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 Политика Украины
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 Задержаны 12 "титушек", напавших на участников АТО в Днепре: одному из них уже вручено подозрение, - Луценко

днепр

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в связи с избиением ветеранов АТО 9 мая в Днепре задержаны 12 "титушек".

Об этом Луценко написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя заявление мэра Днепра Бориса Филатова, утверждающего, что фактически в изоляторе временного содержания (ИВС) в Днепре находится лишь один задержанный "титушка" за избиение депутата облсовета 9 мая в Днепре, передает Цензор.НЕТ.

"Юрий Витальевич (Луценко. - Ред.), Вас обмывают. Все задержанные, кроме одного, который избил депутата облсовета Влада Бородина, уже отпущены. По состоянию на "сейчас" в ИВС только только один человек из "титушек", - прокомментировал Филатов пост Луценко о 8 задержанных "титушках".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аваков уволил начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Репешко и начальника полиции Днепра Бидыло

"Борис (Филатов. - Ред.), в райотделе физически находятся 12 "титушек". Одному уже вручено подозрение. Остальным это сделают в отведенные законом 72 часа", - заявил в ответ Луценко.

"Время идет, следствие работает. Не исключаю, что будет еще больше", - прокомментировал Генпрокурор рост количества задержанных "титушек" с 8 до 12.

Также Луценко уточнил, что "титушки" задержаны в рамках дела по статье о массовых беспорядках.

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Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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А сколько ментов, которые руководили титушками-вилкушками, задержали???
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Не знаю правда или нет... Но пишут что там среди этих титушек было полно ментов. Как бывших, так и действующих. Теперь становится понятно почему они так быстро выполняли команды мента в форме.
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Доки Вілкули, Гепи та Допи вільно себе почувают в Україні, цей сепарський шабаш в Україні не закінчиться !!!)))))
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Вот когда хотяб пару тройку из них посадят на реальный срок за хулиганку , а не отпустят под штраф , вот тогда будет польза для всех .
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Зрада розпочинається з Банкової і далі за схемою !!!)))
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Задержаны 12 "титушек", напавших на участников АТО в Днепре: одному из них уже вручено подозрение, - Луценко.
Точно подозрение а не стакан водяры ?
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Ничего себе-подозрение вручили)))))). Надо же
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И тут Югу с похмелья понесло.Было 8,семерых выпустили,стало 12.Арифметику он пропил в третьем классе.
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Причём 20 из них лежат в кабинете Юггика после ночной попойки с ним
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Ему сейчас важно показать бурную деятельность, чтобы не отгрести по полной от народа.
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Ну на циркові вистави ці рехворматори неперевершені фахівці !!!)))
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Организатор сидит в Кремле, а его фамилия слишком неприличная, чтоб ее озвучивать).
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Не валите всё на кремль. Здесь и своих х..ловчиков хватает. Плюс наши идиоты во власти.
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В мацкве сидит хозяин организатора . Самого организатора зовут Пэдро.
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А Луцик всё суетится,кто не знает или не понимает,основной задачей поставленной в тайной кацелярии Пеци Юггику, является задача убрать Авакова с МВД,но ушлый Аваков уже также подсуетился и быстренько уволил областного и городского мусоров в Днепре
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Потому как Луцик врёт постоянно, то больше доверия другим источникам:

