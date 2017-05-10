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Все про:США (12514) ядерная безопасность (244) ядерная энергетика (101) чрезвычайное положение (99)

 На ядерном объекте в США объявлено чрезвычайное положение, - Bloomberg

Министерство энергетики США ввело чрезвычайное положение на объекте по производству радиоактивных материалов в Хенфорде (штат Вашингтон, США) из-за угрозы утечки опасных веществ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает Bloomberg.

Предупреждение сначала имело более низкий уровень опасности, поскольку не было непосредственного вредного воздействия на персонал за пределами объекта.

"Однако позже уровень опасности был повышен до чрезвычайной ситуации. На объекте объявлено чрезвычайное положение", - отмечает издание.

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Опасность возникла в одном из железнодорожных тоннелей на территории предприятия, где сосредоточены вагоны с радиоактивным веществом.

По предварительной информации, в тоннеле произошел обвал. О пострадавших не сообщается.

В то же время часть персонала эвакуирована с объекта, другая часть продолжает находиться на местах в рамках протокола реагирования на экстренные ситуации.
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Ну с обвалом реактора в Чернобыле это не чего общего не имеет .
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и ниче ж не помогает. Вроде уже и взятие Рейхстага организовал...
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Додон президент страны, которая имеет безвизовый режим с ЕС, в отличие от вас, славян.
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Вот воблоглазый и Америки добрался. Неужели гбешная лягушка действительно превратит маяк демократии - США в радиоактивную пыль?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа ядерном объекте в США объявлено чрезвычайное положение, - Bloomberg
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