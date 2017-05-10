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 Политика Украины
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 Защита осужденных экс-бойцов "Торнадо" обжаловала приговор

Защита осужденных бывших бойцов спецроты милиции "Торнадо" обжаловала приговор.

Об этом сообщил адвокат Владимир Якимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Апелляция была подана 5 мая. Мы просим Апелляционный суд отменить приговор Оболонского райсуда и оправдать "торнадовцев", - сказал адвокат.

По его словам, апелляционную жалобу подписали 11 из 12 осужденных "торнадовцев".

Относительно решения по данному вопросу "торнадовца" Юрия Шевченко, осужденного к условном сроку, адвокат не располагает информацией.

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Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Привезли мужчину. Начали пытать. Когда электрошокер разрядился, Онищенко приказал его изнасиловать", - ГПУ опубликовала материалы закрытого заседания по делу "торнадовцев". ВИДЕО 18+

Во время рассмотрения дела бойцов спецроты "Торнадо" в августе 2016 года под зданием суда собрались митингующие в поддержку подсудимых. Однако правоохранители не пускали на закрытое судебное заседание граждан, которые не были участниками судебного процесса. В результате произошло несколько столкновений. Протестующие бросали в стражей порядка палки, камни, использовали дубинки и слезоточивый газ. В результате пострадали более 20 сотрудников полиции и Национальной гвардии Украины.
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А где прокуратора со встречной апелляцией -- добавить срок?
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беркутню всю отпустили этих посадили. не украинская это власть.
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а нех на мирных контрабандистов наезжать
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А зачем встречная апелляция? Вывести подонков на задний двор суда и развесить над забором. Расстреливать не надо, все таки демократия
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗащита осужденных экс-бойцов "Торнадо" обжаловала приговор
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