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Вилкул почему не в сизо?Ждешь пока на соседних каштанах повесим.
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Ну - Вилкула в СИЗО, к сожалению, по закону нельзя без согласия Рады...а вот будет ли представление от Югика на лишение Вилкула неприкосновенности - вопрос...
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Вилкула - в расход.. а не в СИЗО.. иначе вата снова подымет голову как в 2014-том !!!
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Уже двенадцать, а ранее сбрехал о девяти, ставки растут.
Дайте Юрику похмелится, врет и не краснеет.
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Гниду эмбицылу Вилкула надо поставить раком на площади в Днепре . Каждый АТОшник может заехать дебилу )))))
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Не заедет. А просто пристрелит. Может даже стрельнёт в то место, которым он стоит раком.
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Прокуроры зная, что там где Вилкул там провокации, все равно поехали водку пить. )
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Очень похоже на спайку титушек с милицией во время Майдана, но отличие есть: теперь хотя бы пытаются начать расследование, во время Майдана ни одного титушку не задержали (может, я ошибаюсь, но такого не помню).
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Если этой мрази не будет среди задержанных,
Юра, идина...
Задержаны 12 "титушек", напавших на участников АТО в Днепре: одному из них уже вручено подозрение, - Луценко - Цензор.НЕТ 4437
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к вечеру юга сообщит, что задержали уже 50 человек и всех отпустили
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Алкаш югик, НЕ 3.14ЗДИ!
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У зрадо"быв скрізь зрада. Мало затримали, не того, не тоді, неправильно затримали.. І так вже більше трьох років " зливають" Україну...
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И как результат титушня под кураторством мусоров избивают АТОшников, для шоколадников это, конечно же, перемога
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А пи-арас вилкул с ментами которые это организовали?
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А вилкин - священная корова. Все прочие менты - лепешки кизяка. Но правда тоже от священной коровы
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Що це сука за "мода" така останні 5-7 років - наймати за кошти МВС "тітушню" ? "Затримали" б..ть ... . Якого хера ви їх з Аваковим наймали ????? При Ющенку ще такого не було (принаймні так масово). Тепер на кожному кроці - від Вілкула до Клічка. Де ви суки таку моду взяли ???? З Парижу ? З Мілану ???? Тепер Луцик падло, зкурвившийся "активіст" "Україна без Кучми" казки на ніч буде розповідати про "затримання".
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За остальных одиннадцать внес залог вилкул
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Из за таких 'компетентных' ментов и судей в Украине невозможно избавиться от сруссЬкого мирЪа.
Все титушки и крышующие их муссора уже должны сидеть (но кто их посадит, невозможно ж самого себя судить и садить.. )
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Вот так вот... А Вилкул остался весь в белом. Учитесь.
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Арестович о КОРПОРАЦІЇ "МУСОР": То, може суспільству варто піднятися та влаштувати Велике Очищення?

