обещали оборудовать инженерно-техническими фортификациями и системой мониторинга. В 2015 году было оборудовано 230 км противотанковых рвов в Черниговской и Харьковской областях, в 2016 году работы велись на стыке Харьковской и Луганской областей.
За 2014-2015 гг. на границе с РФ было построено 115,2 км противотанковых сооружений, 82 км рокадных дорог, 417 км контрольно-следовых полос, 10 км 750 м заграждений.
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Мины не жалеть!
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Даже не сомневаюсь , шо построят . А мы на весь Мир только брехать умеем , о Яйценюковских Стенах . Позорище .
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А то не солидно получается,война все-таки!
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Компенсируют новости с Украины.
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Все , руззгие , проход вам закрыт ! . . .
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В ней намека не найдешь.
Все реальности явленья
Есть простые совпаденья.
Жил да был Дракон Треглавый. Его Головы имели имена Большая, Малая, Белая и считали себя сестрами. У каждой из них свое хобби было. Большая Голова войну любила и дележ трофеев, в свою пользу в особенности. Малую на танцульки с молодыми Драконихами тянуло, а Белая огородничеством увлекалась. Каждую ночь снилось ей, как она лапами почву рыхлит, своим же навозом удобряет, картошку садит, полет, полосатых жуков с листьев слизывает, а затем урожай в огне из собственной пасти печет.
Но общим Драконьим телом, лапами и хвостом в том числе, единоглавно Большая Голова управляла. Поэтому он либо воевал, либо трофеями наслаждался. Белая Голова отмалчивалась, а Малая роптала:
- Да сколько можно воевать! Моя очередь Телом управлять! Я вас, сестрички, на такую дискотеку сведу!
Большая сестра в ответ товарок за уши кусь:
- На войну идем, я сказала! Не ныть! Врага и себя не жалеть!
И повела Драконье Тело с товарками на очередную войну. Взяли они богатый славный город Остюара. Жители, знамо, разбежались, а победительницам лафа! Вина да пива в местных погребах - реки пенные! Еды в торговых лавках немеряно! Пей себе да закусывай! Что Драконовы Головы и делали. Но у всего дармового плохой конец бывает. Внезапно иссякли пенно-винные реки и наступил у трех сестер жестокий Опохмел.
Погнала Большая Голова общее Туловище купеческих обозов с пивом искать. Товарки от Опохмела зеленые, глаза закрыли, икают…У старшей сестры в мозгах трещит, будто их перестраивают, в глазах муть, весь белый свет не мил… И сама не заметила, как Дракон с пути сбился, лапы в Болоте увязли.
Растолкала старшая сестра младших, мол, хватит икать, негодные, в трясину попали, вырываемся! Гребут тину лапы, хватаются за кустики зубы, рвется Дракон на сухое! Но Малая Голова вдруг отвалилась и в Болото плюсь!
И стала себе в Болоте Огненной Змеей жить, крысами да лягушками питаться. А по воскресеньям на Ужиные танцульки лазить. Ужи ее даже в свой Единый Союз ужей - ЕС(у) - пообещали принять. Мол, не дыши так часто огнем по привычке - и будешь наша!
Большая же Голова отсутствие сестры не сразу заметила - Опохмел проклятый помешал. А заметив, лапой махнула: полазит, побесится и назад вернется, еще проситься будет!
А время идет… Большая Голова вечно войну ведет: то с республикой Магдолой, то с горным герцогством Шершней, то с княжеством Хрусией… И все время у нее с левой стороны синяки да раны: раньше ее слева Малая Голова прикрывала. Плохо без нее воюется, ой плохо!..
Погнала хозяйка Туловище на край Болота и рычит:
- Эй, Малая сестра, выходи! Лезь назад на Туловище! Мы же сестры! Обещаю, все прощу!
- Не-а! Мне в Болоте спокойнее! Меня скоро в Ужиный союз примут, уже и договор есть!
- АХ, ТЫ ТАК? Тогда война! Поймаю, искусаю, на место силой поставлю!
- За что же война, сестричка??
- А помнишь, как ты маленького Дракончика к рекламному щиту трофейными копьями прибила?
- ТЫ ЛЖЕШЬ!!!
- ТЫ ЕЩЕ И ОСКОРБЛЯЕШЬ, БЕНДЕРОВКА ЭТАКАЯ??
И давай Дракон за Огненной Змеей, бывшей Малой Головой, по Болоту гоняться! Та под кочками да кустами хоронится, огнем отстреливается. Ужи шипят, злятся, Дракона за пятки кусают - чего, мол, в нашем Болоте озоруешь?
Прилетел Король Комаров Санкций Длинноносый:
- Братья Комары, Дракон войной занят, ему не до нас будет! Смело на Большую Голову садитесь! Давненько мы Драконьей кровушки не пивали!
Уселись Санкциевы Комары Большой Голове на загривок. Пьют себе кровь. А той не до них - она за сестрой по болоту носится, огнем перестреливается! Раздолье Комарам!
Белая же Голова в войне не участвует - все от Санкция отмахивается да думу думает: "Может, и мне от Дракона отвалиться, команд Большой сестры не слушать, своей волюшкой пожить?"
Вот когда она Окончательное Решение примет, наша сказка и кончится. И начнется новая сказка о жадном и агрессивном, но глупом и слабом Одноглавом Драконе.
