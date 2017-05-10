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 Политика Украины, Происшествия
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 Полный разгром бандгруппировки "Оппоблок", аресты "титушни" и организаторов кремлевского шабаша в Днепре, единственное, что может остановить человеческий гнев, - Ярош

Если власть и правоохранители снова будут, в условиях войны, терпеть антигосударственную деятельность представителей "Оппоблока", в частности, нардепа Александра Вилкула и им подобных - заговорит улица, а возможно, и стволы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал на своей странице в Facebook глава Украинской добровольческой армии, народный депутат Дмитрий Ярош, комментируя избиение ветеранов АТО во время массовых мероприятий в Днепре 9 мая.

"Заверения правоохранителей Днепровщины, что "у них все под контролем" оказались фикцией... Знаю, что кадровые выводы уже сделаны. Но этого явно недостаточно. Полный разгром антигосударственной бандгруппировки "Оппоблок", аресты "титушни" и главное, организаторов победобесного кремлевского шабаша в Днепре, которые сидят по офисам оппоблока и ДТЭК, единственное, что может остановить человеческий гнев. Ну и не забыть, о сепарскую мусорню в украинской полицейской форме...", - отмечает Ярош.

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"Если же власть и правоохранители снова будут, в условиях войны, терпеть антигосударственную деятельность Вилкула и им подобных - заговорит улица, а возможно, и стволы... Не надо играть с украинцами! Один уже поиграл и сейчас далеко... Днепряне, не допустим колорадо-ватного реванша! Днепр был, есть и будет украинским!", - отмечает народный депутат.

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"Бандгруппировка - "Оппоблок" - хорошо сказано. Сколько же можно быть толерантным?
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Как-то Ярош скромно промолчал про собаковских мусорских пИтухов.
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То не пзди, Дима. Бери ствол и ехай в Днепр. Или мандат жмёт?
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Давай Ярош,от слов к делу.
Давно пора,а то в стране ползучий реваншик и недобитки чувствуют себя более,чем вольготно.Это касается и Одессы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолный разгром бандгруппировки "Оппоблок", аресты "титушни" и организаторов кремлевского шабаша в Днепре, единственное, что может остановить человеческий гнев, - Ярош
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