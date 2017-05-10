 Судебное заседание по делу Царева перенесено на 20 июня из-за неявки сторон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Такие действия суд был вынужден совершить из-за неявки на заседание участников процесса.
При этом прокуратура заранее проинформировала суд о невозможности участия в сегодняшнем заседании. Причина неявки на судебное заседание стороны защиты Царева неизвестна.
Напоминаем, 4 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины заявила о начале процедуры заочного осуждения Царева. В марте 2016 года Генпрокуратура направила дело Царева в суд. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса. Речь идет о призывах должностного лица - народного депутата - к насильственной смене власти в стране и к изменению границ территории Украины.
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З юридичної точки зору воно то так. Але все одно смішно.
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Наши судьи свои зарплаты справно получают.
Перенесли заседание? Перенесите свою зарплату на тоже число.
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Дончанка два роки була волонтером, а липні 2016 року вступила до Збройних сил України і нині рветься звільнити рідний Донбас від окупантів. ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=9QZt5fCH2Aw
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