КОРПОРАЦІЯ "МУСОР".
Хто не в курсі: під час Майдану, заїжджі ФСБшні психологи крутили "Беркутам" та іншим мусорам пісеньку "Орел 6-го легіону", та "Куликово поле".
Основна установка:
- Майдан влаштувало світове "жидовство", що вічно хоче знищити слов'янське "братство", виконавці - посібники фашистів - бандерівці.
Мусора, що вчора калічили людей (треба їх відрізняти від поліцейських, які на диво, також збереглися в системі МВС), також люблять Україну.
Їх Україна спільно з Хуйлом та російськими мусорами, протистоять навалі жидомасонів и фашистів, а в країні - порядок.
Ідейних руссо-мусорів небагато - лише відсотків 60. Решта - пристосуванці. Утім, пристосуванці ламають кістки ветеранам АТО не гірше, ніж ідейні.
Менти - одна з небагатьох вправно працюючих корпорацій в Україні.
Коли менту з Донецька треба отримати інформацію з Києва, він просто телефонує свому одкокурснику з міністерства.
Те саме стосується забезпечення роботи конвертаційних центрів, перевезення грошей через лінію розмеження та організації контрабасу.
Після трьох роки війни з Росією, ми маємо наступну ситуацію:
- одна з силових структур України, яка має системоутворюче значення у масштабах держави, а саме - МВС, вихована в ідеології цивілізаційного проекту нашого історичного ворога - Москви і є ударною силою у поверненні цього проекту в Україну.
З цієї точки зору, немає значення, що окремі менти також б'ються на фронті з російськими військами. Кадиров також бився. Тепер - генерал МВС.
Будь-якій мусор знає, що у разі неприємностей з законом в Україні варто лише приїхати до Росії та проблеяти щось доленосне про боротьбу з кольоровими революціями. Одразу буде і громадянство, і нова мусарня.
Важливо саме цивілізаційне прагнення цих мужніх хлопців у чорному.
Стан справ в МВС - це одна з головних загроз національної безпеці України тепер, та - основна препона у справі будівництва в Україні нормального, відкритого, не тоталітарного суспільства.
Радники міністра МВС, з которими, я бува, спілкуюсь у коридорах телебачення, систематично запевняють мене, що вони - страшні патріоти.
Так, вони страшні патріоти, які вчисту програли війну старій міліцейської мафії.
Для мусорської банди, що діє в лавах системи МВС (це не усі поліцейські, лише 90 відсотків), для сплаченої кров'ю , шаленими грошима, двадцятирічної історії зраджування мундира, наші милі Арсени, Антони та Зоряни виявилися надиво зручною ширмою.
Їм так добре їздити по вухах. Так, є "Миротворец". Так, були добробати МВС, що рятували Україну на початку конфлікту.
Є нова патрульна поліція.
Але програма реформування, основана на поступовому перетворенні хворого організму МВС завдяки проникненню туди "здорових сил" скінчилася тим, що захворіли "здорові сили".
Звісно, є розшук, який по горло завалений звичайною поліцейською роботою. Є рештки добробатів, що виконують свою роботу на фронті.
Але, система працює так, що і найбільш професійних та "чистих" поліцянтів вона примушує грати на боці великого тоталітарного московського проекту.
Резюме:
1. Система МВС - ця багатотисячна банда у погонах, що при Януковичі остаточно перетворилася на мафіозну корпорацію, нею і залишилися.
2. Реформа МВС повністю провалена. Кров українських громадян, яких забиває в смерть "нова поліція", не змоють ніякі "нові паспортні центри".
3. Стан справ у системі МВС - наймасштабніша загроза національної безпеки України, з тих, що існує: історично корпорація "Мусор" є нащадками НКВС та прибічниками поліцейського тоталітарного (московського) проекту.
4. Додайте до того, що МВС сьогодні включає до себе колишних МНС, Держприкордонслужбу і ми побачимо монстра, який розростається на нашої крові.
Старі НКВСники, правда, не подали б руки сьогодішним: вони були палачами, але не були кримінальниками.
Теперішні гармонійно поєднали одне з іншим.
Питання:
- навіщо нам в країні огромний мафіозний монстр, ідеологічний та цивілізаційний союзник нашого історичного ворога та основний охоронець старої Системи, що не дає нам збудувати тут відкрите суспільство?..
Стан справ у МВС сьогодні - тричі ворожий Україні: мафія, кати, ідеологічні прибічники московського проекту.
То, може суспільству варто піднятися та влаштувати Велике Очищення?..
Алексей Арестович
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Евгений Калашников
А сколько ментов, которые руководили титушками-вилкушками, задержали??? - наоборот проститушки ментами руководили
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Юра, надеюсь - у тебя после вчерашнего в глазах не двенадцатирится.
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А что там со штурмом офиса ОУН в Киеве? Там все по закону?
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собаков так и поступил с пИтушней из беркута.
так што ничего нового...
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Вилкула нужно показательно как бузину и тогда сепары снова забьются под шконки и будут тихо там сидеть !!!
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Чому не пишуть по якій статті оголошено підозру?
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Сначала их ослепили газом мусора, потом в атаку пошла титушня
Йобаный стыд!
Этого нельзя оставить просто так!
Задержаны 12 "титушек", напавших на участников АТО в Днепре: одному из них уже вручено подозрение, - Луценко - Цензор.НЕТ 3416
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Де головний замовник та провокатор ВІЛКУЛИ та жопаплок?!
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Коль власть допустила избиение тех, кто воевал за страну, то я за неё и гроша ломанного не дам. Гниды ссаные, вот их имя....
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Проблема не в титушках, а в том кто их позвал. И Луценко прекрасно это знает. А фальшивую отчётность на публику проявлять не надо. Почему не задержан Вилкул, Медведчук и прочие провластные сепары? Тем более что оба имеют российские паспорта, и следовательно не могут исполнять государственные полномочия.
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так весело було, посміхались - тепер термін світить.
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Вина в случившемся высшего руководства страны. Даже безграмотное "коммунистические знамена"- ерунда! Запрещен серп и молот но не красный цвет тряпки или трусов. И никакой суд не вынесет никогда обвинительного приговора тем же "Социалистам" за малиновый цвет их партийного штандарта соответствующего уставным документам. Не АТОшников нужно было толкать на амбразуры а еще до начала решить все вопросы с партийными вождями под расписку о личной ответственности согласно закона.
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мнение русских свиней очень важно для украинцев.
так што пейшы есчьо, иванъ.
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Мне рассказывал один человек из Днепра , что в офисном центре, где у него фирма, есть какая то фирма около которой иногда собираются бригады ребят с вещами и их куда то везут. А обычно эта фирма Закрыта. И он предположил, что это фирма контролирует выезды титушек. Разговор был месяц назад , когда титушки избивали блокадников. Думаю что сбу могло бы поинтересоваться местами сбора титушек.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержаны 12 "титушек", напавших на участников АТО в Днепре: одному из них уже вручено подозрение, - Луценко
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