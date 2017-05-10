Задержаны 12 "титушек", напавших на участников АТО в Днепре: одному из них уже вручено подозрение, - Луценко.

Об этом Луценко написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя заявление мэра Днепра Бориса Филатова, утверждающего, что фактически в изоляторе временного содержания (ИВС) в Днепре находится лишь один задержанный "титушка" за избиение депутата облсовета 9 мая в Днепре, передает Цензор.НЕТ.
"Юрий Витальевич (Луценко. - Ред.), Вас обмывают. Все задержанные, кроме одного, который избил депутата облсовета Влада Бородина, уже отпущены. По состоянию на "сейчас" в ИВС только только один человек из "титушек", - прокомментировал Филатов пост Луценко о 8 задержанных "титушках".
"Борис (Филатов. - Ред.), в райотделе физически находятся 12 "титушек". Одному уже вручено подозрение. Остальным это сделают в отведенные законом 72 часа", - заявил в ответ Луценко.
"Время идет, следствие работает. Не исключаю, что будет еще больше", - прокомментировал Генпрокурор рост количества задержанных "титушек" с 8 до 12.
Также Луценко уточнил, что "титушки" задержаны в рамках дела по статье о массовых беспорядках.
Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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Точно подозрение а не стакан водяры ?
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Дайте Юрику похмелится, врет и не краснеет.
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Юра, идина...
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Все титушки и крышующие их муссора уже должны сидеть (но кто их посадит, невозможно ж самого себя судить и садить.. )
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КОРПОРАЦІЯ "МУСОР".
Хто не в курсі: під час Майдану, заїжджі ФСБшні психологи крутили "Беркутам" та іншим мусорам пісеньку "Орел 6-го легіону", та "Куликово поле".
Основна установка:
- Майдан влаштувало світове "жидовство", що вічно хоче знищити слов'янське "братство", виконавці - посібники фашистів - бандерівці.
Мусора, що вчора калічили людей (треба їх відрізняти від поліцейських, які на диво, також збереглися в системі МВС), також люблять Україну.
Їх Україна спільно з Хуйлом та російськими мусорами, протистоять навалі жидомасонів и фашистів, а в країні - порядок.
Ідейних руссо-мусорів небагато - лише відсотків 60. Решта - пристосуванці. Утім, пристосуванці ламають кістки ветеранам АТО не гірше, ніж ідейні.
Менти - одна з небагатьох вправно працюючих корпорацій в Україні.
Коли менту з Донецька треба отримати інформацію з Києва, він просто телефонує свому одкокурснику з міністерства.
Те саме стосується забезпечення роботи конвертаційних центрів, перевезення грошей через лінію розмеження та організації контрабасу.
Після трьох роки війни з Росією, ми маємо наступну ситуацію:
- одна з силових структур України, яка має системоутворюче значення у масштабах держави, а саме - МВС, вихована в ідеології цивілізаційного проекту нашого історичного ворога - Москви і є ударною силою у поверненні цього проекту в Україну.
З цієї точки зору, немає значення, що окремі менти також б'ються на фронті з російськими військами. Кадиров також бився. Тепер - генерал МВС.
Будь-якій мусор знає, що у разі неприємностей з законом в Україні варто лише приїхати до Росії та проблеяти щось доленосне про боротьбу з кольоровими революціями. Одразу буде і громадянство, і нова мусарня.
Важливо саме цивілізаційне прагнення цих мужніх хлопців у чорному.
Стан справ в МВС - це одна з головних загроз національної безпеці України тепер, та - основна препона у справі будівництва в Україні нормального, відкритого, не тоталітарного суспільства.
Радники міністра МВС, з которими, я бува, спілкуюсь у коридорах телебачення, систематично запевняють мене, що вони - страшні патріоти.
Так, вони страшні патріоти, які вчисту програли війну старій міліцейської мафії.
Для мусорської банди, що діє в лавах системи МВС (це не усі поліцейські, лише 90 відсотків), для сплаченої кров'ю , шаленими грошима, двадцятирічної історії зраджування мундира, наші милі Арсени, Антони та Зоряни виявилися надиво зручною ширмою.
Їм так добре їздити по вухах. Так, є "Миротворец". Так, були добробати МВС, що рятували Україну на початку конфлікту.
Є нова патрульна поліція.
Але програма реформування, основана на поступовому перетворенні хворого організму МВС завдяки проникненню туди "здорових сил" скінчилася тим, що захворіли "здорові сили".
Звісно, є розшук, який по горло завалений звичайною поліцейською роботою. Є рештки добробатів, що виконують свою роботу на фронті.
Але, система працює так, що і найбільш професійних та "чистих" поліцянтів вона примушує грати на боці великого тоталітарного московського проекту.
Резюме:
1. Система МВС - ця багатотисячна банда у погонах, що при Януковичі остаточно перетворилася на мафіозну корпорацію, нею і залишилися.
2. Реформа МВС повністю провалена. Кров українських громадян, яких забиває в смерть "нова поліція", не змоють ніякі "нові паспортні центри".
3. Стан справ у системі МВС - наймасштабніша загроза національної безпеки України, з тих, що існує: історично корпорація "Мусор" є нащадками НКВС та прибічниками поліцейського тоталітарного (московського) проекту.
4. Додайте до того, що МВС сьогодні включає до себе колишних МНС, Держприкордонслужбу і ми побачимо монстра, який розростається на нашої крові.
Старі НКВСники, правда, не подали б руки сьогодішним: вони були палачами, але не були кримінальниками.
Теперішні гармонійно поєднали одне з іншим.
Питання:
- навіщо нам в країні огромний мафіозний монстр, ідеологічний та цивілізаційний союзник нашого історичного ворога та основний охоронець старої Системи, що не дає нам збудувати тут відкрите суспільство?..
Стан справ у МВС сьогодні - тричі ворожий Україні: мафія, кати, ідеологічні прибічники московського проекту.
То, може суспільству варто піднятися та влаштувати Велике Очищення?..
Алексей Арестович
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А сколько ментов, которые руководили титушками-вилкушками, задержали??? - наоборот проститушки ментами руководили
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так што ничего нового...
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Йобаный стыд!
Этого нельзя оставить просто так!
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так што пейшы есчьо, иванъ.
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