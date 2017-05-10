 Боевики направили на передовую задействованную в "военных парадах" российскую военную технику, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Фейсбук.
"По распоряжению российского оккупационного командования запрещенная минскими договоренностями военная техника российского "военторга", которая была задействована во время парада (9 мая) на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, направлена на передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ для осуществления дальнейших провокационных обстрелов мирного населения и подразделений сил АТО", - сказано в сообщении.
Также известно, что на оккупированных территориях Донбасса нарастает недовольство местного населения руководителями "органов власти" сепаратистов. претензии к "властям" публично высказывают представители бизнеса и общественности.
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