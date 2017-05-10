 Полный разгром бандгруппировки "Оппоблок", аресты "титушни" и организаторов кремлевского шабаша в Днепре, единственное, что может остановить человеческий гнев, - Ярош

"Заверения правоохранителей Днепровщины, что "у них все под контролем" оказались фикцией... Знаю, что кадровые выводы уже сделаны. Но этого явно недостаточно. Полный разгром антигосударственной бандгруппировки "Оппоблок", аресты "титушни" и главное, организаторов победобесного кремлевского шабаша в Днепре, которые сидят по офисам оппоблока и ДТЭК, единственное, что может остановить человеческий гнев. Ну и не забыть, о сепарскую мусорню в украинской полицейской форме...", - отмечает Ярош.

"Если же власть и правоохранители снова будут, в условиях войны, терпеть антигосударственную деятельность Вилкула и им подобных - заговорит улица, а возможно, и стволы... Не надо играть с украинцами! Один уже поиграл и сейчас далеко... Днепряне, не допустим колорадо-ватного реванша! Днепр был, есть и будет украинским!", - отмечает народный депутат.