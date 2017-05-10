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 Политика Украины
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Все про:расследование (2109) суд (20775) Царев (477) перенос (30)

 Судебное заседание по делу Царева перенесено на 20 июня из-за неявки сторон

царев

Шевченковский районный суд Киева сегодня перенес на 20 июня рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего народного депутата Олега Царева в совершении преступлений против государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Такие действия суд был вынужден совершить из-за неявки на заседание участников процесса.

При этом прокуратура заранее проинформировала суд о невозможности участия в сегодняшнем заседании. Причина неявки на судебное заседание стороны защиты Царева неизвестна.

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Напоминаем, 4 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины заявила о начале процедуры заочного осуждения Царева. В марте 2016 года Генпрокуратура направила дело Царева в суд. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Речь идет о призывах должностного лица - народного депутата - к насильственной смене власти в стране и к изменению границ территории Украины.

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Клоуны ждут когда Шариков-Царев к ним на суд приедет?
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"Причина неявки на судебное заседание стороны защиты Царева неизвестна."
З юридичної точки зору воно то так. Але все одно смішно.
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А кто за этот маразм деньги платит?
Наши судьи свои зарплаты справно получают.
Перенесли заседание? Перенесите свою зарплату на тоже число.
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"Я не пробачу жодної смерті наших хлопців!".
Дончанка два роки була волонтером, а липні 2016 року вступила до Збройних сил України і нині рветься звільнити рідний Донбас від окупантів. ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=9QZt5fCH2Aw
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