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10th Май 2017 anti-colorados
Внимательным наблюдателям уже давно понятно, что Россия, независимо от цветов флагов была, есть и останется разбойничьей страной. Это обусловлено не только бесконечной вереницей агрессивных войн, которые там привычно называют «освободительными походами», но и глубоко укоренившимся менталитетом, который является основным идентифицирующим признаком русскости. Только наивный, умственно отсталый или бестолковый человек может полагать, что Россия будет неуклонно выполнять свои обязательства, если они ей не выгодны. Эта сказка уже отменена документально, когда конституционный суд РФ принял решение о приоритете внутренних норм права, международным. Правда, там имеется оговорок, что речь идет о тех нормах международного права, которые вступают в противоречие с российскими. То есть, Москва не послала куда подальше международные институции, но заявила о том, что принимает их лишь в том объеме, который ей выгоден и не более. В последний раз РФ продемонстрировала эту парадигму, отказавшись выполнять решение международного трибунала, в частности по крымским татарам В то же время, Россия пользуется международными судами для того, чтобы заставить оппонентов что-то делать. Абсурд? Нет, это - не абсурд, а простое проявление бандитского менталитета. Писаные нормы права там не имеют особого значения, а действуют негласные правила, очень похожие на воровские понятия.
Это мрачное открытие, постепенно доходит до руководства стран, которых угораздило иметь какие-то отношения с Россией, но пока им трудно понять, почему простые и прямые положения, не срабатывают с Россией. Просто в цивилизованном мире трудно принимают простой факт о том, что в огромной стране, частично расположенной в Европе, во главу угла поставлены правила зоны и население это послушно принимает.
Но потихоньку прозрение таки приходит и нынешний день российского победобесия стал тому яркой иллюстрацией. На этот позорный сходняк приехал только президент Молдовы Додон, явная и единственная марионетка, которую Путину удалось посадить в первое кресло. Токсичный имидж России стал настолько очевидным, что даже африканские диктаторы, в последнее время являвшие международную поддержку Путина, решили не рисковать и не ехать в этот удушливый лепрозорий. С Додоном - другое дело, ему позвонили и приказали явиться в определенное время к определенному месту, он и явился.
Но это уже некие внешние проявления, как и частые срывы Путина на «мурку», начиная с его знаменитого «мочения в сортирах». Население это все воспринимает как должное и с удовольствием строит из своей страны очередной барак. Не удивительно, что такие персонажи как Заур Зугумов, пишет книги-мемуары и раздает интервью российским таблоидам. Нет, это не Карл фон Клаузевиц или Франц Гальдер, это вор-рецидивист, один из лучших карманников совка. Именно такие персонажи востребованы российской публикой. И вот после написания своих мемуаров, Заур обнаружил, что публика не вполне понимает многих тюремных терминов. Тогда Заур «Золоторучка» решил выпустить пособие для тех, кто не может в полной мере оценить его талант мемуариста и выпускает словарь «Фени» на 700 страниц. Вот такой российский Гёте. Оно и понятно, какай страна, такой в ней и Гёте.
Но мы подчеркиваем, что дело не в Путине, а в той стране, которая привыкла быть зоной и в ее населении, которое очень хочет быть «кумом» или «вертухаем», но так и остается либо арестантом, либо пакиентом палача, стоя у обреза расстрельной ямы с раскрытым от застывшего, беззвучного крика ртом и распахнутыми глазами, которыми страшно смотреть в яму, а неба уже не видящими. Вот вся эта совокупность вылазит из самых неожиданных мест и лишний раз подтверждает наш тезис.
Мы приведем всего один пример, как действует государство-бандит, строго по бандитским правилам. Итак, в среде арестантского контингента существует известный тезис, гласящий: «чистосердечное признание смягчает вину, но увеличивает срок». В совковые времена, умелые следователи успешно действовали в этой парадигме. Им надо было выбить или выдурить чистосердечное признание, ибо оно считалось основным доказательством вины. В этом смысле, был довольно рапространенный прием, когда подозреваемому предлагали добровольно возместить ущерб потерпевшему. Это преподносилось как условие для минимально возможного наказания, мол, уже проблема решена и осталось только оформить списание дела. Неопытный арестант соглашался, а следователь предлагал зафиксировать этот факт. Арестант подписывал соответствующие бумаги, даже не понимая, что возмещение ущерба - прямое подтверждение осознания вины. Мышеловка захлопывалась. Так «раскалывали» не только «первоходков», но и опытных сидельцев, если на то были дополнительные причины, например, уйти от высшей меры наказания. Тогда опытный бандит понимал, что именно делает, но делал это от безвыходности.
Так вот, история совка имеет несколько именно таких, задокументированных примеров, о которых не принято вспоминать. Ближе к концу войны, встал вопрос о том, кто будет записан в виновники войны, и кто будет за нести ответственность. Совку очень трудно было списать свои «чудеса» в период 1939-1941 года, ибо тогда он действовал как агрессор, за что и был изгнан из Лиги Наций. Союзники пообещали обходить эту тему и не ставить неудобных вопросов, но была Польша, у которой остались претензии к совку. И вот тут был проделан описанный выше фокус. Совок должен был возместить ущерб Польше, в обмен на ее молчание. 16 августа 1945 года был подписан совково-польский договор о границе, по которому Польше отошла Белостоксая область БССР. Это и было то самое возмещение ущерба, которое закрыло рот полякам.
Этот, и многие другие факты указывают на чисто бандитскую, а теперь и террористическую сущность России, вместе с ее населением. Уговоры или договоренности там не будет работать потому, что договариваться с уркой - себе дороже. Урка должен сидеть на нарах и однозначно лишен всех своих отмычек ножей и стволов. Иначе, урка снова пойдет на дело.
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