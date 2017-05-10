 На ядерном объекте в США объявлено чрезвычайное положение, - Bloomberg

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Bloomberg.
Предупреждение сначала имело более низкий уровень опасности, поскольку не было непосредственного вредного воздействия на персонал за пределами объекта.
"Однако позже уровень опасности был повышен до чрезвычайной ситуации. На объекте объявлено чрезвычайное положение", - отмечает издание.
Опасность возникла в одном из железнодорожных тоннелей на территории предприятия, где сосредоточены вагоны с радиоактивным веществом.
По предварительной информации, в тоннеле произошел обвал. О пострадавших не сообщается.
В то же время часть персонала эвакуирована с объекта, другая часть продолжает находиться на местах в рамках протокола реагирования на экстренные ситуации.
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