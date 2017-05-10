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 Политика Украины
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Все про:арест (10241) ГПУ (8539) суд (20775)

 Уволенный следователь ГПУ Сус уехал из Киева и не явился в суд по поводу ареста своего имущества.

Бывший следователь Генпрокуратуры Дмитрий Сус 10 мая не явился в судебное заседание по поводу ареста своего имущества.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

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Заседание отложили на 29 мая.

Адвокат Дмитрий Дмитренко попросил отложить заседание, поскольку Сус находится не в Киеве и физически не может явиться в суд. Адвокат подчеркнул, что Сус хочет лично принимать участие в судебном процессе. Кроме того, в это заседание Сус обязался лично подготовить документы о наличии или отсутствии оснований для отвода судьи Лашевича, который возглавляет коллегию судей.

Как известно, Сус обжалует арест мобильногл телефона и документов на Audi Q7. Это имущество было изъято НАБУ при обыске по месту жительства Суса. НАБУ расследует дело о возможных злоупотреблениях сотрудников Департамента ГПУ по особо важным делам в сфере экономики. В этом департаменте работал Дмитрий Сус.

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13 апреля этого года Сус был уволен из ГПУ по итогам проверки декларации.
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Уволенный следователь ГПУ Сус уехал из Киева и не явился в суд по поводу ареста своего имущества. - Цензор.НЕТ 3004
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что с живыми, что с мертвыми... Скоты, пля, что с них взять?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУволенный следователь ГПУ Сус уехал из Киева и не явился в суд по поводу ареста своего имущества.
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